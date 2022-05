‘ഉവൈസിയുടെ പരാമർശം ഞെട്ടിച്ചു, ജിന്നയാകാൻ നോക്കരുത്’; വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി

പട്ന ∙ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാകാൻ നോക്കരുതെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയോടു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. മസ്ജിദുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുസ്‌ലിംകൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന ഉവൈസിയുടെ ആഹ്വാനത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഗിരിരാജ് സിങ്.

വാരാണസി ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിനുള്ളിൽ ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഉവൈസിയുടെ ആഹ്വാനം.

ഉവൈസിയുടെ പരാമർശം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും രാജ്യം ഭരണഘടനയുടെയും കോടതി വിധികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതെന്നും ഗിരിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഉവൈസിക്കു കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകണമെന്നും ആരെയെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ജിന്ന ചമയാൻ നോക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Giriraj Singh tells Owaisi to not become someone like Jinnah