കൂട്ടുകാരനുമൊത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണു; എട്ടു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കുന്നമംഗലം (കോഴിക്കോട്)∙ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കിണറ്റിൽ വീണ് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പെരിങ്ങൊളം കേരങ്ങാട്ട് താഴം നിസാമുദ്ദീന്റെയും റസീനയുടെയും മകൻ മുഹമ്മദ് നിജാസ് (8) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ കൂട്ടുകാരനുമൊത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ വീടിനു സമീപത്തെ ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിൽ വീണാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. പെരിങ്ങൊളം ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary : Child who fell down into well while playing dies