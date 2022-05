ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ഷാബായുടെ കുടുംബം; വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് മലയാളിയെന്ന് ഭാര്യ

മൈസുരു∙ ഒറ്റമൂലി രഹസ്യം കൈമാറാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷാബാ ഷരീഫിനെ രോഗാവസ്ഥയിലായിട്ടും മൈസുരുവിലെ വീട്ടില്‍നിന്ന് നിര്‍ബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറ​ഞ്ഞു.

മൈസുരുവിലെ ചേരിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഒന്‍പതു മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്‍റെ നാഥനെയാണ് നിലമ്പൂരില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വധഭീഷണിക്കു മുന്‍പില്‍ പോലും പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ചികില്‍സാ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തയാറാവാതിരുന്ന ഷാബാ ഷരീഫിന്‍റെ മൈസുരുവിലെ വീട്ടില്‍ വൈകാരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് മനോരമ ന്യൂസ് സംഘത്തിന് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ചികിത്സയ്ക്കെന്ന പേരില്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയ ഷാബാ ഷരീഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തി പുഴയില്‍ എറിഞ്ഞുവെന്ന വാര്‍ത്ത ഭാര്യയ്ക്കും ഒന്‍പതു മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനും താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. കാണാതായതിന്‍റെ പിറ്റേദിവസം മുതല്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം.

മൈസുരുവിലെ ലോഡ്ജില്‍ താമസിക്കുന്ന, കേരളത്തില്‍നിന്നു വന്ന രോഗിക്കു ചികില്‍സ നല്‍കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു മലയാളിയായ ഒരാള്‍ വീട്ടിലെത്തിയത്. രോഗാവസ്ഥയിലാണന്നും വരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടും നിര്‍ബന്ധിച്ചു. സ്വന്തം രോഗം അവഗണിച്ചാണ് മറ്റൊരാളുടെ ചികില്‍സക്കായി ഷാബ ബൈക്കിനു പിന്നില്‍ കയറിയതെന്ന് അയല്‍ക്കാരന്‍ അബ്ദുല്‍ ഗഫൂര്‍ പറഞ്ഞു. ബൈക്കില്‍ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനെത്തിയയാളെ കുടുംബത്തിന് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

