അമിട്ടു പോലെ നെഞ്ചിൽപ്പൊട്ടുന്നൊരു ചോദ്യം: വെടിക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ വെടിമരുന്ന് എന്തുചെയ്യും?

തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് നടക്കുമോ? പൂരപ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ അമിട്ടു പോലെ പൊട്ടുകയാണ് ഈ ചോദ്യം. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിതന്നെ വെടിക്കെട്ടു നടത്തുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ആശങ്കയുടെ മഴമേഘമായി ആകാശത്തുണ്ട്; അഥവാ ഇനി വെടിക്കെട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കരിമരുന്ന് എന്തു ചെയ്യും? – കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി തൃശൂരുകാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. മഴ മാനത്തു കാണുമ്പോൾ പൂരപ്രേമിയുടെ നെഞ്ചു കത്തുകയാണ്. മഴയിൽ മരുന്നു നനഞ്ഞിരിക്കുമോ? നനഞ്ഞ മരുന്നു പൊട്ടുമോ? ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രം റിസ്ക് ആണ്? – അങ്ങനെ പോകുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ. പൊട്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വെടിക്കെട്ടിനു തയാറാക്കിയ വെടിമരുന്ന് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും, നിർവീര്യമാക്കും? അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എന്താണ്?

∙ വെടിമരുന്ന് നനഞ്ഞോ?

പൂരപ്പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച വെടിക്കെട്ടിനായി പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വങ്ങൾ കരിമരുന്ന് തേക്കിൻകാട് എത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പൂരം ദിവസം വൈകിട്ട് മുതൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ആ മഴയിൽ മരുന്നു നനഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം തോന്നാം. പക്ഷേ, വെടിമരുന്നുകൾ ഇരു ദേവസ്വങ്ങളും തേക്കിൻ കാട് മൈതാനിയിൽ ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്തിന് ഇരുപുറവുമുള്ള അംഗീകൃത മാഗസിനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നനവ് പിടിക്കില്ല. കുഴിമിന്നൽ, ഗുണ്ട്, ഓലപ്പടക്കം എന്നിവയും ശിവകാശിയിൽനിന്ന് എത്തിച്ച കളർ അമിട്ടുകളും എല്ലാം മാഗസിനിൽ സുരക്ഷിതമാണ്. തേക്കിൻകാട്ടിൽ വെടിക്കെട്ടിനായി എടുത്ത കുഴികളിൽ മരുന്ന് നിറച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, മരുന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല.

∙ മാഗസിൻ സുരക്ഷിതമാണോ?

വെടിമരുന്നുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് മാഗസിൻ. കരിങ്കല്ലു കൊണ്ടുള്ള ചുവരുകളാണ് ഇവയുടേത്. അകത്ത് സ്ഫോടനം നടന്നാലും പുറത്തേക്ക് കാര്യമായ ആഘാതം ഉണ്ടാകില്ല. കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയുമാണ് ഇതിന്. വായുസഞ്ചാരത്തിനായി ജനൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനവും അകത്തേക്ക് എത്താത്ത വിധമാണ് ഇതു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൂരപ്പിറ്റേന്ന് പകൽ വെടിക്കെട്ട് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ തന്നെ നടന്നപ്പോഴും മാഗസിനുകളിൽ വെടിമരുന്നുകൾ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. മഴ പെയ്താലും മാഗസിനുകൾക്കകത്തേക്ക് ബാധിക്കില്ല. മാഗസിനുകൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇരു മാഗസിനുകളും കലക്ടർ പൂട്ടി താക്കോൽ തഹസിൽദാരെ ഏൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ താക്കോൽ ഇനി കൈമാറൂ.

∙ മരുന്നിന്റെ ശേഖരം അപകടകരമോ?

വെടിക്കോപ്പുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വൻശേഖരമാണ് മാഗസിനുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതിൽ വെടിമരുന്നിന്റെ അളവ് അതിന്റെ പത്തിലൊന്നിൽ താഴെ മാത്രമേ വരൂ. അതായത്, ഒരു 15 കിലോയുള്ള അമിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 14.50 കിലോഗ്രാം ബാക്കി വരും എന്നാണ് കണക്ക്. ഗൺ പൗഡറും ടൈമറും എല്ലാം കൂടി ബാക്കി അരക്കിലോയേ വരൂ. ഗൺ പൗഡറിന്റെ തൂക്കം മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ 15–20 കിലോയുടെ സാധനങ്ങളേ ഒരു മാഗസിനിൽ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കണക്ക്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെടിക്കോപ്പിന്റെ മൊത്തം തൂക്കം കേട്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട. അത് മുഴുവൻ പൊട്ടാൻ ശേഷിയുള്ളതല്ല. പൊട്ടുമ്പോൾ തകരാനുള്ളതു മാത്രമാണ്.

തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ടിനായി കുഴികളൊരുക്കുന്നു. ചിത്രം: റസ്സൽ ഷാഹുൽ

∙ നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

വെടിക്കെട്ട് നടത്താനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വെടിമരുന്നു നശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നു ചോദിച്ചാൽ പൊട്ടിച്ചു നശിപ്പിക്കലാണ് ഒരു വഴി. പൊട്ടിച്ചു നശിപ്പിക്കലും വെടിക്കെട്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല; പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളു എന്ന് ഉത്തരം. 2006ൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പൂരം വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതായി അന്ന് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസിവ്സ് സേഫ്റ്റി ഓ‍ർഗനൈസേഷന്റെ (പെസോ) പ്രതിനിധി ആയി പൂരത്തിന് എത്തിയ, ഇപ്പോഴത്തെ പെസോ ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോസിവ്സ് ആർ.വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു.

മരട് ക്ഷേത്രത്തിൽ 2008ൽ വെടിക്കെട്ട് അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിറ്റേന്നത്തെ വെടിക്കെട്ടിനുള്ള വെടിമരുന്നുകൾ കളമശേരിയിൽ പാടത്ത് പ്രത്യേക യാർഡ് ഉണ്ടാക്കി പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞതായും വേണുഗോപാൽ ഓർക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവമ്പാടിയുടെ രാത്രി എഴുന്നള്ളിപ്പിനിടെ മരം വീണ് 2 പേർ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സാങ്കേതികമായി വെടിക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വെടിമരുന്ന് പൊട്ടിച്ചു ‘നശിപ്പിക്കുക’യുമായിരുന്നു.

∙ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നശിപ്പിക്കുമോ?

വെടിമരുന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം അത് തീ കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നതു തന്നെ. വെള്ളത്തിൽ കരിമരുന്ന് ഇടുമ്പോൾ അത് ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വെള്ളത്തിലെ ജൈവവ്യവസ്ഥയെയും അതു ബാധിക്കും. മരുന്നു പൂർണമായും നശിക്കാൻ ദിവസങ്ങളെടുക്കും. പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നശിക്കും.

കരിമരുന്നുകൾ പ്രത്യേക ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ഈ ഷെല്ലുകളിൽനിന്ന് മരുന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വെടിക്കെട്ടു പുരകളിൽ ഷെല്ലിലേക്ക് മരുന്നു നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതു പോലെ അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ് ഷെൽ തുറക്കുമ്പോഴും. അതായത്, വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കു തന്നെ നയിച്ചേക്കുമെന്നു സാരം.

∙ കുഴികളിലെ വെള്ളം പ്രശ്നമാവുമോ?

വെടിക്കെട്ടിനായി എടുത്ത കുഴികളിൽ വെള്ളം കയറിയത് വെടിക്കെട്ടിന് തടസ്സമാകുമോ എന്നാണു പലരുടെയും സംശയം. ഒരു മണിക്കൂർ ശക്തമായ വെയിൽ കിട്ടി കുഴിയിലെ വെള്ളം വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നാണ് വെടിക്കെട്ട് പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ വിശദീകരണം. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴികൾ ടാർപോളിൻ കൊണ്ടു മൂടിയിടും. തുടർന്ന് വെടിമരുന്ന് കുഴിയിലേക്ക് നേരിട്ട് നിറയ്ക്കുകയല്ല; മരുന്നിന് കവചിതമായി ഒരു ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കൂടെ ഉണ്ട്. കുഴിയിലെ നനവ് മരുന്നിനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തേ പെയ്ത മഴ വെടിക്കെട്ടിന് തടസ്സമാകുമെന്ന പേടി വേണ്ട.

വെയിൽ ഒന്നു കനക്കുന്നതു കാത്തിരിക്കുകയാണ് പൂരപ്രേമികളെല്ലാവരും. വൈകിയാണെങ്കിലും പൂരം ശരിക്കും പെയ്തിറങ്ങുന്നതു കാണാൻ.

English Summary: Thrissur Pooram Fireworks Display Postponed; What is Next?