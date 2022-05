കോടികൾ 'മുക്കി' രാജപക്സെമാരുടെ ഭരണം; ജീവനോടെ തീയിലെറിഞ്ഞ ‘ലങ്കൻ ചെ ഗുവേര’

രാജിവച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെയെ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ അ‍ജ്‍ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ അനുകൂലികളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭകർ വർധിത വീര്യത്തോടെ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ‘ജനത വിമുക്തി പേരമുന’ (പീപ്പിള്‍സ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട്) എന്ന ജെവിപി മറ്റൊരു രംഗത്തു കൂടി പ്രക്ഷോഭ മുഖം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. നിരവധി തവണ ശ്രീലങ്കയെ രക്തത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച സായുധ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ, ഇന്നും സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായ, കുറച്ചൊക്കെ ജനപിന്തുണയുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ്–ലെനിനിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ജെവിപി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ പോരാടുമ്പോൾ ജെവിപി നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. രാജപക്സെ കുടുംബത്തിന്റെ പല തലമുറ നേതാക്കൾ മുതൽ ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭമുഖത്തുള്ള പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ‘സമഗി ജന ബലവേഗയയുടെ’ (യുണൈറ്റ‍ഡ് പീപ്പിൾസ് പവർ) നേതാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സജിത് പ്രേമദാസ വരെ നടത്തിയ കോടികളുടെ അഴിമതിക്കഥകളാണ് ജെവിപി നേതാവ് അനുര കുമാര ദിസ്സനായകെ പുറത്തു വിട്ടത്. രാജപക്‌സെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തിയ അഴിമതിക്കഥകൾക്കു പിന്നിലെ സത്യമെന്താണ്? എന്താണ് ജെവിപിയുടെ രക്തരൂഷിത ചരിത്രം? ശ്രീലങ്കയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഈ ചരിത്രവുമായി എന്താണു ബന്ധം?

500 ഫയലുകളിൽ നിറയുന്ന അഴിമതി

ശ്രീലങ്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രഥമ കുടുംബമാണ് രാജപക്സെമാരുടേത്. ഗോട്ടബയ ഒഴികെ ചമൽ, മഹിന്ദ, ബേസിൽ രാജപക്സെമാർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചവരാണ്. മഹിന്ദയുടെ മകൻ നമൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു, ചമലിന്റെ മകൻ ശശീന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു, രാജപക്സെമാരുടെ സഹോദരി ഗന്ധിനിയുടെ മകന്‍ നിപുണ രണവാക എംപിയും മഹീന്ദയുടെ മറ്റൊരു മകൻ യോഷിത ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫുമായ ഒരു രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക. ഗോട്ടബയയ്ക്കും ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബേസിലിനും അമേരിക്കൻ പൗരത്വവുമുണ്ട്. ഇതിൽ എല്ലാവരും അഴിമതിക്കറ പുരണ്ടവരാണ് എന്നാണ് ജെവിപിയുടെ ആരോപണം. ‌നമൽ, ബേസിൽ, യോഷിത എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ജെവിപി ഇന്നലെ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെയാണ് സജിത് പ്രേമദാസ ഒപ്പം, വൻ ബിസിനസുകാരായ തിരുകുമാർ നടേശൻ, നിമൽ പെരേര എന്നിവർക്ക് ഈ അഴിമതികളിലുള്ള പങ്കും. തങ്ങളുടെ പക്കൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ളതും വിരമിച്ചവരുമായ സെക്രട്ടറിമാർ, അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ അവ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിസ്സനായകെ പറയുന്നു.

സര്‍ക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകർ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസിനു സമീപം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽനിന്ന്. മേയ് 10ലെ ചിത്രം: ISHARA S. KODIKARA / AFP

രാജപക്സെമാരുടെ മരുമകളും മുൻ സഹമന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയിരുന്ന നിരുപമ രാജപക്സെയുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴനായ തിരുകുമാർ നടേശൻ. 2012ൽ രാമേശ്വരത്ത് ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തടയുകയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജപക്സെമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ എത്തിയതാണ് നടേശൻ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. രാജപക്സെമാരുടെ അനധികൃത സ്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബിനാമി കൂടിയാണ് നടേശനെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്.

