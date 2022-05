റാന്നിയിൽ കാർ കുഴിയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു

റാന്നി (പത്തനംതിട്ട)∙ പ്ലാച്ചേരിക്കും മുക്കടയ്ക്കും മധ്യേ കാർ മറിഞ്ഞു യുവാവ് മരിച്ചു. പ്ലാച്ചേരി ആലപ്ലാമൂട്ടിൽ സാബുവിന്റെ മകൻ സഞ്ജു തോമസ് (22) ആണു മരിച്ചത്. മുക്കടയിൽ നിന്ന് പ്ലാച്ചേരിയിലേക്കു വരുന്നതിനിടെ റോഡിന്റെ വശത്തു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇടിതാങ്ങിയിൽ ഇടിച്ച ശേഷം സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ കാർ കുഴിയിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു. കാറിൽ കുടുങ്ങി കിടന്ന സഞ്ജുവിനെ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടാണു പുറത്തെടുത്തത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.



English Summary: Youth Dies After Car Falls Into Pit in Ranni