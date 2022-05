ഷൈബിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് കൂട്ട് മുന്‍ എസ്ഐ?: ഒപ്പം നിർത്തിയത് ശമ്പളക്കാരനായി

നിലമ്പൂർ∙ പാരമ്പര്യ വൈദ്യനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഷൈബിന്‍ അഷ്റഫിനു സഹായിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു മുന്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്‍പില്‍ ആത്മഹത്യഭീഷണി മുഴക്കിയ പ്രതി നൗഷാദിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലവും സ്വാധീനവും അന്വേഷിച്ച മനോരമ ന്യൂസിനോട് ഷൈബിന്‍ അഷ്റഫ് തന്നെയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരുന്നത്.

പൊലീസിനകത്തു പോലും ഷൈബിന്‍ അഷ്റഫിനു വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയുമായെത്തിയ നൗഷാദും സംഘവും വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു തനിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. വിരമിച്ച സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടറാണ് നിയമസഹായമടക്കം ഒരുക്കാന്‍ തനിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഷൈബിൻ പറഞ്ഞത്.

സംസ്ഥാനത്തും വിദേശത്തുമായി ഇതിനകം ഷൈബിന്‍ അഷ്റഫ് ഒട്ടേറെ കേസുകളില്‍ പ്രതിയോ പരാതിക്കാരനോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനാണ് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ശമ്പളക്കാരനാക്കി ഒപ്പം നിര്‍ത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Shybin reveals he got help from a retired policemen who gets paid by him