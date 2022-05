കേരളത്തിൽ കാലവർഷം മേയ്‌ 27ന്; മേയ് 23 മുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മേയ്‌ 27ന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇത് 4 ദിവസം മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മേയ് 23 മുതൽ മഴയ്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമെന്നാണു നിഗമനം.

ഞായറാഴ്ചയോടു കൂടി കാലവർഷം ആൻഡമാൻ കടലിൽ എത്തിച്ചേരും. മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ ഇത്തവണ അധിക മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സാധാരണ ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ചയാണു കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

അതേസമയം, വരും മണിക്കൂറുകളിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

