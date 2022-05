കോൺഗ്രസിന്റെ സമൂലമാറ്റത്തിനുള്ള ചിന്തൻ ശിബിർ; കപിൽ സിബൽ വിട്ടുനിന്നേക്കും?

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തിനെതിരായ നിയമപോരാട്ടം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ മുന്നില്‍നിന്നു നയിച്ച പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബല്‍ നാളെ മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ചിന്തന്‍ ശിബിരത്തില്‍നിന്നു വിട്ടു നില്‍ക്കുമെന്നു സൂചന. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയിലെ സമൂല മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നാളെ മുതല്‍ ചിന്തന്‍ ശിബിരം നടക്കുന്നത്. നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട ജി23 നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായ കപില്‍ സിബല്‍, പാര്‍ട്ടിയില്‍ കൂട്ടായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നില്ലെന്നും വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറച്ചുപേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്‌പുരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ചിന്തൻ ശിബിരം നടത്തുന്നത്. ഈ ജൂലൈയിൽ വിരമിക്കുന്ന രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയാണ് സിബൽ. യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സിബൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

അതേസമയം, രാജ്യദ്രോഹ നിയമത്തിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ള സിബലിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു സംസാരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാലയും നിശബ്ദരായത് ചർച്ചയായി. മുൻപ് പല നിയമപോരാട്ടങ്ങളും സിബൽ മുന്നിൽനിന്നു നയിച്ചപ്പോൾ എഐസിസി അത് വലിയതോതിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കേസ്, സിഎഎ വിരുദ്ധ കേസ്, സ്വകാര്യതയെന്ന അവകാശം, മറാത്ത ക്വോട്ട, ജഹാംഗിർപുരി കേസ് തുടങ്ങി ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുമുള്ള നിയമപോരാട്ടം സിബൽ മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kapil Sibal to skip Congress Chintan Shivir after leading battle against sedition law