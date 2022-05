അസാനി കെട്ടടങ്ങിയാലും വീണ്ടും ന്യൂനമർദ സാധ്യത; കേരളത്തില്‍ മൺസൂൺ നേരത്തേ?

മേയ് 12 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് തീവ്രത കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും ന്യൂനമർദത്തിന്റെ നിലയിലേക്കു കെട്ടടങ്ങുന്നതോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മഴയുടെ ഗർജനം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ തീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റായ അസാനി സൃഷ്ടിച്ച ‘രോഷാഗ്നി’ വീണ്ടുമൊരു ന്യൂനമർദത്തിലേക്കോ ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്കോ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെയും ഇന്ത്യൻ തീരത്തെയും വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ തള്ളിക്കയുന്നില്ല. മേയ് 20നു ശേഷമാവും ഇത്. വീണ്ടുമൊരു ന്യൂനമർദമോ ചുഴലിയോ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടാൽ അസാനിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ എന്നപോലെ കേരളത്തിൽ വേനൽമഴ തുടരും. കേരളത്തിൽ നിലയ്ക്കാത്ത മഴക്കാലം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം ഇതേപ്പറ്റി ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. അതിനു കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം. മലയാളികൾക്ക് വേനൽച്ചൂട് ഇനി ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റ‌് കേരളത്തെയാണോ കൂടുതലായി ബാധിച്ചത്? ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിനു മേൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഭീഷണിയുമുണ്ട്. വീണ്ടുമൊരു ഉരുൾപൊട്ടലിനോ പ്രളയത്തിനോ ഉള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണോ അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്?

നേരിയ ട്രാക്ക് മാറ്റം; ആന്ധ്രയെയല്ല, അസാനി അനുഗ്രഹിച്ചത് കേരളത്തെ!

അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഫലമായി ആന്ധ്രയിൽ പെയ്തതിനേക്കാൾ മഴ കുടമാറ്റം നടത്തി പെയ്തിറങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ. മേയ് 11ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറിൽ കോട്ടയത്തെ പൂഞ്ഞാറിൽ പെയ്തത് 15 സെന്റീമീറ്റർ ഘോരമഴ. മണിമലയാറ്റിലേക്കും മീനച്ചിലാറ്റിലേക്കും മറ്റും പ്രളയസമാനമായ രീതിയിൽ വെള്ളം എത്താൻ ഇത് ഇടയാക്കി. തൊടുപുഴ (11 സെമീ), കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പെരുമ്പാവൂർ, നേര്യമംഗലം (9 സെമീ), പീരുമേട്, പിറവം, മൂവാറ്റുപുഴ, ചാലക്കുടി, കൊയിലാണ്ടി, വടകര (8), കോഴ, പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത്, പള്ളുരുത്തി (7), സീതത്തോട്, കോന്നി ( 6), കൊച്ചി വിമാനത്താവളം, തൃശൂരിലെ വെള്ളാനിക്കര (5) എന്നിങ്ങനെയാണ് മാപിനികളിലെ കനത്ത മഴയുടെ കണക്ക്.

മേയ് 11ന് അസാനി കരയോട് തൊട്ട് കറങ്ങി നിന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിലെ മച്ചിലിപട്ടണം പോലെ അസാനിയുടെ താണ്ഡവ പാതയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും 4 മുതൽ 7 സെമീ വരെയാണ് ലഭിച്ച ശരാശരി മഴ. കാറ്റിനു പേരിട്ട ശ്രീലങ്കയിലോ, രൂപപ്പെട്ട ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തോ പെയ്യാത്തത്ര അളവിൽ അസാനി കുടം ചരിച്ച് മഴ പെയ്തിറക്കിയതു കേരളത്തിൽ. അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി അസാനി സൃഷ്ടിച്ച ചുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനു കാരണം.

