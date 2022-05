ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് തകർന്ന് 16 പേർ 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് – വിഡിയോ

ജക്കാർത്ത∙ ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ സുരബയ നഗരത്തിലെ കെൻജെറാൻ വാട്ടർ പാർക്കിൽ വാട്ടർ സ്ലൈഡ് പകുതിക്ക് വച്ച് തകർന്ന് നിരവധിപ്പേർ 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണു. കോൺക്രീറ്റ് തറയിലേക്കാണ് ഇവർ വീണത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. മേയ് 7നായിരുന്നു അപകടം.

16 പേരാണ് വാട്ടർ സ്ലൈഡ് തകർന്നു താഴേക്കു വീണത്. ഇതിൽ 8 പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ മൂന്നുപേരുടെ എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ട്. വാട്ടർ സ്ലൈഡിന്റെ കാലപ്പഴക്കമാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്നാണ് സൂചന.

അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ വാട്ടർ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അധികൃതരും സമ്മതിച്ചു. 9 മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പാർക്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെ പല അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കുകളിലും പരിശോധന നടത്താൻ സുരബയ നഗരത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ ഉത്തരവിട്ടു.

