റോഡ് മോശം, ആഡംബരക്കാറിനു പോകാൻ വീതിയില്ല; വധുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വരൻ മടങ്ങി

ഗാന്ധിനഗർ ∙ വിവാഹത്തിനു പിന്നാലെ വധുവിനെ തനിച്ചാക്കി ആഡംബര കാറിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്കു മടങ്ങി വരൻ! ഗുജറാത്തിലെ നപാഡ് വാന്തോ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. വിവാഹത്തിനു ലഭിച്ച സ്ത്രീധനവുമായാണ് വരൻ തിരിച്ചുപോയത്. ഗ്രാമത്തിലെ റോഡ് മോശമാണെന്നും ആഡംബരക്കാറിന് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് വരൻ മടങ്ങിയത്.

വല്ലഭ് വിദ്യാനഗറിൽ നിന്നുള്ള യുവാവുമായിട്ടാണ് യുവതിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. മേയ് 12നായിരുന്നു വിവാഹം. ആഡംബര സെഡാനിലാണ് വരൻ വിവാഹവേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്. റോഡിന്റെ മോശം അവസ്ഥയും വീതി കുറവും വരനെ െചാടിപ്പിച്ചു. വരൻ വിവാഹവേദിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി. പിന്നാലെ വധുവിനെ കൂട്ടാതെ തിരികെ മടങ്ങി.

സ്ത്രീധനമായി നൽകിയതെല്ലാം വരൻ കൊണ്ടുപോയതായി വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വരന്റെ വീട്ടുകാരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.



English Summary: 'Bad roads': Gujarat groom refuses to take wife to home village