നടന്നത് കോടികളുടെ അഴിമതി, കൂട്ടിനു സർക്കാരും

എൽടിടിഇയെ തുടച്ചു നീക്കിയ 2009ലെ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് മഹിന്ദ രാജപക്സെയായിരുന്നു. യുദ്ധ സമയത്ത് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ഗോട്ടബയ. അത്തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പല അഴിമതിക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണങ്ങൾ. എയർബസ് കരാർ, ജിൻ നിൽവാല പദ്ധതി, ‘നമൽ രാജപക്സെ– നിമൽ പെരേര സഖ്യ’ത്തിന്റെ ഹംബൻതോട്ട ആശുപത്രി കരാർ, പെട്രോളിയം വാങ്ങാനുള്ള ഹെഡ്ജിങ് കരാർ, ഹലോ കോർപ് കരാർ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ കരാറുകളിലെ അഴിമതിയുടെ തെളിവുകളാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി പരസ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ പല കരാറുകളും 2015–ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന മൈത്രിപാല സിരിസേനയുടെ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമൽ രാജപക്സെയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി.

ഇതേ സമയത്തുതന്നെ ബേസിൽ രാജപക്സെയും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മഹിന്ദയുടെ മറ്റൊരു മകൻ യോഷിതയും പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ യോഷിതയെയാണ് ഇത്തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാജപക്സെമാർ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി നിയമിച്ചത്. സെൻട്രൽ കൾ‌ച്ചറൽ ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള 300 കോടി രൂപയാണ് അനുമതിയൊന്നും കൂടാതെ സജിത് പ്രേമദാസ ചെലവഴിച്ചതെന്നും ഇതിന്റെ രേഖാപരമായ എല്ലാ തെളിവുകളും തങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്നും ജെവിപി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലെ ലങ്കൻ എംബസിയുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പ്

2008 മുതൽ‌ 2014 വരെ അമേരിക്കയിലെ ശ്രീലങ്കൻ അംബാസിഡറായിരുന്നത് മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെ കസിനായ ജാലിയ വിക്രമസൂര്യയായിരുന്നു. 2013-ൽ വാഷിങ്ടനിൽ പുതിയ എംബസി കെട്ടിടം നിർമിക്കാനായുള്ള 62.5 ലക്ഷം ഡോളറിൽ 33.2 ലക്ഷം ഡോളർ കമ്മിഷൻ ഇനത്തിൽ വിക്രമസൂര്യ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു കേസ്. തനിക്ക് ഈ കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചു എന്ന് ഇയാൾ പിന്നീട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഈ കേസിൽ വിക്രമസൂര്യ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി വരുന്ന ജൂലൈയിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കും.

മഹിന്ദ രാജപക്‌സെ

ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ജിൻ–നിൽവാല പദ്ധതിയാണ് ആരോപണം നേരിടുന്ന മറ്റൊന്ന്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജലസേചന വകുപ്പ് 2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് 410 കോടി ഡോളർ ചൈന നാഷനൽ മെർച്ചന്റ് എന്ന കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നാലെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഹോങ്കോങ് ബ്രാഞ്ച് റൂത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന കമ്പനിക്ക് 50 ലക്ഷം ഡോളർ കൈമാറി. ഈ റൂത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ തിരുകുമാർ നടേശനാണെന്ന് ജെവിപി ആരോപിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനി പണം കൊളംബോയ്ക്കടുത്തുള്ള കൊല്ലുപിടിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും ഇത് രാജപക്സെ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് എന്നുമാണ് ആരോപണം.

ഇല്ലാത്ത വിമാനക്കരാറിന്റെ പേരിലും കോടികൾ പോക്കറ്റിൽ

അമേരിക്ക, യുകെ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് ഫ്രഞ്ച് എയർബസ് കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലണ്ടൻ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള ഒരു കേസാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ജെവിപിയുടെ ആരോപണമനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് – ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് 10 എയർബസുകൾ വാങ്ങാനും നാലെണ്ണം പാട്ടത്തിനെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. 220 കോടി ഡോളറായിരുന്നു ഇതിനായി വകയിരുത്തിയത്. അതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി എന്നത് 130 കോടി ഡോളറിന്റെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖമായിരുന്നു.

