റനിൽ വിക്രമസിംഗെ ശ്രീലങ്കയുടെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ അധികാരമേറ്റു. 15 അംഗ മന്ത്രിസഭ നാളെ നിലവിൽവരും.മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും യുഎൻപി നേതാവുമാണ് വിക്രമസിംഗെ.

പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് റനിൽ വിക്രമസിംഗെയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പുതിയ സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ചു നടപ്പാക്കുമെന്നും പാർലമെന്റിനെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വവും രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗോട്ടബയയുടെ പുതിയ അനുനയ നീക്കം. റനിലുമായി പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതിനിടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെയ്ക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പടുത്തി. മഹിന്ദയുൾപ്പെടെ 13 പേർക്കാണ് കോടതി യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കൊളംബോ ഫോർട്ട് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. ഗോൾഫേസിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.

