അന്നത്തെ ബിജെപിയല്ല ഇന്ന്; കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കുമോ ചിന്തന്‍ ശിബിരം? വരുമോ മാറ്റം?

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനു കരകയറാനുള്ള അവസാന വഴിയാണ് നദികളുടെ നഗരമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദയ്പുരിൽ ഇന്ന്, മേയ് 13 മുതൽ 15 വരെ നടക്കുന്ന ചിന്തൻ ശിബിരം. കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള യോഗം എന്നതാണ് ചിന്തൻ ശിബിരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും വെറുമൊരു ആലോചനാ യോഗമായി അതിനെ ഒതുക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം തയാറല്ല. ചിന്തയല്ല, ആക്‌ഷനാണ് ശിബിരത്തിൽ നടക്കുകയെന്ന് നേതൃത്വം പറയുന്നു. അതായത്, കോൺ‍ഗ്രസിനെ കരകയറ്റാനുള്ള ആക്‌ഷൻ പ്ലാൻ (കർമപദ്ധതി) ശിബിരം തയാറാക്കും. സംഘടനാതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിമുടി മാറ്റമാണ് ശിബിരം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനുള്ള വിശദ ചർച്ചകൾക്ക് ഉദയ്പുരിലെ താജ് അരാവലി എന്ന ശിബിര വേദി സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന് ചിന്തൻ ശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത്? ആരെല്ലാമാണ് പാർട്ടി നേരിടേണ്ട ‘ശത്രുക്കള്‍’? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ചർച്ചയാക്കുക?

ഫയൽ ചിത്രം: AFP

∙ ഇങ്ങനെ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടില്ല!

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ദയനീയ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു – ‘‘ഇങ്ങനെ പോയാൽ രക്ഷപെടില്ല!’’. രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണു മാർഗമെന്ന ചിന്ത ചെന്നെത്തി നിന്നത് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലാണ്. ഇത്തരം ശിബിരങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന പക്ഷക്കാരിയാണു സോണിയ.

1998ൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലെ പച്മാഡിയിൽ സോണിയ ശിബിരം വിളിച്ചുചേർത്തിരുന്നു. അവിടെ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സോണിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു – ‘‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടികൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക അടിത്തറ ചോർന്നുപോകുന്നതിനെ ആശങ്കയോടെ കാണണം’’. 2003ൽ ഹിമാചലിലെ ഷിംലയിലും കോൺഗ്രസ് ശിബിരം നടത്തി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐക്യ പുരോഗമന മുന്നണി (യുപിഎ) അധികാരത്തിൽ വന്നു.

സോണിയ ഗാന്ധി

∙ കാലം മാറി, കഥ മാറി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവികൾ നേരിട്ടാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിലേക്ക് ശിബിരത്തിനായി കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നത്. മുൻ ശിബിരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കുറി വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയാണ്. മുൻ ശിബിരങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേളയിൽ എ.ബി. വാജ്പേയിയുടെയും എൽ.കെ. അദ്വാനിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ എതിരാളി. ഇപ്പോഴും എതിരാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിലും അടിമുടി മാറിയ ബിജെപിയാണ് മറുവശത്തുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ആർജിക്കാനാവാത്ത കരുത്തിലാണു ബിജെപി നിലകൊള്ളുന്നത്.

നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ

മോദി എന്ന നേതാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കെൽപുള്ള നേതാവ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസിലില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുണ്ടെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാദിക്കുമെങ്കിലും മോദിക്കു മുന്നിൽ 2 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദയനീയമായി തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം രാഹുലിനുണ്ട്. മമത ബാനർജി (തൃണമൂൽ), അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ (ആം ആദ്മി), കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (ടിആർഎസ്) എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ പൊതുസ്വീകാര്യനായി വളരാനും രാഹുലിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. നേതൃനിരയിലേക്ക് രാഹുലിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണു ശിബിരത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടി എങ്ങനെയാണു മാറാൻ പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനു നേരെ ഉയരും.

