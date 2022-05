റനിൽ‌ പ്രധാനമന്ത്രിയാവും; അണയുമോ മരതക ദ്വീപിലെ തീ?

റനിൽ വിക്രമസിംഗെ പ്രധാനമന്ത്രിപദം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നു വാർത്ത വന്നതോടെ ശ്രീലങ്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിക്കുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് യുണൈറ്റഡ് നാഷനൽ പാർട്ടി (യുഎൻപി) നേതാവ് വിക്രമസിംഗെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എട്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളും തീവയ്പ്പുമുണ്ടായിട്ടും കസേര വിട്ടുപോകില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ ‘രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ലങ്കൻ സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അവസരമൊരുക്കും’ എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

സംഘർഷം രാജ്യത്താകെ ആളിപ്പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച കർഫ്യു വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കുകയാണ്. അക്രമം അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതിനായി സൈന്യം തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധക്കാരും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ അടക്കമുള്ള ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരുന്നു. നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ ജീവനും കയ്യിലെടുത്ത് ഓടിയൊളിച്ചെന്നാണു ലങ്കയിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്. മഹിന്ദയുടെ രാജിക്കു ശേഷവും ശ്രീലങ്കയില്‍ അക്രമം തുടർന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പടിയിറങ്ങിയതോടെ രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമായി ആരു ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും 8.6 ബില്യൻ ഡോളർ കടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നുമുള്ള സംശയങ്ങൾ സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിലായ ശ്രീലങ്കയുടെ തലവേദനയായിരുന്നു. വിക്രമസിംഗെ ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണരുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിത്തന്നെ തുടരുകയാണ്. സ്ഥാനമൊഴിയാൻ തയാറല്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഗോട്ടബയ, പ്രസിഡന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതി പുതിയ സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ചു നടപ്പാക്കുമെന്നും പാർലമെന്റിനെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റ് രാജി വയ്ക്കുക, രാജ്യം വിടുക

പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ‘ഗോ ഹോം ഗോട്ട’ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലെ ആവശ്യമാണിത്. എത്രയും പെട്ടെന്നു രാജി വച്ച് സ്ഥലം കാലിയാക്കുക. സ്ഥാനമൊഴി‍ഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ കുടുംബത്തൊടൊപ്പം ട്രിങ്കോമാലിയിലെ നാവിക താവളത്തിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. മഹിന്ദ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ അദ്ദേഹവും മകൻ നമലുമടക്കം 13 പേർക്ക് ശ്രീലങ്കൻ കോടതി യാത്രാവിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്കു മുന്നിൽ പിശാചുക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിഹാസ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ മന്ത്രവാദം നടത്തുന്നു. Photo: Ishara S. KODIKARA / AFP

അട്ടിമറി ഭീതി

രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം കടുത്തത്തിനു പിന്നാലെ കലാപങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ ലങ്കയിൽ സൈനിക അട്ടിമറിക്കുള്ള സാധ്യതയും രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അട്ടിമറിയുണ്ടായാൽ അത് രാജപക്സെമാരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാകുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. 17 വർഷത്തിനിടെ 13 വര്‍ഷം രാജ്യത്തെ ഉരുക്കു മുഷ്ടിയുപയോഗിച്ചു ഭരിച്ചവരാണു രാജപക്സെ സഹോദരങ്ങൾ. തമിഴ് വിമതരുമായി 26 വർഷം നീണ്ട സംഘർഷത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചയാളാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ.

വിരമിച്ചവരും സര്‍വീസിലുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഗോട്ടബയ ഇടപെട്ട് പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലങ്കൻ ആർമി ചീഫ് ജനറൽ ഷാവേന്ദ്ര സിൽവ ഗോട്ടബയയുടെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയാണ്. തമിഴ് പുലികള്‍ക്കെതിരായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ചെയ്ത യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ യുഎസിന്റെ ഉപരോധം നേരിടുന്നയാളാണ് ജനറൽ. കലാപമൊതുക്കാൻ സൈന്യം രംഗത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, രാജ്യത്തിനു സംരക്ഷണം നല്‍കാൻ സൈന്യം സജ്ജരാണെന്നു സിൽവ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാനും വാറന്റില്ലാതെ ആരെയും 24 മണിക്കൂർ തടവിൽ വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരം ഇപ്പോൾത്തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യത്തിനുണ്ട്. പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും അധികാരമേൽക്കാൻ വൈകിയാൽ പ്രസിഡന്റും സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ഇത്തരമൊരു ബന്ധം ശ്രീലങ്ക ഇതുവരെയും കാണാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കു നയിച്ചേക്കുമെന്ന ഭീതി വിക്രമസിംഗെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

English Summary: President Is Impeached, Flees Or Military Coup: What Could Happen In Lanka