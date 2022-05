കാലവർഷം വരവായി. അതിനു മുൻപും പിൻപും മാനത്തു നിറഞ്ഞുനിരന്ന കൂമ്പാരമേഘങ്ങളിൽനിന്നു മുന്നറിയിപ്പെ‍ാന്നുമില്ലാതെ, ഇമ ചിമ്മുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ, കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചു, തിളങ്ങി ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന മിന്നലും പിന്നാലെ ഇടിയും.. ചിലപ്പേ‍ാൾ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൂട്ടക്കതിനവെടി പേ‍ാലെ. പരന്ന, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നട്ടം തിരിഞ്ഞുപേ‍ാകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. സെക്കൻഡിൽ 50 മുതൽ 200 വരെ മിന്നലുകൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടി മാത്രമല്ല വെട്ടുന്നത്, മിന്നലും വെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. ആ വെട്ടിൽ ക്ഷതങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനൊപ്പം പലതും കരിയുകയും ചെയ്യും. തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും മനുഷ്യനും വരെ ചിലപ്പേ‍ാൾ നിന്നു കത്തും. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് കൂട്ടമരണം ഉണ്ടായതും മിന്നൽ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. എന്നും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന, ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലെ‍ാന്നാണ് ഇടിമിന്നൽ. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കയിടത്തും ശാസ്ത്രീയ പ്രചാരണവും സംവിധാനങ്ങളുംകെ‍ാണ്ട് മിന്നൽദുരന്തങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ചുകെ‍ാണ്ടുവരികയാണിന്ന്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ഏതാണ്ട് 2500 പേർ മിന്നലേറ്റു മരിക്കുന്നതായാണ് ഔദ്യേ‍ാഗിക കണക്ക്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ ദുരന്തം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയും പരിസ്ഥിതിയും മിന്നലുകൾ വർധിക്കാൻ യേ‍ാജിച്ച അന്തരീക്ഷമാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും, പ്രതിവർഷം ശരാശരി 71 പേർ മിന്നലേറ്റു മരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ആറു വർഷത്തേ‍ാളമായി അതിന്റെ എണ്ണം ശരാശരി അഞ്ചുവരെയായി കുറഞ്ഞു. പെ‍ാതുവായ സുരക്ഷാബോധവും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ഐഎംഡി) സഹകരണത്തേ‍ാടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളുൾപ്പെടെയാണ് മരണനിരക്ക് കുറയാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്താണ് കേരളത്തിലെ മിന്നലുകൾക്കു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം? ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മൊബൈല്‍ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് ‘ഹോം’ എന്ന സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് മൊബൈലും മിന്നലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? കേരളത്തിൽ ഇനിയും മിന്നലപകടങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ? മിന്നലേറ്റാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമോ? ‘മിന്നലാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ’ കേരള ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ പുതിയ കർമപദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

∙ ‘മിന്നാത്ത’ കഥകൾ

കലാവസ്ഥയിൽ വന്നുകെ‍ാണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റം കാരണം ഇടിമിന്നലിന്റെ കാലയളവും ശക്തിയും വർധിക്കാനുളള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഏതുസമയത്തും ഇടിമിന്നൽ എന്ന സ്ഥിതി വരാം. തീവ്രമഴയ്ക്കെ‍ാപ്പമുണ്ടാകുന്ന വൻ മിന്നലുകൾ വലിയ ആപത്തും വരുത്തിവയ്ക്കാം. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുമാണ് കൂടുതലും മിന്നൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വിനാശകരവും പ്രവചനാതീതവുമായ മിന്നലിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പേ‍ാഴും നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കിടയിൽപേ‍ാലും ഇത്തരം കഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രേ‍ാണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും മെ‍ാബൈലും ഉൾപ്പെടെ ഉപയേ‍ാഗിക്കുമ്പേ‍ാൾ മിന്നൽ അവയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അബദ്ധ ധാരണകൾ ഏറെയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി 10 വരെയുളള സമയത്താണ് ഇടിമിന്നലിനുളള സാധ്യത കൂടുതൽ. മിന്നലിന്റെ വരവ് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ മുൻകരുതലെടുക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുതെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലെ‍ാന്നാണിത്. കേരളം മിന്നലിന്റെ തടവിലാണെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റിയും പറയുന്നു.

അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഐഎംഡിയുടെ സഹായത്തേ‍ാടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി മിന്നൽ പ്രതിരേ‍ാധ കർമപദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിന്നലിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രശ്നങ്ങളും ആഘാതങ്ങളും അതിനെതിരെയുളള പ്രതിരേ‍ാധവും മുൻകരുതലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ അതു വർധിക്കാനുളള സാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു കർമപരിപാടി. ലേ‍ാകത്തെ പ്രമുഖ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ എർത്ത് നെറ്റ്‌വർക്കുമായി സഹകരിച്ചാണിത്. ജീവനും സ്വത്തിനും മാത്രമല്ല, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കും മിന്നൽ ഭീഷണിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുമായുള്ള നിരന്തര ചർച്ചകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കർമപദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്.

വില്ലേജ്തലത്തിൽ മിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനവും താമസിയാതെ നടപ്പാക്കും. മിന്നലിന് 30 മിനുറ്റ് മുൻപ് സാധ്യതാ അറിയിപ്പ് എസ്എംഎസിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാനാണു ശ്രമം. അതിനു മുന്നേ‍ാടിയായി കണ്ണൂർ, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ സ്വകാര്യ ഏജൻ‌സിയുടെ സഹായത്തേ‍ാടെ അതേ‍ാറിറ്റി മിന്നൽ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കെ‍ാച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഐഎംഡിയുടെ റഡാറുകളുമുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത കാരണം മറ്റിടങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മിന്നൽ ആഘാതം കേരളത്തിലുണ്ടാകാമെന്നും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ 39 ശതമാനവും ഇടിമിന്നലേറ്റാണ്. ഔദ്യേ‍ാഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 2500 പേർ ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്.

∙ മെ‍ാബൈലിലൂടെ തല തകർക്കുമേ‍ാ മിന്നല്‍?

ഇപ്പേ‍ാൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംശയങ്ങളിലെ‍ാന്നാണിത്. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മെ‍ാബൈൽഫേ‍ാൺ ഉപയേ‍ാഗിക്കരുതെന്നാണ് വീട്ടിലും നാട്ടിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വരെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘ഇടിമിന്നലുണ്ടോ, എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം’ എന്നു പറയുന്നവരും ഇപ്പോഴുമേറെ. മൊബൈൽ ഫോൺ മിന്നലിനെ ആകർഷിച്ച് അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തുമെന്നാണു പ്രചാരണം. ഒപ്പം ചെവിയും തലയും താറുമാറാകും എന്നും. അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടേ‍ാ? ഇല്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞരും മിന്നൽ വിദഗ്ധരും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത പ്രചാരണമാണിത്.

മെ‍ാബൈൽ ഫേ‍ാണിലൂടെയുളള ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ റേഡിയേ‍ാ തരംഗങ്ങളെയാണ്. ആ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്നും എപ്പേ‍ാഴുമുളളവയാണ്. അത് മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അതിനാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് മെ‍ാബൈൽ ഫേ‍ാൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകെ‍ാണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞതു പോലുള്ള ഒരു അപകടവും സംഭവിക്കില്ല. എന്നുവച്ച് ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് തുറസ്സായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചുകെ‍ാണ്ടിരുന്നാൽ വലിയ ആപത്തു സംഭവിക്കാം. അതിനുകാരണം ഫേ‍ാണല്ല, തുറസ്സായ സ്ഥലമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലത്തും സാഹചര്യത്തിലും മെ‍ാബൈൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെയും ജാഗ്രതെയും നല്ലപോലെ ബാധിക്കും. മറ്റെ‍ാന്നിലും മനസ്സു നിൽക്കാത്ത സ്ഥിതിയും വരും. അതാണ് അപകടത്തിലേക്കു നയിക്കുക. അതേസമയം, ലാൻഡ് ഫേ‍ാൺ ഉപയേ‍ാഗം മിന്നൽസമയത്ത് അപകടമുണ്ടാക്കിയേക്കും. വയറുകൾ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലാൻഡ്ഫേ‍ാണും മറ്റ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഇടിമിന്നലിലെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചാലകങ്ങളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മിന്നൽസമയത്ത് ഇവ ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുവേണം

∙ കാറു കെ‍ാള്ളാം, പക്ഷേ ബൈക്ക് സൂക്ഷിക്കണം

വാഹനത്തിലായിരിക്കുമ്പേ‍ാൾ ശക്തിയേറിയ മിന്നലുണ്ടായാലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമേ‍ാ എന്നതു പ്രധാനവും പ്രസക്തവുമായ സംശയമാണ്. അതു ശരിയാണ്, മിന്നൽ സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ലേ‍ാഹഭാഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാൽ പണികിട്ടാം. ഒരു വാഹനത്തിന് റബർ ടയറുളളതുകെ‍ാണ്ടല്ല സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ലേ‍ാഹക്കൂട്ടിൽ വൈദ്യുതിചാർജ് വന്നുപതിക്കുമ്പേ‍ാൾ, അത് അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാതെ പ്രതലത്തിലൂടെ ചാർജ് ഒഴിഞ്ഞുപേ‍ാകും. കാർ മുതൽ വിമാനം വരെയുളള വാഹനങ്ങളിൽ ഇതാണു സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. എന്നാൽ, വാഹനത്തിനകത്തുതന്നെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. അതേസമയം, ബൈക്കുകളിലേ‍ാ, സൈക്കിളിലേ‍ാ ഇരുന്നാൽ മിന്നലേൽക്കാം. അങ്ങനെ പേ‍ാകുന്നവർ മിന്നൽ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുളളിലേക്കു കയറി നിൽക്കണം.

∙ ‘വെട്ടിയിടത്ത്’ വീണ്ടും വെട്ടും മിന്നൽ

മിന്നലിനെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റെ‍ാരു കഥയാണ് ഒരിടത്ത് ഒരുതവണ മാത്രമേ‍ ഇടിമിന്നൽ വീഴൂവെന്നത്. ഇതിനും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. മിന്നലുകൾ ഒരേ ഇടത്ത് നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു പതിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ദി എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ വർഷത്തിൽ ശരാശരി 23 തവണ മിന്നലേൽക്കാറുണ്ടെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റിയുടെ മിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂകരണ കർമപദ്ധതി റിപ്പേ‍ാർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മിന്നൽ സമയത്ത് മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന വിചാരവും ചിലർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അപകടത്തിന്റെ സാധ്യതയും തീവ്രതയും വർധിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുക.

∙ മിന്നലേറ്റയാളുടെ ദേഹത്തില്ല വൈദ്യുതി

അപകടം കണ്ടവർ പേ‍ാലും മിന്നലേറ്റയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വൈകുന്ന സ്ഥിതി ഇപ്പേ‍ാഴും ഉണ്ട്. പ്രാഥമിക പരിചരണം പേ‍ാലും ഇങ്ങനെ കിട്ടാതാകുന്നത് അതിദയനീയമാണ്. മിന്നൽ പതിച്ചയാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതിയുണ്ടാകുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ അപകടകരമായ സ്ഥിതിക്കു പിന്നിൽ. മനുഷ്യശരീരത്തിനു വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുളള കഴിവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. നിമിഷംനേരംകെ‍ാണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമെങ്കിലും എവിടെയും അതു സൂക്ഷിച്ചുവയ്കുന്നില്ല. അതിനാൽ മിന്നലേറ്റയാളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജും ശേഷിക്കില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കരുതെന്നാണ് അവരുടെ അഭ്യർഥന. മിന്നലേറ്റയാൾക്ക് ഏത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുകയാണു വേണ്ടത്.

∙ ആഭരണം മാറ്റാൻ നിന്നാൽ അപകടം

ആഭരണം, മെ‍ാബൈൽ, വാച്ച് എന്നിവ ദേഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് അപകടം വരുമോ എന്ന ചേ‍ാദ്യവും വ്യാപകമാണ്. ഇല്ലെന്ന് അതേ‍ാറിറ്റി വിശദമാക്കുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ആകൃതി, അതിന്റെ ഉയരം, ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കൽ എന്നിവ മിന്നലിനെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കും. ലേ‍ാഹങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമെങ്കിലും അതിനെ ആകർഷിക്കില്ല. അതിനാൽ മിന്നൽ സമയത്ത് ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ നിന്ന് സമയം കളയാതെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കു വേഗം മാറുകയാണു വേണ്ടത്. പേ‍ാസ്റ്റുകൾ, കെ‍ാടിമരം, വേലികൾ, റെയിൽപാളങ്ങൾ എന്നിവയുമായെ‍ാന്നും ഈ സമയത്തു നേരിട്ടു സമ്പർക്കമില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

വീട്ടിനുളളിൽ, ഷവറിൽ കുളിക്കരുതേ‍!

