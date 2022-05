ലോകം കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ഷി ചിൻപിങ്; വരുമോ ജിഎസ്ഐ, നാറ്റോയ്ക്ക് ബദൽ?

ഏഷ്യയിലെ വൻ ശക്തിയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, ഒപ്പംനിർത്താൻ പറ്റുന്ന സഖ്യകക്ഷികളെ തേടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന. കാലങ്ങളായി പ്രതാപം കൊണ്ടും മെയ്ക്കരുത്തുകൊണ്ടും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്കൊണ്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വരുതിയിൽ വീഴ്ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിവരുന്ന ചൈനയ്ക്കു പക്ഷേ, വലിയതോതിൽ അതു വിപുലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. കൈയയച്ച് വായ്‌പകൾ നൽകിയും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയും ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തും പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമാകുന്നില്ല. ഒരുവശത്ത് ആഗോള പൊലീസായ യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാറ്റോ സഖ്യം സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തരാകുന്നു. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ മുന്നോട്ടുവരുന്നു. ഇന്തോ – പസിഫിക് മേഖലയിൽ യുഎസിന്റെ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യയുംകൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചാണ്. മറുവശത്ത് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിക്ക് വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ശ്രീലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ ആരോപണമുന നീളുന്നതും ചൈനയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ചൈന ഗ്ലോബൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് (ജിഎസ്ഐ) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പുതിയ കൂട്ടായ്മ? ജിഎസ്ഐയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഷി ചിൻപിങ് തയാറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചത്.

‘ജിഎസ്ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിലെ സമാധാനത്തിന്റെ കുറവ് നികത്തുകയെന്നതാണ്. ഇന്തോ – പസിഫിക് മേഖലയിലെടുക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനോ പുതിയ ശീതയുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. സൈനിക സഖ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നാറ്റോയുടെ ഏഷ്യൻ വകഭേദമാകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്!’ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നു – നാറ്റോയ്ക്ക് ബദൽ! ക്വാഡ് സഖ്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇന്തോ – പസിഫിക് മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ അധീശത്വം നിലനിർത്തി ആഗോള സൈനിക ശക്തിയാകാനുള്ള നീക്കം!

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്. 2022 മാർച്ച് 4ലെ ചിത്രം. (Photo by Matthew WALSH / AFP)

എന്നാൽ പതിവുപോലെ ജിഎസ്ഐക്ക് പിന്നിലെ അജൻഡ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം. ഏകപക്ഷപരമായ, ആധിപത്യപരമായ, അധികാര രാഷ്ട്രീയ ഭീഷണികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കാനാകാത്ത സുരക്ഷ (Indivisible security) നൽകുമെന്നാണ് ജിഎസ്ഐയുടെ വാഗ്ദാനം. മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ സ്വന്തം സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ലോകം പലപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉപരോധങ്ങളെ ചെറുക്കുമെന്നും ജിഎസ്ഐ പറയുന്നു. ബഹുസ്വരതയുടെ യഥാർഥ പൊരുൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്നാണ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ നിലപാട്.

ആറു കാര്യങ്ങളിൽ ജിഎസ്ഐ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ചൈന പറയുന്നു:

1) സഹകരണവും സ്ഥിരതയാർന്നതുമായ സുരക്ഷയെന്ന വീക്ഷണം

2) അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും പ്രാദേശികവുമായ സമഗ്രതയെ ബഹുമാനിക്കുക

3) യുഎൻ ചാർട്ടറിന്റെ നയങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുക

4) എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ന്യായമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഗൗരവമായി കാണുക

5) വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹരിക്കുക.

6) ഭീകരവാദം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സൈബർ സുരക്ഷ, ബയോ സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക.

പിന്നീട് വാങ് യി പറഞ്ഞു – പരസ്പര ബഹുമാനവും തുറന്ന സമീപനവും സഹവർത്തിത്വവും ചേരുന്ന ഒരു ഏഷ്യൻ സുരക്ഷാ മോഡലാണ് ജിഎസ്ഐ.

ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) 2004 ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടത്തിയ പരേഡ്. (Photo by MIKE CLARKE / POOL / AFP)

ഏഷ്യൻ മോഡലോ ചൈനീസ് മോഡലോ?

ഏഷ്യയുടെ നാറ്റോ ആയി ജിഎസ്ഐയെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ മേഖലയിൽ പലരൂപത്തിൽ യുഎസും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും നടത്തുന്ന ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. അടുത്തിടെ ഓഷ്യാനയിലെ ദ്വീപുസമൂഹമായ സോളമൻ ഐലൻഡ്സുമായി (ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിക്കുമപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപുകൾ) ചൈന സുരക്ഷാ കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സൈനിക നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മേയ് 20 മുതൽ ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സന്ദർശിക്കുന്നു. ക്വാഡ് യോഗം വിളിക്കാൻ ജപ്പാൻ തയാറെടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും പങ്കെടുത്തേക്കും. മേയ് 21ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ അവർ ഉണ്ടാകില്ല. പുതിയ ഭരണകൂടം അധികാരമേറ്റെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്വാഡ് യോഗം കൂടി നടന്നേക്കാം. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചൈനയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ക്വാഡ് സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ടുവരുന്നു. ജനാധിപത്യ ചേരിയുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷി എന്ന ഏകാധിപതിയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഒരു ‘ഏഷ്യൻ ക്രമം’ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ചൈന നടത്തുന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപ് ജപ്പാൻ സ്വീകരിച്ചതും ഇതേ തന്ത്രമാണ് – ഏഷ്യയെ മുന്നോട്ടുനയിച്ച് വിമോചിപ്പിക്കുക എന്നത്.

തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള 14 അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈനയ്ക്ക് അതിർത്തി തർക്കങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പേരിൽ രണ്ടു വർഷമായി ആഗോളതലത്തിൽ ചൈനയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതു തിരികെപ്പിടിക്കുന്നതിനൊപ്പം നയതന്ത്രതലത്തിൽ നഷ്ടമായ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചെടുക്കുക കൂടി ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നതിന് ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ വൻ ശക്തികളിൽ ഒന്നുമാണ് ചൈന. ഈ ശാക്തിക ക്രമം ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം. യുഎസും യൂറോപ്പും പണപ്പെരുപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇവരുടെ പിടി അയയുകയാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പുതിയൊരു ലോക ക്രമത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഷ്യയെ മുൻനിർത്തി കളിക്കാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വാങ് യി കമ്പോഡിയൻ വിദേശമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ‘ഏഷ്യൻ ശബ്ദം’ ലോകം കൂടുതൽ കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ നടപ്പാക്കണമെന്ന തരത്തിലാണ് ജിഎസ്ഐ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ റോൾ എന്ത്?

യുഎസും ചൈനയും ഒരുപോലെ ഇന്ത്യയെ അവരുടെ ക്യാംപിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, 62ലെ യുദ്ധം, പല മേഖലകളിലായി ചൈന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണി, തുടങ്ങിയവ മുൻനിർത്തി ഏഷ്യയിലെ പ്രബല ശക്തികളായ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്നുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ നിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം. ലഡാക്കിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തൽസ്ഥിതി മാറ്റാനുള്ള ചൈനയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കമായി ആകണം ഇന്ത്യ ജിഎസ്ഐയെ കാണുക.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. (Photo: PIB)

ജിഎസ്ഐയുടെ കീഴിൽ ചൈന പറയുന്ന ‘വിഭജിക്കാനാകാത്ത സുരക്ഷ’ ‘സുരക്ഷാ സമൂഹത്തിന്റെ നിർമാണം’ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഷി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യ പസിഫിക് മേഖലയിലേക്ക് നാറ്റോ വിപുലപ്പെടുത്താനെന്ന പേരിലുള്ള യുഎസിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചൈന ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് സാമ്പത്തിക കുതിപ്പിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയെ തഴഞ്ഞ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ബലമേകുന്ന ജിഎസ്ഐയുമായി ചൈന എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്ത ഭാവിക്കായി പുതിയ അധ്യായം രചിക്കാൻ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ചൈനീസ് കപടത നിറഞ്ഞ ജിഎസ്ഐ

ജിഎസ്ഐയുടെ കീഴിൽ ചൈന കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി ആ ഭരണകൂടം തന്നെ ലംഘിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പരമാധികാരവും പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ, ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തി തർക്കവും ദക്ഷിണ ചൈന കടലിന്മേലുള്ള അവകാശവാദവും അവർ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ന്യായമായ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നു പറയുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ സ്വന്തം സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നു പറയുമ്പോഴും ചൈന അതൊന്നും സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കാണിക്കാറില്ല.

ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) 2004 ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടത്തിയ പരേഡ്. (Photo by KIN CHEUNG / POOL / AFP)

ശീതയുദ്ധത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതുപോലെ പ്രസ്താവന നടത്തിയെങ്കിലും ജിസ്ഐ കൃത്യമായി ചൈനയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അധികാര രാഷ്ട്രീയമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ജിഎസ്ഐയെക്കുറിച്ച് ബാവോ ഫോറത്തിൽ ഏപ്രിൽ 21ന് ഷി നടത്തിയ – ഗ്രൂപ്പ് പൊളിറ്റിക്സിനോട് നോ പറയണം, ചെറിയ സഖ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ വിമർശനം തുടങ്ങിയവ പ്രസ്താവനകൾ യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും (നാറ്റോ സഖ്യം, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡ് സഖ്യം, ഓസ്ട്രേലിയയും യുഎസും യുകെയും ഉൾപ്പെടുന്ന എയുകെയുഎസ് സഖ്യം, തയ്‌വാൻ) എതിരെയുള്ളതാണ്. ഇന്തോ – പസിഫിക് മേഖലയിൽനിന്ന് യുഎസിനെ പുറത്താക്കിയാൽ വലുപ്പം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

അതേസമയം, ചൈനപ്പേടിയിൽ ജിഎസ്ഐയെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനാകില്ല. മധ്യപൂർവ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ജിഎസ്ഐയുടെ ഗുണഭോക്താവാകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ റഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഉത്തര കൊറിയ രാജ്യങ്ങളുമായും ചൈനയ്ക്ക് സുരക്ഷാ സഖ്യമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ധ്രുവത്തിൽപ്പെടുന്ന സഖ്യങ്ങൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ശീതയുദ്ധത്തിലേക്കു ലോകം നീങ്ങിയേക്കാം. ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കും.

2018 നവംബർ ആറിന് തെക്കൻ ചൈനയിലെ ഗുവാങ്ഡോങ് പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന എയർഷോയിൽനിന്ന്. (Photo by WANG ZHAO / AFP)

നാറ്റോയ്ക്ക് ഏഷ്യയിൽനിന്നൊരു ബദൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഒരു സഖ്യത്തിനു മാത്രം മേധാവിത്വം ലഭിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പക്ഷേ, ബദലെന്നത് ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിലായാൽ അതുയർത്തുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

English Summary: What is Global Security Initiative (GSI), as envisaged by China and how India is looking into it?