ആരോപണം അനുസരിച്ച് ഓരോ എയർബസിനും ലഭിച്ച കമ്മിഷൻ 16 ലക്ഷം ഡോളറും കമ്മിഷൻ ഇനത്തിൽ ആകെയുള്ള തുക 1.618 കോടി ഡോളറുമാണ്. എന്നാൽ ഈ കരാർ ലാഭകരമല്ല എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. എന്നിട്ടും ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ സിഇഒ കപില ചന്ദ്രസേനയുടെ ഭാര്യയുടെ ബ്രൂണൈയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ കമ്മിഷന്റെ അഡ്വാൻസ് തുകയെത്തി. അവിടെനിന്ന് ആ പണം ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും എത്തി. ഇതിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിർമൽ പെരേരയുടേതാണ്. അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന സിരിസേന സർക്കാർ ഈ കരാർ റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും 11.5 കോടി ഡോളർ എയർബസ് കമ്പനിക്ക് നൽകി. മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയായിരുന്നു ഈ പണം നൽകിയതും.

എൽടിടിഇയിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ (ഫയൽ ചിത്രം: AFP)

ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ മിക്കതും ശ്രീലങ്കയിലെ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുൻപാകെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം നടത്തുന്നവർക്കുമുണ്ട് സംശയം. 2009–ൽ എൽടിടിഇ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കു ശേഷം സിംഹള വംശീയവികാരമുയയർത്തിയാണ് രാജപക്സെമാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും വംശഹത്യയുടെയും ആരോപണങ്ങൾ പേറിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ മറികടക്കാൻ മഹിന്ദ രാജപക്സെയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മാർഗമായിരുന്നു ഇത്തരം അഴിമതി മണക്കുന്ന വമ്പൻ പദ്ധതികൾ. അതിൽ പലതും ചൈനീസ് വായ്പയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയതുമാണ്. അതാണ് ഇന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വകയില്ലാതെ ശ്രീലങ്ക നിന്ന് കത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ രാജപക്സെമാരും അധികാരത്തിലിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു മാറ്റിയ പണം പക്ഷേ, സാധാരണക്കാരുടെ നടുവൊടിച്ചു.

ഇന്ന് ജനാധിപത്യ മാർഗം, ഒപ്പം അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും

ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധന ക്ഷാമവും വൈദ്യുതിയില്ലായ്മയും കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ ജനം തെരുവിലിറങ്ങി തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹിന്ദ രാജപക്സെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ‘തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്തതു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല’ എന്നാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ‘ഭീഷണി’കളെ നേരിട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ജനതയെ തങ്ങൾ ‘രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെ’ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിലൊരു ഭീഷണി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ തീവ്രവാദ സംഘടനയെന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ച എൽടിടിഇയാണ്, ആ ഭീഷണി അവസാനിപ്പിച്ചതും രാജപക്സെയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് രാജപക്സെമാർക്ക് എതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിലെ തെളിവുകൾ ‘ഹാജരാക്കുന്ന’ ജനത വിമുക്തി പേരമുന’. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മൂലകാരണമായി രാജപക്സെ മുദ്രകുത്തുന്നതും ഈ ‘തീവ്ര ഇടതു’ സംഘടനയെയാണ്.

ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രാജപക്സെമാർ ഇടതു തീവ്രവാദികളായി മുദ്രകുത്തുന്ന ജെവിപി എന്ന, ചോര കൊണ്ടു കളിച്ച ഭൂതകാലമുള്ള സംഘടന. പക്ഷേ, ഇന്ന് രാജപക്സെമാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജെവിപി തൊട്ടുകൂടാത്തവരല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. മഹിന്ദ രാജപക്സെ രാജി വയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സർക്കാർ അനുകൂലികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ ടെംപിൾ ട്രീസ് വസതിക്ക് മുൻപാകെ സമരം ചെയ്തിരുന്നവരെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മഹിന്ദ രാജി വച്ചതോടെ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ അക്രമികൾക്കെതിരെ തിരിയുകയും തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയം അവിടെയെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സജിത് പ്രേമദാസയെയും മറ്റുള്ളവരെയും അവർ അടിച്ചോടിച്ചു. എന്നാൽ ജെവിപി നേതാവ് അനുര കുമാര ദിസ്സനായകെയും മറ്റുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളും അവിടം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോൾ‌ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ജെവിപി എന്ന ചോര മണക്കുന്ന ഭൂതകാലം

ശ്രീലങ്കയിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് 1930–കള്‍ മുതലുള്ള പഴക്കമുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ഇടതുപാർട്ടികളും പലതായി പിരിയുകയും ചെയ്തു. 1948–ൽ ശ്രീലങ്ക സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം അന്നുണ്ടായിരുന്ന യുണൈറ്റഡ‍് നാഷണൽ പാർട്ടി, ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രീഡം പാർട്ടി തുടങ്ങിയവ എട്ടു വർഷം വീതം രാജ്യം ഭരിച്ചു. പക്ഷേ വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും അടക്കം രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ കാലത്താണ് ജെവിപിയുടെ ഉദയം.

1965–ൽ രൂപീക‍ൃതമായ പാർട്ടി ചെറിയ തോതിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും വളരെ വേഗം ശ്രീലങ്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു. ഇക്കാലത്താണ് പാർട്ടി അംഗങ്ങളായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആയുധമണിയിക്കാൻ ജെവിപി സ്ഥാപകൻ രോഹന വിജെവീര ശ്രമമാരംഭിക്കുന്നതും 1971–ൽ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ശ്രീലങ്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് വളർന്നതും. എന്നാൽ ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകൂടത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടി വിജയിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതിരുന്ന ഈ ‘അമച്വർ’ സംഘത്തെ വേഗം തന്നെ സൈന്യം കീഴടക്കി. ജെവിപിയെ നിരോധിച്ചു. വിജെവീര അറസ്റ്റിലായി, ആദ്യം ജീവപര്യന്തവും പിന്നീട് 20 വർഷവുമാക്കി ശിക്ഷ കുറച്ചു. 1977–ൽ ജെആർ ജയവർധനെ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ‘എല്ലാവരേയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജെവിപിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി. വിജെവീര മോചിതനായി.

ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയധാരയിലുള്ള മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു തുടർന്ന് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും 1980–കളുടെ മധ്യത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിൽ തമിഴ് രാഷ്ട്രവാദം ഉയർന്നത് ജെവിപിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. നേരത്തേ സിംഹളരിലും തമിഴരിലുമുള്ള അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെയാണ് തങ്ങള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി പതിയെ ഒരു സിംഹളീസ് ദേശീയവാദ പാർട്ടിയായി മാറുകയായിരുന്നു. തമിഴരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഒരുവിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ ഈ സംഘം തയാറായില്ല.

സിംഹളീസ് ആധിപത്യത്തിനായുള്ള ‘ബ്ലാക്ക് ജൂലൈ’

ഇതിനിടെ, 1982–ൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലു ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് നേടി ജെവിപി സ്ഥാപകൻ വിജെവീര മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് പാർട്ടിയുടെ ശക്തിപ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതു ഭരണകക്ഷിയായ പ്രസി‍‍ഡന്റ് ജയവർധനയുടെ യുഎൻപിയെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതിനിടെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയ 1983–ലെ നിഷ്ഠൂരമായ തമിഴ് വിരുദ്ധ കലാപം അരങ്ങേറിയത്. ‘ബ്ലാക്ക് ജൂലൈ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കലാപത്തിൽ 300 മുതൽ 1200 പേർ വരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തമിഴ് ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ എൽടിടിഇ അടക്കമുള്ള സായുധ സംഘങ്ങളിലേക്ക് ചേരുന്നത്. യുഎൻപി പ്രവർത്തകരായിരുന്നു കൊളംബോയിൽ കലാപത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് എന്നാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന പല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത്. എന്നാൽ കലാപത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ജെവിപിയാണെന്നു ജയവർധന ആരോപണമുന്നയിച്ചു, തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയതുമില്ല. പിന്നാലെ പാർട്ടിയെയും നിരോധിച്ചു.

