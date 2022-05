കണ്ണൂരിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം തേജസ്വിനിപ്പുഴയിൽ; കണ്ടെടുത്തത് 4–ാം ദിനം

കണ്ണൂർ ∙ ചെറുപുഴ തേജസ്വിനിപ്പുഴയിൽ കാണാതായ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പെരിങ്ങോം കൊരങ്ങാട്ടെ പാറക്കൽ പി.എസ്.പ്രദീപന്റെ (42) മൃതദേഹമാണു നാലാം ദിവസമായ ഇന്നു രാവിലെ കണ്ടെത്തിയത്. ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കരയിൽ എത്തിച്ചു.



English Summary: Missing man's body found after four days in Tejaswini River