കൊച്ചി∙ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുളള പരാമര്‍ശത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കില്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നുവെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍. മലബാറിലെ ഒരു നാട്ടുശൈലിയാണ് താന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഇടതുമുന്നണി നിയമനടപടിക്കു പോയാല്‍ നേരിടും. പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ടുകള്‍ കുറയില്ലെന്നും കെ.സുധാകരന്‍ കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ ചങ്ങലപൊട്ടിയ പട്ടി’യെപ്പോലെയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് എന്നേക്കുറിച്ചുതന്നെ പറയാറുണ്ട്. അതിനർഥം ഞാൻ പട്ടിയാണെന്നല്ല. അദ്ദേഹം പട്ടിയാണെന്നല്ല. അത് മലബാറിലെ നാടൻശൈലിയിലുള്ള ഒരു ഉപമയാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അത് പിൻവലിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല’– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

പിണറായി വിജയൻ ‘ചങ്ങല പൊട്ടിയ നായയെപ്പോലെയാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ ഓടിനടക്കുന്നത്’ എന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പരാമർശം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ‌:

‘ഹാലിളകിയത് ഞങ്ങൾക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ വേണം. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചങ്ങല പൊട്ടിയ നായ വരുന്നതു പോലെയല്ലേ അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ചങ്ങല പൊട്ടിയാൽ നായ എങ്ങനെയാ പോകുക? അതുപോലെയല്ലേ അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അയാളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? അയാൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയല്ലേ?’– ഇതായിരുന്നു സുധാകരന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇതിനെതിരെ സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. സുധാകരനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാനാണ് ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത സംസ്കാരശൂന്യമായ വാക്കുകള്‍ സുധാകരന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇപി പറഞ്ഞു. സംസ്കാരശൂന്യമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അധിക്ഷേപിച്ചത് ഗുരുതരമായി കുറ്റമാണെന്നും ഇപി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെയാണ് സുധാകരൻ പരാമർശം പിൻവലിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്.