നിരോധനം വന്നതോടെയാണ് ജെവിപിയും അതിന്റെ സായുധ സംഘമായ ദേശപ്രേമി ജനത വിയപറയയും (ഡിജെവി) ഗറില്ലാ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് എൽടിടിഇയുമായുള്ള സംഘർഷം മൂർച്ഛിച്ചു വരുന്നു, അതിനിടെയാണ് ജെവിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗറില്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. യുഎൻപിയുടെ അടക്കം മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, പൊലീസ്, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്രമുഖർ, പ്രഫഷനലുകൾ ഒക്കെ ജെവിപിയുടെ തോക്കിനിരയായി. സ്റ്റേഷനുകളും സൈനിക ക്യാംപുകളും ആക്രമിച്ച് ആയുധങ്ങൾ കവർന്നു.

ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക കരാറും സമാധാന സേനയും

1987–ൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവ് ഗാന്ധിയും ജയവർധനയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക കരാറായിരുന്നു മറ്റൊരു നിർണായക സംഭവം. തമിഴ് പുലികൾ ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും തമിഴർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽനിന്ന് സൈന്യം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു കരാറിലെ നിരവധി വ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രധാനം. ഒപ്പം ഈ മേഖലകളിൽ സമാധാന മേൽനോട്ടത്തിനായി ഇന്ത്യൻ സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ കരാറിനെ അനുകൂലിച്ച എൽടിടിഇ പതിയെ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ശത്രുവിനെ കണ്ടു തുടങ്ങി, ആക്രമണവും ആരംഭിച്ചു. ഇതേ സമയത്തു തന്നെയായിരുന്നു തമിഴർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്തിരുന്ന, ഒരു സിംഹളീസ് പാർട്ടിയായി മാറിയിരുന്ന ജെവിപിയും സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. ഒരേ സമയം ജെവിപിയും എൽടിടിഇയും ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ എതിരാളികളായി.

ചന്ദ്രിക കുമാരതുംഗെ

സിംഹളീസ് മേഖലയിൽ ജെവിപിയുടെ അക്രമങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. അതുപോലെത്തന്നെ ജെവിപിയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായിരുന്നു എൽടിടിഇയും ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയും. എന്നാൽ ഇവരെ നേരിടാൻ ‘പ്ലോട്ട്’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു തമിഴ് സായുധ സംഘടനകളുടെ സഹായവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധതയായിരുന്നു ജെവിപിയുടെ മുഖമുദ്ര. ഇതേ സമയത്തു തന്നെ മറ്റ് സിംഹളീസ് വംശീയ സംഘടനകളും ശ്രീലങ്കയിൽ ഉദയം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഭരണമാറ്റം സംഭവിച്ച് ശ്രീലങ്കയിൽ രണസിംഗെ പ്രേമദാസ പ്രസിഡന്റായി. ജെവിപിയെ കർശനമായി നേരിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങളും മാറുകയായിരുന്നു. സൈനിക, പോലീസ് ഉന്നതർക്ക് പുറമെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചതോടെ ജെവിപിക്കുള്ള പൊതുജന പിന്തുണയും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. തുടർന്നാണ് ഒരു പ്ലാന്ററായി വേഷം മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജെവിപി സ്ഥാപകൻ വിജെവീരയെ പിടികൂടുന്നതും കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും. ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മരിച്ചതെന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നു. വിജെവീരെയുടെ കൊലപാതകത്തോടെ ജെവിപി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി കൊല്ലപ്പെടുകയോ പിടിയിലാവുകയോ ചെയ്തു.