ഈ മേഘങ്ങൾ കേരളത്തിനു മീതെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടം അവയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തണുപ്പിച്ചു. അതോടെ തൊടുപുഴയും പൂഞ്ഞാറും പ്രളയ സമാന മഴയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് പോകുമെന്നു കരുതിയ ചുഴലി പെട്ടെന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ കേരളവും ചുഴലിയുടെ വൃത്തപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓഖിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ചെറിയൊരു ട്രാക്ക് മാറ്റം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വാഴൂരും കൊടുങ്ങൂരും മേയ് 10നു പുലർച്ചെ വേനൽച്ചുഴലി വൻ നാശനശഷ്ടം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

വേനൽമഴയിൽ റെക്കോർഡ് വർധന

കാലവർഷം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കാലവർഷ സമാനമായായി പെയ്യുന്ന വേനൽമഴ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായി റെക്കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം മാർച്ച് 1 മുതൽ മേയ് 12 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 68 ശതമാനം അധികമഴയുടെ നിറവിലാണ് കേരളം. 2018 മുതൽ തുടർച്ചയായി 5 വർഷമായി കേരളത്തിൽ മഴയുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് കണക്ക്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ ഫലമായി കേരളം ഉൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിലും മഴയുടെ അളവിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ പതിവായിക്കഴിഞ്ഞു.

അസാനിയുടെ സഞ്ചാരപഥം സംബന്ധിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം.

ചൂടേറി, ആവിയാകുന്നുവോ പ്രവചനത്തിലെ കൃത്യത?

ആൻഡമാൻ തീരത്തോടു ചേർന്നു രൂപപ്പെട്ട അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദിശ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന് (ഐഎംഡി) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരിയ അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടായി. ആന്ധ്ര–ഒഡീഷ തീരത്തേക്കാവും ചുഴലിയുടെ നീക്കമെന്ന് ആദ്യം പ്രവചിച്ച ഐഎംഡി പിന്നീടിത് ബംഗാൾ തീരത്തേക്കെന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മ്യാൻമറിലേക്കെന്നും സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ചുഴലി കടലിൽ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കറങ്ങി (റീ കേർവ്) അവസാനിക്കുമെന്നും വിദേശ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസികൾ പ്രവചിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പ്രവചനങ്ങളെയെല്ലാം മെല്ലെ തട്ടിമാറ്റി ബുധൻ രാത്രിയോടെ ആന്ധ്ര തീരത്തെ മച്ചിലി പട്ടണത്തിലാണ് ചുഴലി കര തൊട്ടത്. എന്നാൽ പൂർണമായും കരയിലേക്കു കയറിയതുമില്ല. ചെന്നൈ മുതൽ കൊൽക്കത്ത വരെയുള്ള കൊറോമാൻഡൽ തീരം നാലു ദിവസം മുൾമുനയിൽ നിന്നെങ്കിലും കനത്ത മഴയോ കാറ്റോ നാശനഷ്ടമോ സംഭവിച്ചില്ല എന്നതിൽ ആശ്വസിക്കാം. പൂർണമായും കര കയറാതെ കടലിലേക്കു വഴിമാറിയ ചുഴലി എന്ന പ്രത്യേകതയും അസാനിക്ക് സ്വന്തം.

കടലിനെ ഇളക്കിമറിച്ച് ഊർജച്ചൂടിന്റെ തിര

സ്വർണ രഥം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ശ്രീകാകുളം തീരത്ത് അടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏതോ വിദേശ തീരങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയതാണെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്. വന്നടിഞ്ഞത് എന്തു തന്നെയായാലും അസാനി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ നന്നായി ഇളക്കിമറിച്ചു എന്നതിനു തെളിവാണിത്. ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലേക്കു ശ്രീലങ്ക നിർദേശിച്ച പേരാണ് അസാനി. തീവ്രകോപം എന്നാണ് ഈ സിംഹള പദത്തിന്റെ അർഥം. പേരിനെ അന്വർഥമാക്കും വിധം ആദ്യം സാധാരണ ഊർജ ശേഷിയുള്ള ചുഴലിയെന്നു കരുതിയ അസാനി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തീവ്രചുഴലിയായി ശക്തിയാർജിക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പതിവിലും ചൂടായി കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം.

