തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തു മദ്യത്തിന്റെ വില വർധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നു മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. സ്പിരിറ്റിന് ദൗർലഭ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഉൽപാദനം കുറവാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്പിരിറ്റ് എത്തുന്നത്. വില കൂട്ടുന്നതിന് നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ല. ജവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കു വില കൂടിയേക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