ഒടുവിൽ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ സർക്കാർ ജെവിപിയെ ക്ഷണിച്ചു. 1991 മുതൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പാര്‍ട്ടിയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ പതിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരികയും 1994 മുതൽ ശ്രീലങ്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 30,000–ത്തോളം പേരെ അതിന്റെ സായുധ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ജെവിപി കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സർക്കാർ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജെവിപിയെ നേരിടാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനു കണക്കുകൾ ഇല്ലെന്നുമാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്.

ഇടതു രാഷ്ട്രീയമോ സിംഹളീസ് ദേശീയവാദമോ?

2000–ത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ എൽടിടിഇയുമായി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രിക കുമാരതുംഗെയുടെ ശ്രമങ്ങളോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച്, തങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച യുണൈറ്റ‍‍ഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രീഡം അലയൻസിൽ നിന്ന് ജെവിപി വിട്ടു പോന്നു. തുടർന്ന് ഈ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ എതിര്‍ത്തിരുന്ന മഹിന്ദ രാജപക്സെയ്ക്ക് 2005–ൽ പിന്തുണ നൽകി. 2006 മുതൽ എൽടിടിഇയെ സായുധമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ ജെവിപി അനുകൂലിച്ചിരുന്നു എന്നും പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇതിനു വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ജെവിപിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളുടേയും അഭിപ്രായമായാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പുറത്തു വന്നിരുന്നത്. 2015–ൽ ജെവിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 28 പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജതിക ജന ബലവേഹഗയ (നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പവർ‌) 2020–ലെ പാർലമെന്ററി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. ജെവിപി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ലഭിച്ച വോട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് അന്നു ലഭിച്ചത്– 3.48 ശതമാനം വോട്ടുമായി നാലാം സ്ഥാനം.

എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജെവിപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മാവോയിസവുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ചൈനീസ് ലൈൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും 1978 മുതൽ വീണ്ടും സോവിയറ്റ് ലൈനിലേക്ക് പാർട്ടി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, കടുത്ത സിംഹളീസ് ബോധം പേറുന്ന ഒരു ദേശീയവാദി സംഘമായും ജെവിപി മാറിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരേ സമയം കമ്യൂണിസം ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതേ സമയം സിംഹളീസ് ദേശീയബോധം പേറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയായാണ് പലരും ജെവിപിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 1989–ൽ രോഹന വിജെവീരെ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അസോഷ്യേറ്റഡ‍് പ്രസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജെവിപിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു ‘സിംഹളീസ് ഗ്രൂപ്പ്’ എന്നാണ്.

രോഹന വിജെവീര എന്ന ലങ്കൻ ചെ ഗുവേര

ആധുനിക ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത പേരാണ് രോഹന വ‌ിജെവീര. ശ്രീലങ്കയെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ രണ്ട് സായുധ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൈന്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയി വെടിവച്ചു കൊല്ലുമ്പോൾ 46 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം. വ‌ിജെവീര രൂപീകരിച്ചതാണ് ജെവിപി എന്ന സംഘടന. ശ്രീലങ്കൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന പിതാവിന്റെ മകനായി ജനിക്കുകയും പിതാവിനെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ലുമുംബ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈദ്യപഠനത്തിന് ചേരുകയും ചെയ്തു. റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രക്ഷുബ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ പക്ഷം ചേരേണ്ടി വന്നതോടെ സോവിയറ്റ് ലൈൻ വിട്ട് ശ്രീലങ്കൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ചൈനീസ്–മാവോ ലൈൻ സ്വീകരിച്ചു. അതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിസ പുതുക്കി നൽകിയില്ല.

പിന്നീടാണ് വിജെവീരെ ശ്രീലങ്കയിലെ അടിത്തട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർ‌ത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതിനിടെ നിലവിലുള്ള പല ഇടതു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും ചേർന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ സ്വന്തമായി ജെവിപി രൂപീകരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ സാമൂഹികമായി രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിച്ചു കൊണ്ടു മാത്രമേ ‘വിപ്ലവം’ സാധ്യമാകൂ എന്നതായിരുന്നു വിജെവീര വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഇതോടെ ശ്രീലങ്ക ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് ക്ലാസുകളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി ചെറുപ്പക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. പതിയെ ആയുധങ്ങളും ശേഖരിച്ചു, പരിശീലനവും തുടങ്ങി. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു 1971–ലെ സായുധ പരിപാടി.

