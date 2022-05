സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും മുടങ്ങുമോ? കേന്ദ്ര ‘കടം വെട്ട്’ തകർക്കുമോ കേരളത്തെ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ കടമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തെലങ്കാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര നിലപാടിനെതിരെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കാൻ വരെ ആലോചിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ പരസ്യമായി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കേരളത്തിന് 5000 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയതോടെ തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് പ്രശ്നം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഇത്രയും കാലം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ വരുമാനമായിരുന്ന കടമെടുപ്പിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന നിലപാടിൽനിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വൈകാതെയുണ്ടാകും. ആ തീരുമാനം കേരളത്തിനു പ്രതികൂലമായാൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം മുടങ്ങാം. സർവീസ് പെൻഷനും ക്ഷേമ പെൻഷനും തടസ്സപ്പെടാം. ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ പലതും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും. പണം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി മിക്ക വകുപ്പുകളും ധനവകുപ്പിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം കടുപ്പിക്കും. ഭരണ പ്രതിസന്ധിക്കു തന്നെ ഇതു വഴിവയ്ക്കാം.

എന്താണ് കടമെടുപ്പ്?

ബജറ്റിൽ ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ധനക്കമ്മി. അഥവാ ഫിസ്കൽ ഡെഫസിറ്റ്. വരവിനേക്കാൾ ചെലവേറുമ്പോൾ ആ ചെലവു നിറവേറ്റാൻ സർക്കാരിനു പണം കടം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒാരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ആ വർഷം കടമെടുക്കാവുന്ന തുക ഒാരോ സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിക്കും തുടർന്ന് ഒാരോ ആഴ്ചയും കടമെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് ഒാരോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും റിസർവ് ബാങ്കിനെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയിക്കണം. ഇതനുസരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് കടമെടുപ്പ് കലണ്ടർ തയാറാക്കും.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടമെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുകയും തിരിച്ചടവ് കാലയളവും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും റിസർവ് ബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും. ചൊവ്വാഴ്ച റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഇ–കുബേർ എന്ന ഒാൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെയാണ് വായ്പയ്ക്കായുള്ള ലേലം നടക്കുക. കടപ്പത്രങ്ങളാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത്. കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ ഏറെയും ബാങ്കുകളാണ്. വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളും ലാഭകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും വാങ്ങാം. 6 മുതൽ 9 വരെ ശതമാനം പലിശയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു വായ്പ ലഭിക്കാറുള്ളത്.

കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് എങ്ങനെ?

സംസ്ഥാന മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജിഎസ്ഡിപി) 3.5 ശതമാനമാണ് കേരളത്തിന് ഇൗ വർഷം കടമെടുക്കാവുന്ന തുക. കേരളത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. അതിനാൽ 32,435 കോടി രൂപയാണ് ഇൗ വർഷം കടമെടുക്കാൻ കഴിയുക. കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന ഇൗ വായ്പയ്ക്ക് വികസന വായ്പ എന്നാണു പേര്. അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പ. എന്നാൽ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളവും വിരമിച്ചവർക്ക് പെൻഷനും 50 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കടമെടുക്കുന്ന തുകയിൽ‌ മുക്കാൽ പങ്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവിടുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കു വേണ്ടി വരും ബാക്കി തുക. അതിനാൽ ഇൗ വികസന വായ്പ, വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവിടാൻ കഴിയാറില്ല.

എന്താണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി?

കഴിഞ്ഞ മാസം 1000 കോടി രൂപയും ഇൗ മാസവും 5,000 കോടി രൂപയും കടമെടുക്കാൻ കേരളം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള കലണ്ടറും റിസർവ് ബാങ്ക് തയാറാക്കി. എന്നാൽ, കേരളം മറ്റു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും വഴി എടുത്ത വായ്പയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ധന സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് ഏപ്രിൽ ആദ്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധന സെക്രട്ടറി ടി.വി.സോമനാഥൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. തെറ്റായ വിവരം നൽകി കൂടുതൽ തുക കടമെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇൗ മുന്നറിയിപ്പെന്നാണ് സൂചന.

സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരന്റിക്കു മേലാണ് മിക്ക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വായ്പയെടുക്കുന്നത്. കിഫ്ബിയും ഇങ്ങനെയാണ് പണം സമാഹരിക്കുന്നത്. എടുക്കുന്ന വായ്പ ഇൗ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണു ചെലവഴിക്കുക. ഇൗ വായ്പകൾ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരന്റി നിന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുക. അതിനാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കിഫ്ബി, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് അർധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സർക്കാർ ജാമ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ എടുത്ത വായ്പകളെല്ലാം സർക്കാർ എടുത്ത വായ്പകളാണ്.