അടച്ചുറപ്പുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിനകത്തു മിന്നലിൽനിന്ന് 100% രക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പില്ല. വൈദ്യുതി കടന്നുപേ‍ാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായുളള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയാലേ വീടിനുളളിലും സുരക്ഷയുണ്ടാകൂ. ലാൻഡ് ഫേ‍ാണുകൾ, വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ, വയറുകൾ, ടെലിവിഷൻ കേബിളുകൾ, കംപ്യൂട്ടറുകൾ, പ്ലമിങ് ഉപകരണങ്ങൾ, ലേ‍ാഹവാതിലുകൾ, ജനലുകൾ എന്നിവയുമായി തൊട്ടുനിൽക്കരുത്. ഷവറിൽ കുളിക്കാനും പാടില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതബന്ധം മിന്നൽ സൂചനകൾ ലഭിച്ചാലുടൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ലോഹംകെ‍ാണ്ട് നിർമിച്ച മേൽക്കൂരകൾ മിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുമെന്നതു കൂടി ‍ഒ‍ാർമിക്കുക. ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ പതിക്കില്ലെന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പതിച്ച മിന്നലിലെ വൈദ്യുതിക്ക് ഭൂമിയിലെത്താൻ തടസങ്ങളില്ലാതെ വഴിയെ‍ാരുക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ‘ചുമതല’. കെട്ടിടത്തിനുമേലുളള ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ലക്ഷ്യമാണ്.

മിന്നൽ കൂടുതൽ കേ‍ാട്ടയത്ത്

രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്താണ് മിന്നൽ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കേരളം, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളി‍ൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. മിന്നൽ കൂടുതൽ പതിക്കുന്നത് ഇടനാടുകളിലാണ്. കേ‍ാട്ടയം ജില്ലയിലും പരിസരത്തും മിന്നൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതായാണ് പഠനറിപ്പേ‍ാർട്ട്. കാലവർഷം എത്തുന്നതിന് മുൻപും വടക്കുകിഴക്കൻ കാലവർഷത്തിലുമാണ് (തുലാമഴ) ഇതു കൂടുതലുണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ തീവ്രമഴയ്ക്കെ‍ാപ്പവും ശക്തമായ മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇനിയും വർധിച്ചേക്കാം. കേരളത്തിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിനും ഏഴിനും ഇടയിലാണ് മിന്നൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നിരീക്ഷണം. 2 മുതൽ 17 കിലേ‍ാമീറ്റർ വരെ ഉയരവും 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപ്തിയുമുളള കൂമ്പാര മേഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുക. ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അധികമാണ്.

കൊല്ലം ബീച്ചിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: മനോരമ

ആകാശത്തു പരക്കുന്ന വലിയ കാർമേഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവചനം അസാധ്യമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും തുറസ്സായ വലിയ മേഖലകളിലുമാണ് മിന്നൽ ശക്തമായി പതിക്കുക. അതിനാൽ ആകാശത്ത് കറുത്തിരുണ്ട വലിയ കാർമേഘങ്ങൾ കാണുമ്പേ‍ാൾ ജേ‍ാലി തുടരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഉയർന്ന സ്ഥലത്തും ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും മിന്നലിന്റെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അതീവഗൗരമായിത്തന്നെ എടുക്കണം. ഐഎംഡിയുടെ ‘ദാമിനി’ എന്ന മെ‍ാബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും മിന്നലിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിക്കും. അത് ഡൗൺലേ‍ാഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ലേ‍ാക്കേഷൻ നൽകിയാൽ മതി. അതിഥിതെ‍ാഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിലും കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് ബ്രെയിലി ലിബിയിലും മിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും പരിഗണയിലാണ്.ദുരന്തനിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റിയുടെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിനാണ് കർമപരിപാടിയുടെ ചുമതല,

∙ നഷ്ടപരിഹാരം നാലു ലക്ഷം രൂപ വരെ

മുഴുവൻ കത്തിക്കരിക്കാൻ ശേഷിയുളള മിന്നലേറ്റു മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരുക്കേറ്റവർക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും സർക്കാരിൽനിന്ന് സമാശ്വാസ ധനസഹായം ലഭിക്കും. ദേശീയതലത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതി. മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽനിന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമാശ്വാസതുക നൽകുക. സംഭവത്തിന്റെ എഫ്ഐആർ, പേ‍ാസ്റ്റുമേ‍ാർട്ടം റിപ്പേ‍ാർട്ട്, മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫിസുകളിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പരുക്കേൽക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ഗുരുതര സ്വഭാവമനുസരിച്ച് 2 ലക്ഷം രൂപ സഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. കന്നുകാലി ചത്താൽ 30,000 രൂപ ലഭിക്കും. വീട്, ബേ‍ാട്ട്, തെ‍ാഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ നശിച്ചാലും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും. 2015ലാണ് ഇടിമിന്നലിനെ സംസ്ഥാനത്ത് സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Rain with Lightning Strikes to Increase in Kerala; What You Need to Know to Save Yourself