റഷ്യയെ ‘വളയാൻ’ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സഖ്യം;തീരുമോ പുട്ടിന്റെ ആർത്തി?

റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം നടത്തുന്നതിന് മൂന്നു മാസം മുൻപ് – 2021 ഒക്ടോബർ അവസാനം– അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്ഡ് ഓസ്റ്റിൻ കരിങ്കടൽ മേഖലയിലുള്ള യുക്രെയ്ൻ, ജോർജിയ, റൊമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിച്ച ദിവസം. റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ക്രൈമിയയ്ക്കടുത്തുള്ള ആകാശത്തുവച്ച് യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനിടെ റഷ്യയുടെ സുഖോയ് ജറ്റുകൾ അവയെ വളഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പോലെ വൻ വിഐപികളിലൊരാൾ സ്ഥലത്തുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനും മൂന്നു മാസം മുൻപ് – 2021 ജൂൺ മാസമൊടുവിൽ – കരിങ്കടൽ മേഖലയിൽ ‘സീ ബ്രീസ് 21’ എന്ന സൈനികാഭ്യാസ പരിപാടി നടന്നു. അതിനും ഒരാഴ്ച മുൻപ് കരിങ്കടൽ തീരത്തുള്ള യുക്രെയ്ന്റെ ഒഡേസ തുറമുഖത്തുനിന്ന് ജോർജിയയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന എച്ച്എംഎസ് ഡിഫൻ‍ഡർ എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് യുദ്ധക്കപ്പല്‍ റഷ്യൻ നാവിക വ്യൂഹം തടയുകയും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി ‘വിട്ടയയ്ക്കുക’യും ചെയ്തു. ഇത് ബ്രിട്ടനും റഷ്യയും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര തലത്തിൽത്തന്നെ ഉരസലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. സമാനമായ ‘അവഹേളനം’ സീ ബ്രീസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഒരു ഡച്ച് യുദ്ധക്കപ്പലിനും നേരിടേണ്ടി വന്നു.

ഇതേ സമയത്തു തന്നെ ‘സീ ബ്രീസി’ന്റെ ഭാഗമായി കരിങ്കടലിലെ രാജ്യാന്തര പാതയിലൂടെ യുക്രെയ്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ ‘റോസ്’ എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിനെ ക്രൈമിയൻ മേഖലയിൽ വച്ച് റഷ്യൻ പടക്കപ്പലുകൾ എതിരിട്ടു. അമേരിക്കൻ കപ്പൽ റഷ്യൻ അധീനതയിലുള്ള കടലിലാണെന്നും ഉടൻ തിരിച്ചു പോകണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പും വന്നു. റഷ്യൻ നാവികാഭ്യാസവും നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ റോസ് മുന്നോട്ടു തന്നെ പോയി. പക്ഷേ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നാലോളം റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ റോസിനു പിന്നാലെ കൂടിയത്. റഷ്യൻ‌ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വട്ടമിട്ടു പറക്കാനാരംഭിച്ചു.

ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ തെക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നടന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതിനു സമാനമായി ബാൾട്ടിക്ക് മേഖലയിൽ റഷ്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയും നാറ്റോയും വിവിധ സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവയിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോ അംഗങ്ങളുമാണ്. ഇതിനു പുറമെയാണ് ആർട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നോർവെയിൽ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം നാറ്റോ നടത്തിയ വമ്പൻ സൈനികാഭ്യാസം. ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിനരികിൽ റഷ്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നിടത്താണ് ‘കോൾഡ് റെസ്പോൺസ്’ എന്ന, 27 രാജ്യങ്ങളും 30,000 സൈനികരും പങ്കെടുത്ത സൈനികാഭ്യാസം നാറ്റോ നടത്തിയത്.

കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി റഷ്യ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്, പാശ്ചാത്യ ലോകവും അവരുടെ നാറ്റോ സൈന്യവും റഷ്യയെ വളയുന്ന പരിപാടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും എന്നത്. ഒടുവിൽ ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 24 ന് റഷ്യ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ചു. അന്നു മുതൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ന്യായാന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലോകവും ഏഷ്യയിലെ ‘സമ്പന്ന’ രാജ്യങ്ങളും യുക്രെയ്ന് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ആയുധവും മറ്റുമായി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തെ അപലപിക്കുകയും യുക്രെയ്ന്‍ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾത്തന്നെ, റഷ്യൻ നടപടിയെ പൂർണമായി തള്ളിപ്പറയാൻ തയാറായതുമില്ല.

