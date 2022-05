47 ലക്ഷത്തോളം കോവിഡ് മരണങ്ങൾ; ഇന്ത്യയിലെ ‘കണക്കിനു’ പിന്നിൽ മരുന്നു കമ്പനികൾ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേർ മരിച്ചതായി കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, 47 ലക്ഷത്തോളം പേർ മരിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾക്കു പിന്നിൽ ചില മരുന്നു കമ്പനികളെന്നു സംശയം. ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളായ ചില കമ്പനികളാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നിലെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രസർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ‘ഇന്ത്യാ ടുഡേ’യാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ 2020 ജനുവരി – 2021 ഡിസംബർ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 47 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്. അതേസമയം, കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇക്കാലയളവിലെ മരണസംഖ്യ 4.8 ലക്ഷം മാത്രമാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽനിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കോവിഡ് മരണക്കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനു തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് മരണക്കണക്കിൽ കേന്ദ്രം കള്ളക്കളി നടത്തിയതായി തുടക്കം മുതലേ ആരോപണമുയർത്തുന്ന കോൺഗ്രസ്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ ഏറ്റുപിടിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടു മൂലം ഇന്ത്യയിൽ 40 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചെന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ചില കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ നിർമാതാക്കൾ, ഇവിടുത്തെ മരണക്കണക്ക് പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കാൻ അശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടരാനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു.

‘നിർണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കു മുന്നോടിയായി, കോവിഡിനെതിരായ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പോരാട്ടത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്നതിനു ബോധപൂർവം മരണക്കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയതായി സംശയമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ചില മരുന്നു കമ്പനികളാണോ ഇതിനു പിന്നിലെന്നും സംശയിക്കണം’ – ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.

നിലവിൽ 5.20 ലക്ഷം കോവിഡ് മരണങ്ങളെന്നാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നതെങ്കിലും യഥാർഥ മരണസംഖ്യ 40 ലക്ഷത്തോളം വരുമെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതായി അടുത്തിടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

ലോകത്താകെ 60 ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണു മരിച്ചതെന്നാണു വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നതെങ്കിലും യഥാർഥത്തിൽ ഒന്നരക്കോടിയിലേറെപ്പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾക്കു പുറമേ പ്രാദേശികമായി ലഭിച്ച കണക്കുകൾ, വീടുകൾ തോറുമുള്ള സർവേകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയതെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാൽ,ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മരണക്കണക്കു തയാറാക്കിയതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം മുതലേ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് അവലംബിച്ചത്. ഇന്ത്യയെ പോലെ വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യത്തിനും തുനീസിയ പോലെയുള്ള ചെറിയ രാജ്യത്തിനും ഒരേ മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പോലും ഒരേ പോലെയായിരുന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.