ഇതിനിടെ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ജെവിപിക്ക് യൂണിറ്റുകളുണ്ടായി. തുടക്കം മുതൽ ജെവിപിയെ സഹായിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ. ഇതുമൂലം ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരുമായി പോലും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് ഉരസേണ്ടി വന്നു. റഷ്യയുമായും പതിയെ അടുത്തു, നിരവധി തവണ പോയി. ഇറാഖ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പല തവണ സന്ദർശനം നടത്തി. ഒരു സാർവ ദേശീയ ഇടതു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ 1971–ലെ കലാപത്തിന് 20 വർഷത്തെ ശിക്ഷയും പാർട്ടി നിരോധനവും ലഭിച്ചു. ഏഴു വർഷത്തിനു ശേഷം മോചനം ലഭിച്ചതോടെ വീണ്ടും സായുധ മുന്നറ്റത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടി. ആദ്യ തവണത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒറ്റപ്പെട്ട വലിയ ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് 1987 മുതൽ 1989 വരെ മൂന്നു വർഷം നീണ്ടു നിന്നതും നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായതും.

ഒളിവു ജീവിതം, ജീവനോടെ തീകൊളുത്തി മരണം

മധ്യ ശ്രീലങ്കയിലെ കാൻഡിയിലെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ കുടുംബത്തിനും രണ്ടു ജോലിക്കാർക്കുമൊപ്പം നിമൽ കിർത്തിസിരി അട്ടനായകെ എന്ന വ്യാജപേരിലുള്ള പ്ലാന്ററായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് വിജെവീര പിടിയിലാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ തേടി സൈന്യം രാജ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കുകയായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. പിടിയിലായ രണ്ട് കൂട്ടാളികളിൽ നിന്നാണ് ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പിടികിട്ടിയത്. അവിടെനിന്ന് പട്ടാള ബാരക്കിലെത്തിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തേയും കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹേരാത്തിനെയും വെടി വച്ചു കൊന്നു. രാത്രി തന്നെ സംസ്കാരവും നിർവഹിച്ചു.

തീയിലേക്കെടുത്തെറിയുമ്പോൾ വിജെവീര ഞരങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി മാറിയ, കൊലപ്പെടുത്തും മുൻപ് വിജെവീരയെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ സൈന്യത്തിലെ ലാൻസ് കോർപറൽ ഇന്ദ്രാനന്ദ ഡി സിൽവ 25 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരി ചെ ഗുവേരയെയും മറ്റ് ക്യൂബൻ വിപ്ലവകാരികളെയും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളായിരുന്നു വിജെവീരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും ഒളിവുജീവിതത്തിനായി താടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രത്തിൽ താടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അതില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരും തിരിച്ചറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും പിടിയിലായ ശേഷം വിജെവീരയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശ്രീലങ്കൻ മിലിട്ടറി ഇന്റലീജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേജർ ജനറൽ ശരത് മുനാസിംഗെ പിൽക്കാലത്ത് തന്റെ ആത്മകഥാപരമായ ‘എ സോൾജ്യേഴ്സ് സ്റ്റോറി’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വിജെവീരയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ.

ജെവിപി പ്രവർത്തകർ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു മുതിർന്ന സൈനികോദ്യോഗസ്ഥനും മറ്റൊരു പോലീസ് മേധാവിയും ചേർന്ന് വിജവീരയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും പിന്നാലെ വന്നു. എന്നാൽ ജെവിപി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും രേഖകളും കണ്ടെടുക്കുന്നതിനിടെ ഹേരാത്ത് വിജെവീരയെ വെടി വയ്ക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് ഇരുവരേയും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. വിജെവീരയെക്കുറിച്ച് 2019–ൽ ‘ഗിന്നെൻ ഉപാൻ സീതാല’ എന്ന പേരിൽ ചലച്ചിത്രവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