എന്താണ് യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കുക എന്ന ‘കടുത്ത നടപടി’യിലേക്ക് റഷ്യയെ എത്തിച്ചത്? അതിന് റഷ്യ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? അതോ അമേരിക്കയും നാറ്റോയും ആരോപിക്കുന്നതു പോലെ ‘റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം’ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ അത്യാർത്തിയാണോ യുദ്ധത്തിലെത്തിച്ചത്? ഈ യുദ്ധം എവിടെച്ചെന്ന് അവസാനിക്കും? ശീതയുദ്ധകാലത്തെപ്പോലെ പുതിയൊരു ലോകക്രമത്തിന് ഇതു കാരണമാകുമോ? അതോ റഷ്യൻ തകർച്ചയ്ക്ക് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കാരണമാകുമോ? ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസമാണ് ഫിൻലൻഡ്, സ്വീഡൻ എന്നിവ നാറ്റോയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത്. ഭവിഷ്യത്തുകളുണ്ടാകുമെന്ന് റഷ്യയും തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ആ രണ്ട് നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിക്കഴി‍ഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം റഷ്യക്കാരുടെ ഈ അയൽക്കാരെ സഖ്യത്തിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ‘സംരക്ഷിക്കു’മെന്ന് നാറ്റോയും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും പ്രത്യേകമായും വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം എങ്ങോട്ടാണു നീങ്ങുന്നത് എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

ഫിൻലൻഡ്, സ്വീഡൻ– ഞാണിന്മേൽ കളിച്ച നിഷ്പക്ഷത

സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായ ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനും നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിൽ എന്തിനാണ് റഷ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്? അമേരിക്കയുടെയും റഷ്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശീതയുദ്ധകാലത്തും അതിനു ശേഷവും പക്ഷം പിടിക്കാതെയും ഏതെങ്കിലും സൈനിക സഖ്യത്തിൽ ചേരാതെയുമിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും. എന്നാൽ ശീതയുദ്ധം അവസാനിച്ച 1989നു ശേഷം തന്നെ നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള പ്രവണത ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1994ലെ നാറ്റോയുടെ ‘പാർട്ണർഷിപ് ഫോർ പീസ്’ പദ്ധതിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും 1995ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തു. 1997 ൽ യൂറോ–അറ്റ്ലാന്റിക് പാർട്ട്ണർഷിപ് കൗൺസിലിലും അംഗമായി. ഒപ്പം, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നയങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് ബാൾക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും അഫ്ഗാനിലും ഇറാഖിലുമൊക്കെ നാറ്റോയുടെ ‘സമാധാന സേന’യിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ സൈനികരെ അയച്ചിരുന്നു. നാറ്റോ അംഗത്വമെന്നതിൽനിന്നു മാത്രമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും അകന്നു നിന്നത്. അതാകട്ടെ, റഷ്യയുമായുള്ള കരാറുകളുടെയും ഉഭയകക്ഷി തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിരുന്നു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫിൻലൻ‍ഡും വിരുദ്ധ പക്ഷങ്ങളിലായിരുന്നു. 1939–40 ൽ ഫിൻലന്‍ഡ് റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിനു ശേഷമുണ്ടായ സമാധാനക്കരാറിൽ ഫിൻലൻഡിന് തങ്ങളുടെ 10 ശതമാനം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നാലെയുണ്ടായ ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഫിൻല‌‍ൻഡ് പക്ഷം ചേരാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്വീഡനാകട്ടെ റഷ്യയുമായി നേരിട്ട് അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല. ഇരു രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും റഷ്യയുമായി മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. 1947 ലെ ‘ഫിന്നോ–സോവിയറ്റ് സൗഹൃദ, സഹകരണ, പരസ്പര ആശ്രിത കരാർ’ അനുസരിച്ച് ഫിൻലൻ‍ഡ് നിഷ്പക്ഷരായിരിക്കണം എന്നാണ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് എതിരായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലും ഭാഗഭാക്കാവാൻ പാടില്ല. തിരിച്ച് ഫിൻലൻഡിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും റഷ്യ അംഗീകരിക്കും, ആക്രമിക്കുകയുമില്ല. ഈ കരാർ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ നാറ്റോ അംഗത്വം തേടുന്ന ഫിൻലൻഡിന്റെ നടപടി കരാറിനും വിരുദ്ധമാകും. എന്നാൽ ‘സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമുണ്ടായാൽ’ കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറാം എന്നുമുണ്ട്.

ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനും ശീതയുദ്ധകാലത്ത് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നതു തുടർന്നെങ്കിലും മറ്റ് നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളായ നോർവെ, ഡെന്മാർക്ക്, ഐസ്‍ലൻഡ് എന്നിവ നാറ്റോയുടെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളാണ്. നയതന്ത്ര തലങ്ങളിൽ പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നത്, ഫിൻലൻഡ‍് റഷ്യൻ ‘സമ്മർദ്ദ’ത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്വീഡൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻലൻ‍‍‍‍ഡുമായുള്ള മികച്ച ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നാണ്. തങ്ങൾ നാറ്റോയിൽ അംഗമായാൽ അത് ഫിൻലൻ‍‍ഡിനു മേലുള്ള റഷ്യൻ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും അത് തങ്ങൾക്കും ഗുണകരമല്ലെന്നുമാണ് സ്വീഡന്റെ നയം എന്നതാണ് പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നത്.

‘റഷ്യ കണ്ണാടി നോക്കേണ്ട സമയമായി’

റഷ്യയുമായി 1300 കി.മീ. അതിർത്തിയാണ് ഫിൻലൻഡിനുള്ളത്. ആകെ ജനസംഖ്യാവട്ടെ 55 ലക്ഷവും. കര, നാവിക, വ്യോമ സൈനികരുടെ ആകെ എണ്ണം 21,500. സ്വീ‍ഡനിലെ ജനസംഖ്യ 1.04 കോടി. സ്വീഡന്റെ സൈനിക ശക്തിയാകട്ടെ, മൂന്നു സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 24,000 മാത്രവും.

തങ്ങളുടെ കിഴക്കൻ അയൽക്കാരുടെ ശത്രുത പിടിച്ചുപറ്റാതിരിക്കാൻ ഇത്രകാലവും നാറ്റോയില്‍നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഫിൻലൻഡ്. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ അനുഭവത്തിൽനിന്ന്, എത്രയും വേഗം ഒരു സൈനിക സഖ്യത്തിൽ അംഗമാവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ കൂടിയാലോചനകൾക്കും പാര്‍ലമെന്റിലെ തീരുമാനത്തിനും ശേഷം ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇരു കൂട്ടരേയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇരുവർക്കും അംഗത്വം നൽകുന്നത് ‘എത്രയും വേഗം’ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾറ്റൻബർഗ് പറയുന്നത്. നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അപേക്ഷയെ തങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

‘‘നമ്മള്‍ പുലർത്തിയിരുന്ന ചേരിചേരാ നയം ഇത്രകാലം മികച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാവിയിലേക്ക് അത് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നാറ്റോയിൽ ചേരാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ആണവായുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാനോ നാറ്റോയ്ക്ക് സൈനിക താവളം നിർമിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല’’– സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാവുമായ മഗ്ദലേന ആൻഡേഴ്സൺ വ്യക്തമാക്കി. ‘ചരിത്രപരമായ തീരുമാന’മെന്നാണ് നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിനെ ഫിൻലൻഡ് പ്രസിഡന്റ് സൗളി നിനിസ്റ്റോ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് ഇത് പുട്ടിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കണമായിരുന്നു എന്നും നിനിസ്റ്റോ പറഞ്ഞു. ‘ഇത് തെറ്റാണ്’ എന്നായിരുന്നു പുട്ടിന്റെ മറുപടി. ‘‘നാറ്റോയിൽ ചേരുക എന്നത് ആര്‍ക്കെങ്കിലും എതിരാവുക എന്നല്ല. നിങ്ങളാണ് ഇത് വരുത്തിവച്ചത്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുക’’– നിനിസ്റ്റോ പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

