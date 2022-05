സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം; നയം മാറ്റാൻ സമയമായി: പി.ചിദംബരം

ഉദയ്പുർ ∙ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്യന്തം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും മുൻ ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരം. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ മുഖമുദ്ര. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം സാമ്പത്തികരംഗം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും ചിദംബരം പറ‍ഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരിൽ നടക്കുന്ന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിനായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി രൂപീകരിച്ച പാനലുകളിൽ സാമ്പത്തിക പാനലിനെ നയിക്കുന്നത് ചിദംബരമാണ്. ചിന്തൻ ശിബിരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2017ൽ മോദി സർക്കാർ യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ മോശമായി നടപ്പാക്കിയ ജിഎസ്ടി നിയമങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ദുർബലമാണ്. അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമായ പ്രതിവിധികൾ സ്വീകരിക്കണം.

1991ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ തുടക്കം കുറിച്ച ഉദാരവത്കരണ നയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ, പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ, പുതിയ സംരംഭകർ, വലിയ തോതിൽ മധ്യവർഗക്കാർ, കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിൽ, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കു കാരണമായി. മാത്രമല്ല പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ 27 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നും കരകയറ്റി.

30 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആഭ്യന്തരവും രാജ്യാന്തരവുമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ സമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു മേൽ വലിയ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഏതു തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് സർക്കാരെന്നും ചിദംബരം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary : Indian Economy Cause Of "Extreme Concern", Time For "Reset": P Chidambaram