‘മൂകാംബികയിലേക്കുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് വഴി തെറ്റി ഗോവയിൽ’; തെറ്റെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മൂകാംബികയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് വഴിതെറ്റി ഗോവയിൽ എത്തിയെന്നുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി. സംഭവത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് യാഥാർഥ്യം വ്യക്തമായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് എട്ടിനാണ് മൂകാംബികയ്ക്കു പോയ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഗോവയിൽ എത്തിയതായി വ്യാപക പ്രചാരണമുണ്ടായത്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മൂകാംബികയി‍ലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. നിലവിൽ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ എയർ ഡീലക്സ് ബസുകൾ എറണാകുളത്തുനിന്നും കൊട്ടാരക്കരയിൽനിന്നും മാത്രമാണ് കൊല്ലൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇതേ‍ക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി എംഡി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, മേയ് 8ന് കൊട്ടാരക്കരയിൽനിന്നുള്ള സർവീസി‍ലെയും എറണാകുളത്തുനിന്നുള്ള സർവീ‍സിലേയും യാത്രക്കാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ബസ് റൂട്ട് മാറി സർ‍വീസ് നടത്തിയില്ലെന്നും യാത്ര സുഖകരമായിരുന്നെ‍ന്നുമാണ് എല്ലാവരും അറിയിച്ചത്. ആ സർവീസുകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനു ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും ബസ് വഴി മാറി സഞ്ചരിച്ചി‍ല്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

ബസുകളുടെ 7, 8, 9, 10 തീയതികളിലെ ലോഗ് ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും സ്ഥിരം ഓടുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ‍വെന്നും കണ്ടെത്തി. ബസ് ദിശമാ‍റി സഞ്ചരിച്ചു‍വെന്ന യാത്രക്കാരുടെ പരാതി വിജിലൻസ് വി‍ഭാഗത്തി‍നു ലഭിച്ചതുമില്ല. സംസ്ഥാനാന്തര കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത‍ലാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകൾ കർണാടകയിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്നത്. അത്തരം ഒരു കരാറിൽ ഗോവയുമായി കെഎസ്ആർടിസി ഏർപ്പെട്ടി‍ട്ടുമില്ല. ഗോവയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക പെർമിറ്റും എടുക്കണം. അഥവാ വഴിതെറ്റി ഗോവയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഗോവയിലേക്കു കടത്തി വിടില്ല. സ്വിഫ്റ്റി‍നെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന പ്രചാരണമാണ് ഇതെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

English Summary: SWIFT bus to Mookambika not travelled in Goa says KSRTC