ശരാശരി സമുദ്ര താപനില 26–28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ താപതരംഗം മൂലം കടലുപോലും തിളച്ചു മറിയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് ഉയർന്നതായാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൗമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ഐഎംഡിയുടെയും കണക്ക്. ചൂടേറിയാൽ മഴയുടെയും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെയും ശക്തിയും വർധിക്കും. ഇത് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിയമമാണെങ്കിലും ആഗോള താപന ഫലമായി അസാധാരണ ചൂട് കരയിൽ മാത്രമല്ല സമുദ്രത്തിലും കോളിളക്കങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും അസാധാരണ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥവും രൗദ്രതയും കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരും. അസാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ അനിശ്ചതിത്വം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരെ തെല്ലൊന്നു കുഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കുറി കാലവർഷം നേരത്തെയാകുമോ?

മേയ് അവസാനത്തോടെയോ ജൂൺ ആദ്യമോ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നത് എല്ലാവർക്കുമറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അസാനി സൃഷ്ടിച്ച അസ്വസ്ഥയുടെ ഫലമായി കൂടുതൽ ഈർപ്പവും നീരാവിയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടലിലെ അസാധാരണ ചൂടിനു പുറമെ ആഗോള തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും നീരാവിയും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഇക്കുറി കാലവർഷം നേരത്തെയാകുമോ അതോ വൈകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. മേയ് 20നു ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ന്യൂനമർദമോ ചുഴലിയോ വന്നാൽ അത് ചെന്നൈ– ആന്ധ്ര തീരത്തിനു മുകളിലായി ശക്തിപ്പെട്ട് കരയിലേക്കു കയറാനുള്ള സാധ്യത വിദേശ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസികൾ ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ കാലവർഷ മേഘങ്ങൾ മേയ് അവസാന വാരം ശ്രീലങ്ക വഴി കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കാം.

ആദ്യ ഘട്ടം മഴ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൺസൂൺ പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെട്ട് മഴ ഇടവേളയിലേക്കു കടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇല്ലാതില്ല. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നാടായ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പ്രധാന ചോദ്യമാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഉഷ്ണ തരംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനക്കാറ്റ് എപ്പോഴെത്തുമെന്നു നോക്കിയുള്ള ദാഹാർത്തമായ കാത്തിരിപ്പിനുള്ള കുളിരേകുന്ന മറുപടിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് മൺസൂണിന്റെ ആഗമനം. മൺസൂൺ നേരത്തെയെത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഔദ്യോഗികമായ മറുപടി വൈകാതെ ഐഎംഡിയിൽനിന്നു തന്നെ ലഭിക്കും. മേയ് മൂന്നാം വാരമാണ് മൺസൂണിന്റെ തുടക്കം സംബന്ധിച്ച ഐഎംഡിയുടെ അറിയിപ്പു പുറത്തുവരിക.

മ്യാൻമറിൽ മഴ മുൻപേ എത്തും

ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിന് 20 ദിവസം മുൻപേയാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആദ്യ തുറമുഖമായ മ്യാൻമർ തീരത്ത് എത്തുന്നത്. ഇവിടെനിന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആൻ‍‍‍‍ഡമാൻസിലും തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിലും പിന്നീട് കേരളത്തിലും എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിന്റെ സഞ്ചാരപഥം. മൺസൂൺ നേരത്തേ എത്തുമെന്ന് മ്യാൻമർ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൺസൂണിന് അനുകൂലമായ ലാ നിന എന്ന തണുത്ത സമുദ്രജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ഗതി ഈ വർഷം അവസാനം വരെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുംവിധം അനുകൂലമായ രീതിയിലാണെന്നും ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎംഒ) ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഏജൻസികളും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ മഴ കുറയുമെന്നാണ് ഐഎംഡിയും സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ സ്കൈമെറ്റും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കേരളത്തിലെ ഊർജമേഖലയ്ക്ക് ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള വകയുണ്ട്. ഇപ്പോൾതന്നെ ഇടുക്കിയും ശബരിഗിരിയു ഉൾപ്പെടെ ഡാമുകളിൽ ശേഷിയുടെ 30% മാത്രമാണ് ജലമുള്ളത്. ജൂൺ–ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ മഴയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഡാമുകൾ നിറയേണ്ടത്. എന്നാലും ആരും പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല. മാരി കടമിടില്ലെന്നാണ് മലയാളത്തിലെ പഴമൊഴി.