ഫിൻലൻഡിന്റെ തീരുമാനം തങ്ങളുടെ വിദേശ നയത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ മാറ്റമാണെന്നാണ് റഷ്യയുടെ പ്രസ്താവന. റഷ്യയുമായുള്ള ഫിൻലൻ‍ഡിന്റെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ തീരുമാനം വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. അതോടൊപ്പം യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയേയും സ്ഥിരതയേയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. തങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരുകയാണ്. ഈ തീരുമാനം റഷ്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് മറികടക്കാൻ സൈനികവും സാങ്കേതികവും മറ്റുമായ മാർഗങ്ങൾ തേടുമെന്നും റഷ്യ പറയുന്നു.

ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് നാറ്റോയും അമേരിക്കയും

ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വര്‍ഷമെങ്കിലുമെടുക്കും നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ. നാറ്റോയിലെ 30 അംഗരാജ്യങ്ങളും പുതിയ അംഗത്വം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിപണി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഊർജസ്വലമായ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുക, സംഘർഷങ്ങൾ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുക, നാറ്റോയുടെ സൈനികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ശേഷിയും, സിവിൽ സമൂഹവും സൈന്യവും മറ്റ് സംസ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ജനാധിപത്യപരമായിരിക്കുക തുടങ്ങി നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള പ്രാഥമികമായ നിബന്ധനകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാറ്റോ നേതൃത്വം പറയുന്നു.

എന്നാൽ തുർക്കി ഇതിനെ അത്ര ‘പോസിറ്റീവാ’യല്ല കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നാറ്റോ പ്രവേശം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ‘കുർദിഷ് ഭീകര സംഘടന’കള്‍ക്ക് അഭയം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടുമെന്നാണ് തുർക്കി പ്രസി‍ഡന്റ് റിസെപ് തയ്യിപ് എർദോഗന്റെ ആരോപണം. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇതിനകം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമായി സംയുക്ത സുരക്ഷാ കരാറും ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒപ്പു വച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നാറ്റോ അംഗത്വ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ സുരക്ഷ തങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുമെന്ന് നാറ്റോ ഇതിനകം തന്നെ ഇവരോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ചെറിയ രാജ്യമാണെങ്കിലും സൈനികമായി ശക്തമാണ് ഫിൻലൻഡ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധച്ചെലവ് തന്നെ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. യുവാക്കൾക്ക് നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനവുമുണ്ട്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനികസഖ്യം റഷ്യയെ വളയുന്നു

1300 കിലോമീറ്ററാണ് റഷ്യയുമായി ഫിൻലൻഡിന് അതിർത്തിയുള്ളത്. അഞ്ച് നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി റഷ്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് – ഇത് ഏകദേശം 1215 കി.മീ. ആണ്. ഈ 1215 കി.മീറ്ററിലും റഷ്യയെ ലാക്കാക്കി അമേരിക്കയുടെയും നാറ്റോയുടെയും സൈനിക താവളങ്ങളും സൈനിക വ്യൂഹവും സ്ഥിരമായുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെയാണ് ആർട്ടിക് മേഖലയില്‍ 1300 കി.മീറ്റർ കൂടി നാറ്റോയ്ക്കായി തുറന്നു കിട്ടുന്നത്. അതായത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സഖ്യം റഷ്യയുടെ 2500 കി.മീ അതിർത്തി വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാകും ഫിൻലൻഡ‍ും സ്വീഡനും നാറ്റോയിൽ‌ അംഗമായാലുള്ള യാഥാർഥ്യം. അതാകട്ടെ, റഷ്യൻ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു തന്നെ വൻ ഭീഷണിയുമാണ്.

റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ നടത്തുന്ന അധിനിവേശമാണ് ഫിൻലൻഡിനെയും പിന്നാലെ സ്വീഡ‍നെയും നാറ്റോ അംഗത്വം എന്നതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത് എന്നാണ് പാശ്ചാത്യ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും അഭിപ്രായം. മുമ്പ് നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിനെ ഫിൻലൻഡിൽ 30 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് അനുകൂലിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് 80 ശതമാനമായെന്നാണ് അഭിപ്രായ സർവെകൾ പറയുന്നത്. സ്വീഡനിലെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്.