ട്രഷറിയിലും കെഎസ്എഫ്ഇയിലും ഒക്കെ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം പോലും സർക്കാർ എടുത്ത വായ്പകളായാണ് കേന്ദ്രം കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ സർക്കാർ എത്ര കോടി രൂപയ്ക്കു ഗ്യാരന്റി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പണം കുറവു ചെയ്ത് ബാക്കി തുക മാത്രമേ കടമെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇൗ നിബന്ധന നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും സർക്കാർ ഗ്യാരന്റിക്കു മേൽ എടുത്ത വായ്പയുടെ കണക്ക് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വായ്പ സർക്കാരിന്റെ കടക്കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന ആവശ്യം കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ്.

കേന്ദ്ര നിലപാടിനു പിന്നിലെന്ത്?

വായ്പയെടുത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും ഒട്ടേറെ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിനാൽ കടമെടുപ്പ് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രത്തിനുമില്ല. എന്നാൽ, തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കടമെടുത്താൽ അതു സംസ്ഥാനത്തെ കടക്കെണിയിലേയ്ക്കു തള്ളിയിടും. അതു സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് അനിയന്ത്രിതമായി കടം എടുക്കുന്നതു തടയാൻ ഫിസ്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബജറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (എഫ്ആർബിഎം ആക്ട് – ധന ഉത്തരവാദിത്വ നിയമം) കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും പാസാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റവന്യു കമ്മി, ധനക്കമ്മി, നികുതി–ജിഡിപി നിരക്ക്, ആകെ പൊതുകടം എന്നിവ നിശ്ചിത പരിധിക്ക് അപ്പുറം പോകാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഇൗ നിയമം. 2003ലാണ് ആദ്യമായി എഫ്ആർബിഎം ആക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ലോക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് 2017ലും 2018ലും ഇത് പരിഷ്കരിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്ക് വഴി രാജ്യത്തിന് അകത്തു നിന്നു കടമെടുക്കാൻ ഇൗ നിയമം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഒാഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ മാർച്ച് 31ലെ കണക്കു പ്രകാരം കിഫ്ബി അടക്കം 36 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗ്യാരന്റി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൗ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആകെ കടബാധ്യത ഇപ്പോൾ 31,800 കോടി രൂപയാണ്. ഇൗ ബാധ്യത മുഴുവൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കടമെടുപ്പ് കണക്കിൽ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പകുതി തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും അത് കേരളത്തിനു താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആകെ കടമെടുക്കാവുന്ന 32,435 കോടി രൂപയിൽ പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ബാക്കി 15,000 കോടി കൊണ്ട് സർക്കാരിനു ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത മാസം മുതൽ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി നിലച്ചാൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ കഠിനമാകും.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകുന്നെങ്കിലും രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടാൽ‌ ശമ്പള, പെൻഷൻ ചെലവുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാതെ തരമില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് ശമ്പളം ഭാഗികമായി മാറ്റിവച്ചതു പോലെ ഇനിയും സംഭവിക്കാം. ശമ്പളത്തിന്റെ 30% വരെ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ധനവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശുപാർശ നൽകിയെന്നും ഇത് 10 ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള കുപ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവയെന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കേന്ദ്രമോ കേരളമോ ശരി?

മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒരു പരിഷ്കാരം പെട്ടെന്നു നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അതു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബജറ്റിനെ തന്നെ അപ്പാടെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും കടുത്ത സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുമെന്നും കേന്ദ്രം ഒാർക്കണമായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇൗ ആശങ്ക ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാകും കേന്ദ്രം കൈക്കൊള്ളുക എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ, ബജറ്റിനു പുറത്തെ കടമെടുപ്പിനെതിരെ സിഎജി അടക്കം ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനു പകരം അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് തള്ളിക്കളയാനാണ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്.

കിഫ്ബി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള കടമെടുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതാ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു സിഎജിയുടെ നിലപാട്. അതേ നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രവും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം അയഞ്ഞാൽ പോലും ഭാവിയിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള കടമെടുപ്പിനു മേൽ കർശന വിലക്ക് വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മുക്കാൽ പങ്ക് വികസന പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിക്കു കീഴിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എല്ലാ കടമെടുപ്പുകളും ഒരു കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോടെ ഒന്നുകിൽ കിഫ്ബി, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്നതാകും അവസ്ഥ. ബജറ്റിലെ കടമെടുപ്പു പരിധിയെ മറികടക്കാൻ കൊണ്ടു വന്ന കിഫ്ബിയെന്ന കുറുക്കുവഴി അങ്ങനെ അടയും.