∙ അടിയുലഞ്ഞ് സംഘടന

നേതൃത്വത്തിലെ അഭാവത്തിനു പുറമെ സംഘടനാതലത്തിലെ ദുർബലാവസ്ഥയാണു കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി. പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കു മുന്നിൽ അധികാരം ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടനാതലത്തിൽ ദുർബലമാവുന്നതാണു കോൺഗ്രസിന്റെ രീതി. അതുവഴി, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധികാരവും കോൺഗ്രസിനു കിട്ടാക്കനിയായി മാറുന്നു. യുപി, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ‍ഡൽഹി എന്നിങ്ങനെ ഒരുകാലത്ത് കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി തീർത്തും ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പഞ്ചാബിലും മറ്റൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഭരണത്തിലിരുന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്വാധീനം വർധിപ്പിച്ചാൽ, മറ്റിടങ്ങളിലേതു പോലെ പഞ്ചാബിലും സംഘടനാപരമായി തകർന്നടിയുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു കോൺഗ്രസ് വീഴും.

∙ വഴികാട്ടാൻ 6 പ്രമേയങ്ങൾ

സംഘടനാകാര്യം, രാഷ്ട്രീയം, കൃഷിയും കർഷകരും യുവജനകാര്യം, സാമൂഹികനീതി, സാമ്പത്തികം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണു ശിബിരം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ശിബിരം തയാറാക്കും. സംഘടനാതലത്തിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സംഘടനാകാര്യ പ്രമേയം വരച്ചുകാട്ടും. രാഷ്ട്രീയമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ, സഖ്യങ്ങൾ എന്നിവ രാഷ്ട്രീയകാര്യ പ്രമേയം പരിശോധിക്കും. നഷ്ടപ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉന്നമിടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് കർഷകരും യുവാക്കളും. അവരെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതുമായി പ്രമേങ്ങളിലുൾപ്പെടുത്തും.

ദലിത് രാഷ്ട്രീയം, സംവരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാട് സാമൂഹികനീതി പ്രമേയം തയാറാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നു രാജ്യത്തെ കരകയറ്റാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രമേയത്തിലുൾപ്പെടുത്തും. 15നു രാവിലെ ചേരുന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം പ്രമേയങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുൾപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനുള്ള കർമപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉദയ്പുർ പ്രഖ്യാപനം എന്ന പേരിലായിരിക്കും കർമപദ്ധതി പുറത്തിറക്കുക.

∙ യുവാക്കൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം

ആകെ 422 പ്രതിനിധികളാണു ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. യുവാക്കളാണു പാർട്ടിയുടെ ഭാവി എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ പ്രതിനിധികളിൽ 50% പേർ 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാണ്. 22% പേർ വനിതകളാണ്. പ്രവർത്തക സമിതിയംഗങ്ങൾ, എംപിമാർ, പിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർ, നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാക്കൾ, മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ, പോഷക സംഘടനകളുടെ ദേശീയ ഭാരവാഹികൾ, പ്രമേയ രൂപീകരണ സമിതിയംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയാണു ശിബിരത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹൈബി ഈഡൻ, ബെന്നി ബഹനാൻ എന്നിവരൊഴികെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ, ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, എം.എം. ഹസൻ റോജി എം. ജോൺ എംഎൽഎ, എൻഎസ്‌യുഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി എറിക് സ്റ്റീഫൻ തുടങ്ങിയവരാണു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ. തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ളതിനാലാണ് ബെന്നിയും ഹൈബിയും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ മൂലം പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

∙ മാറുമോ കോൺഗ്രസ്?

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘടനാപരമായി താഴേത്തട്ട് മുതൽ ശക്തിയാർജിക്കുകാണ് കോൺഗ്രസ് കുറിക്കുന്ന ആദ്യ ലക്ഷ്യം. നിലവിലെ പ്രവർത്തനരീതിയിലൂടെ അതിനു സാധിക്കില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉദയ്പുരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പാർട്ടി അടിമുടി മാറിയേ തീരൂവെന്ന പൊതുവികാരം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ശക്തമാണ്. അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള ധീരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാകുമോ എന്നാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മാറ്റത്തോടു പൊതുവേ വൈമനസ്യമുള്ള പാർട്ടിയാണു കോൺഗ്രസ്. മുൻകാല പെരുമയുടെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും സ്മരണയിൽ കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തണമെങ്കിൽ, ഉറച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ.

English Summary: Congress to Revive through Udaipur Chintan Shivir; What to Expect?