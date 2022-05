ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് മേധാവിയെ നീക്കി; ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ

ലക്നൗ∙ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയെ നീക്കി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ. ഡിജിപി മുകുൾ ഗോയലിനു ‘ജോലിയിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നും ‘ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും’ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രസ്താവനയില്‍ പ്രതികരിച്ചു. മുകുൾ ഗോയലിന് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ സിവിൽ ഡിഫന്‍സ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറലായാണു പുതിയ നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



1987 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുകുൾ ഗോയൽ 2021 ജൂലൈയിലാണ് യുപി പൊലീസ് മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത്. അൽമോറ, ജലൂൻ, മെയിൻപുരി, ഹത്രസ്, അസംഗഡ്, ഗൊരഖ്പൂർ, വാരാണസി, സഹറാൻപൂർ, മീററ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എസ്പി, എസ്എസ്പി ചുമതലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: UP Top Cop Removed For "Disobeying Orders," Says State Government