കൂടുതൽ കൊലയ്ക്ക് ആസൂത്രണം; പദ്ധതി പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഭിത്തിയില്‍: ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

മലപ്പുറം∙ നിലമ്പൂരില്‍ വൈദ്യനെ ചങ്ങലിക്കിട്ട് ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികള്‍ മറ്റു രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി തെളിവുകള്‍. ആത്മഹത്യയെന്ന തോന്നുന്ന വിധത്തില്‍ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലുന്നതിനെപ്പറ്റി പദ്ധതിയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഭിത്തിയില്‍ ഒട്ടിച്ചു. 2020ല്‍ അബുദാബിയിലാണ് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടന്നതെന്ന് സൂചന.

സംഘത്തലവന്‍ ഷൈബിന്‍ അഷറഫിന്റെ കൂട്ടാളിയായ മുക്കം സ്വദേശി ഹാരിസിനെയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയും കൊലപ്പെടുത്താനിട്ട പദ്ധതിയെന്നാണ് വിവരം. ഹാരിസ് 2020ല്‍ അബുദാബിയില്‍വെച്ച് കൈമുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി ഷൈബിന്‍ നേരത്തെ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

കൊലപാതക പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് പ്രതി നൗഷാദ് ആണ്. വൈദ്യനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നൗഷാദ് തന്നെയാണ് പകര്‍ത്തിയിരുന്നത്. പൊലീസ് പ്രതികളുടെ ലാപ്ടോപ്പില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളുടെയും പകര്‍പ്പ് മനോരമ ന്യൂസിനു ലഭിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ കവർച്ചാ കേസ് പ്രതികൾ ഗൾഫിലെ 2 കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഷൈബിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഷൈബിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയെ കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ചും എറണാകുളം സ്വദേശിനിയെ ശ്വാസം മുട്ടിയും ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ് സംഭവം. ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ പുനരന്വേഷണത്തിന് അബുദാബി പൊലീസിന് കൈമാറും.

English Summary : Shybin planned for more murders, proofs out