നിഷ്പക്ഷരായി നിൽക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും മാറിച്ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബിർമിങ്ങാമിലെ രാജ്യാന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം പ്രഫസർ സ്റ്റെഫാൻ വൂൾഫ് പറയുന്നു. ‘‘ഇതുവരെ ഈ നിഷ്പക്ഷതാ നയം പാലിച്ചിരുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് റഷ്യൻ ഉപരോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനൊപ്പമാണ് നിന്നത്. ഇയുവിന്റെ പൊതു സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ നയത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് നാറ്റോ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത ഓസ്ട്രിയയും അയർലൻഡുമൊക്കെ. യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തോെട, ഒരുമിച്ചു നിന്ന് പോരാടുന്ന ഈ പാശ്ചാത്യശക്തികളുടെ നടപടി കൂടുതലാകാനേ വഴിയൂള്ളൂ. അതിനൊപ്പം വരാവുന്ന സാധ്യതകളിലൊന്ന്, ഇതുവരെ പക്ഷം പിടിക്കാതെ നിന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് അതു ചെയ്യേണ്ടി വരും. അസർബൈജാൻ, തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ പഴയ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അവർ ഒന്നുകിൽ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷനിലോ (അസർബൈജാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും മുൻ അംഗങ്ങൾ) ചൈനയുെട നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷാങ്ഹായി കോഓപറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലോ (റഷ്യ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അംഗമാണ്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും അസർബൈജാനും ‘ഡയലോഗ് പാർട്ണർ’മാരും) അംഗമാകേണ്ടി വരും. നിഷ്പക്ഷത എന്നതിന് ഇന്ന് ചർച്ചകളിൽ പോലും കാര്യമായ പ്രസക്തിയില്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലപാടു കൊണ്ട് സുരക്ഷിതരാണെന്ന ബോധം, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സ്വീഡനും ഫിൻലൻഡും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കഴിയുന്നതോടെ പുതിയൊരു യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷാ ക്രമം നിലവിൽ വരും. അതാകട്ടെ, പഴയ ശീതയുദ്ധ കാലത്തേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കും’’, അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

യുക്രെയ്ന് ഒപ്പം, ജോർജിയയും മോൾഡോവയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു എന്നതും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വടക്ക് നോർവെ മുതൽ തെക്ക് റൊമാനിയ വരെ– റഷ്യയെ വളയുന്ന വിധം

2022 ജൂണിൽ നാറ്റോ ഉച്ചകോടി സ്പെയിനിലെ മഡ്രിഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഫിൻലൻ‍ഡിനും സ്വീഡനും അംഗത്വം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരും. ഇതോടു കൂടി ബാൾട്ടിക് മേഖലയ്ക്ക് പുറമെ, ആർട്ടിക്ക് മേഖലയിലും റഷ്യൻ അതിർത്തിയിൽ പൂര്‍ണമായി നാറ്റോ സൈന്യമെത്തും. ബാൾ‌ട്ടിക്, ആർട്ടിക് തുടങ്ങിയ, യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലും തെക്കൻ മേഖലയിലും നാറ്റോയ്ക്ക് കൂടുതൽ സൈനിക താവളങ്ങൾ വേണമെന്നും സൈനിക ശക്തി കൂട്ടണമെന്നും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാരംഭിച്ച് വൈകാതെ തന്നെ അമേരിക്ക അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ ആധിപത്യം തകർക്കുക അമേരിക്കയ്ക്കോ നാറ്റോയ്ക്കോ എളുപ്പം കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. യുക്രെയ്ന്റെ ജീവനാഡിയായ ഒഡേസ തുറമുഖം പിടിച്ചെടുത്ത് റഷ്യ കരുത്തു കാട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും. തെക്കൻ തീരങ്ങളിലുള്ള റൊമാനിയയിലും കടുത്ത റഷ്യ വിരുദ്ധരായ പോളണ്ടിലുമുള്ള മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അത് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ.

(അടുത്ത ഭാഗം – ആർട്ടിക്കിലെ ഊർജ നിക്ഷേപമാണോ യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർഥ കാരണം?)

English Summary: Why Finland and Sweden's move to join NATO is significant amid Russia's Ukraine Invasion?