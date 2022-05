കൊച്ചി ∙ ട്വന്റി20യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ശനിയാഴ്ച കേരളത്തിൽ എത്തും. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7.10 ന് എയ൪ വിസ്താരാ വിമാനത്തിൽ കേജ്‌രിവാൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരും .

ഞായറാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് കിഴക്കമ്പലത്തെ ട്വന്റി 20 ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാർക്കറ്റും, ഗോഡ്സ് വില്ലയും സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് 5 മണിക്ക് കിറ്റക്സ് ഗാർമെൻറ്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ജനസംഗമ പരിപാടി അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കും. രാത്രി 9 മണിയോടെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിക്കു മടങ്ങും.

English Summary: Arvind Kejriwal to visit Kerala on Saturday; to participate in the Twenty20 public event