എവിടെപ്പോയി ആ ഉഷ്ണകാലം? ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് കേരളം പുതച്ചുമൂടി

അസാനിയുടെ ഭാഗമായി തണുത്ത മഴമേഘങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെങ്ങും പെട്ടെന്ന് തണുപ്പും കുളിരും പടർന്നതും ആശ്വാസമായി. ബെംഗളൂരുവിൽ പകൽ താപനില പെട്ടെന്ന് 24.3 ഡിഗ്രിയായി താണു. 22 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പകൽ താപനിലയാണിതെന്നു കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം വിശദീകരിച്ചു. ഉഷ്ണത്തിൽ മുങ്ങിനിന്ന കേരളത്തിൽ രാത്രി താപനില 20 ഡിഗ്രി വരെയായി താണു (പുനലൂർ). കോട്ടയത്തും മറ്റും 37 ഡിഗ്രിയായിരുന്ന പകൽ താപനില 32 ഡിഗ്രിയിലേക്കു താണതും കുളിർമയേകി. ഒറ്റയടിക്ക് 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ കുറവ്. ആയിരം വേനലിനെ മറികടക്കാൻ ഒരു വർഷം മതിയെന്ന ചൊല്ലും മഴയുടെ നാടായ മലയാളത്തിനു സ്വന്തം.

പ്രളയത്തിലാഴ്ത്തുമോ മേഘവിസ്ഫോടനം?

മൺസൂൺ കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ പ്രളയഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണു കേരളം. വേനൽമഴയെന്ന പേരിലെത്തിയ ലഘുമേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മലയോര മേഖലയെ കാറ്റും മഴയും വിതച്ച് ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീതിയിലാണ് മലയോര മേഖല. മറ്റൊരു കുട്ടിക്കലും പെട്ടിമുടിയുമൊക്കെ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമോ? ഈ ആശങ്കകൾക്കുള്ള മറുപടിയും മറ്റു കാലാവസ്ഥാ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രതിനിധി രാജശ്രീ സത്യപാലുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് കുസാറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്‌മോസ്ഫറിക് റഡാർ റിസർച് ഡയറക്ടർ ഡോ.എസ്.അഭിലാഷ്.

ഡോ.എസ്.അഭിലാഷ്

എന്താണ് മേഘവിസ്ഫോടനം?

വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു ചെറിയപ്രദേശത്തു പെയ്തിറങ്ങുന്ന അതിശക്തമായ മഴയെയാണ് മേഘസ്ഫോടനം എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മിനുറ്റുകൾമാത്രം നീളുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുമിടയാക്കാറുണ്ട്. കാറ്റിന്റെയും ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന മഴ, പെട്ടെന്നു ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ആ പ്രദേശത്തെയാകെ പ്രളയത്തിലാക്കുകയുംചെയ്യും. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, മണിക്കൂറിൽ 10 സെന്റീമീറ്റർ മഴ ഒരു സ്ഥലത്തു ലഭിച്ചാൽ, അതിനെ മേഘവിസ്ഫോടനമെന്നു കരുതാം.

കോട്ടയത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് മേഘവിസ്ഫോടനമാണോ?

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മഴയും ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും പതിവാണ്. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 10 സെന്റീമീറ്റർ മഴ കിട്ടണമെന്നാണു പറയുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും ചെരിവുമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 10 സെന്റീമീറ്റർ മഴ ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 5 സെന്റീമീറ്റർ മഴപെയ്താൽതന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനുള്ള സാധ്യത ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയാം. കുട്ടിക്കലിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എട്ട് സെന്റീമീറ്റർ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലുമൊക്കെ ന്യൂനമർദവും ചുഴലിക്കാറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മലനിരകൾ അതിനെ അടിച്ച് കൂമ്പാരമേഘങ്ങളാക്കുന്നതും വലിയ മഴയായി അത് മാറുന്നതും.

