ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു; സീറ്റിൽനിന്ന് തെറിച്ച് ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും– വിഡിയോ

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്ത് ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബസിനുള്ളിലെ ക്യാമറയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽ 30 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മൂന്നു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട്, എടപ്പാടിയിൽനിന്നു വന്ന ബസും തിരുച്ചെങ്കോടുനിന്നു വന്ന മറ്റൊരും ബസും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. എതിർദിശയിൽനിന്നു വന്ന ബസ് ലെയ്ൻ തെറ്റിച്ചുവന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും സീറ്റിൽനിന്നു തെറിച്ചുപോകുന്നതും ബസ് നിന്നുപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പരുക്കേറ്റവരെ സേലത്തെയും എടപ്പാടിയിലെയും സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: Caught On Camera: Head-On Collision Between Buses In Tamil Nadu