കാറ്റ് ആ സമയത്ത് കൂടുന്നതിനാൽ അറബിക്കടലിൽനിന്ന് നീരാവി കൂടിയ വായു എപ്പോഴും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് വളരെ ഉയരത്തിൽ കൂമ്പാരമേഘങ്ങളായി (ക്യുമുലോ നിംബസ്) മാറും. ഇവയാണ് മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളായി മാറുന്നത്. ഇടിയും മിന്നലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ കൂമ്പാരമേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ 12 മുതൽ 14 കിമീ വരെ ഉയരത്തിൽ പോകാം. അത്രയും ആഴത്തിൽ മേഘങ്ങൾ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് മഴയായി പെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ആഘാതമുണ്ടാകും. ഇത് എവിടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് കുറേ നാൾ മുൻപേ പറയാൻ കഴിയില്ല. റഡാറുകളുടെ സഹായത്തോടെ 12 മണിക്കൂർ മുൻപ് മാത്രമേ ഇത് എവിടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ. ഈ സമയത്ത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളാണ് പണ്ടുകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

കോട്ടയത്ത് കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകിയുണ്ടായ നാശനഷ്ടം. ചിത്രം: മനോരമ

ഇതോടൊപ്പം ചെറു ചുഴലികളും ഉണ്ടാകും. ഇത് കൃഷിനാശത്തിന് കാരണമാകും. 60 കിമീ വേഗത്തിലുള്ള കാറ്റ് മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്ന് വീശാം. ഇതെല്ലാം പല തരത്തിൽ അപകടസൂചനയാണ്. മിന്നൽ പ്രളയങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. പെട്ടെന്നുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വേനൽമഴയുടെ രീതി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു. പണ്ട് കോട്ടയത്ത് മഴപെയ്താൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ മഴ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ മഴപോലെത്തന്നെയാണ് വേനൽ മഴയും.

എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ?

ആഗോളതാപനവും കടൽ അമിതമായി ചൂടുപിടിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകും. പരിസ്ഥി ദുർബലമാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അപകടാവസ്ഥ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വശം. മഴയുടെ രീതി മാറി. പണ്ടുകാലത്ത് 24 മണിക്കൂർകൊണ്ട് 20 സെമീ മഴ ലഭിച്ച സ്ഥാനത്ത് 2–3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 20 സെമി മഴ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി. അതിനു കാരണം ചെറിയ സമയത്തിൽ വലിയ മേഘങ്ങളുണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ്. വലിയ മഴയും കിട്ടും.

കേരളം വീണ്ടും പ്രളയഭീതിയിലാകുമെന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്..?

കേരളം ഇനിയും പ്രളയഭീതിയിലാകുമോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ? പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഇതിനനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കാം. നദികളുടെ പുനരുജ്ജീവനം, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ, കണ്ടൽ വനങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി, പുലിമുട്ടുകൾ നിർമിക്കുക, അതുപോലെ മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് കിണറുകളിലും മറ്റും എത്തിക്കുക തുടങ്ങി പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

സർക്കാർ എന്തു മുൻകരുതലാണ് എടുക്കേണ്ടത്?

12 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക, ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കേരളത്തിൽ മലയോരമേഖലയിലെ ചെരിവിന്റെ വീതി കൂട്ടൂക, റോഡുകൾ പണിയുമ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള കട്ടിങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ശക്തി കൂട്ടി പണിയുക, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക. അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപു പറയണം.

2017 ഓഖി മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അതിനു ശേഷം 2018ൽ പ്രളയം വന്നു, 2019ൽ പ്രളയം, 2020ൽ പെട്ടിമുടി ദുരന്തം, 2021ൽ കുട്ടിക്കൽ ദുരന്തം ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ദുരന്ത സമയത്ത് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയോടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്. ആളുകളെ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഈ കൂമ്പാരമേഘങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അറബിക്കടൽ ചൂടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നു. ഇത് തീരമേഖലയേയും കാര്യമായി ബാധിക്കും. 2017 മുതൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല.

പരിസ്ഥിതി ലോലമേഖല അങ്ങനെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ?

പരിസ്ഥിതിലോലമേഖല സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും വഴിയൊരുക്കണം. ഇടുക്കി മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതിലോലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതരീതിയെ ബാധിക്കില്ലേ?. ഇടുക്കിയിലെ പാരമ്പര്യ കർഷകരോ കുടിയേറ്റ കർഷകരോ അല്ല അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്, ക്വാറി ഉടമകളും മറ്റുമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

