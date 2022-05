സർവവും തകർത്തു ഈ സർവേകല്ല്; സർക്കാർ ഇനി കല്ലിടൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്തു കാര്യം?

തിരുവനന്തപുരം ∙ സില്‍വർലൈൻ പദ്ധതി സർവേയ്ക്കായി ഇനി കല്ലിടില്ലെന്നു സർക്കാർ. അതു പറയുന്നവർ ഇക്കാര്യം അറിയുന്നില്ല– ഇതുവരെ ഇട്ട കല്ലുകൾ ഭൂമി ഉടമകളുടെ കഞ്ഞിയിലാണെന്ന്. അതു മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഇട്ട കല്ലുകളുടെ ചരിത്രം അറിയണം. സർക്കാരിന്റെ ഒരു കല്ലു വീഴുന്നതോടെ ഫലത്തിൽ ആ ഭൂമിയുടെ ക്രയവിക്രയം വട്ടപ്പൂജ്യമായി. ഭൂമിയുടെ വെറും കാവൽക്കാരനായി ഉടമ മാറി. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ശബരി പാതയ്ക്കായി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കല്ലിട്ട ഭൂമിയുടെ ഉടമകളോട് ഒന്നു സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇതിനോടകം സിൽവർലൈനിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചതു 190 കിലോമീറ്ററിലായി 6300 കല്ലുകൾ. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പും അഭ്യർഥനയും മറികടന്നു സ്ഥാപിച്ചവയാണ്. ഫലത്തിൽ 6300 കല്ലുകൾ വീണത് നാട്ടുകാരുടെ നെഞ്ചിലാണ്. അതാണ് സർവേക്കല്ലിന്റെ ശക്തി. കല്ലിടൽ നിർബന്ധമില്ലെന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇനി എവിടെയും കല്ലിടൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഫലത്തിൽ സാമൂഹികാഘാത പഠനം നടക്കുന്ന ഭൂമി കല്ലിട്ടതെന്നും കല്ലിടാത്തതെന്നും രണ്ടായി തിരിയുകയാണ്. പക്ഷേ, ഇതുവരെ ഇട്ട കല്ലുകൾ എന്തു ചെയ്യും? ആ കല്ലുകൾ പിഴുതു മാറ്റുമോ? നടപ്പാകുമോ, ഇല്ലയോ എന്നുറപ്പില്ലാത്ത പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം പുരയിടത്തിലിട്ട കല്ല് ഭൂവുടമകളുടെ നെ‍ഞ്ചിൽ വലിയ ഭാരമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്.

∙ ഇട്ട കല്ലു മാറ്റുമോ?

യഥാർഥത്തിൽ ഏതു പദ്ധതിക്കും ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനായി 3 (1) വിജ്ഞാപനമിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കല്ലിടൽ നടത്താറുള്ളത്. സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി നിയമ പ്രകാരം മുൻപൊക്കെ സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കല്ലിടാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിച്ചതിനാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ലിഡാർ സർവേ ഉപയോഗിച്ച് അലൈൻമെന്റ് നേരത്തേ നിർണയിച്ചതിനാൽ, ഏജൻസികൾക്കു മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു പഠനം നടത്താനാകും. ഇതിനു ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഒരടയാളപ്പെടുത്തൽ പോലും ആവശ്യമില്ല. ദേശീയപാത വികസനത്തിനുള്ള സാമൂഹികാഘാത പഠനവും മറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

1961ൽ സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി നിയമം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ജിപിഎസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ല. പിന്നെങ്ങനെ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകും? കേരളത്തിലെ രീതി കല്ലിടൽ ആണെന്നു കെ റെയിൽ എംഡി വാദിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. സാമൂഹികാഘാത പഠനശേഷം, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനായി ആദ്യത്തെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയിൽ കല്ലിടുന്നത്. സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനായി ഇപ്പോൾ കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നതു പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റ് കണക്കാക്കിയാണ്. പഠനത്തിനുശേഷം അലൈൻമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ, ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തെ കല്ല് നീങ്ങുകയുള്ളൂ. ആ ഘട്ടത്തിൽ കല്ല് പറിച്ചു മാറ്റി പുതിയ അലൈൻമെന്റിൽ സ്ഥാപിക്കും. എന്നാൽ അലൈൻമെന്റ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ല് അവിടെത്തന്നെ കിടക്കും.

അങ്കമാലിയിൽ സിൽവർലൈൻ കല്ലിടലിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധം. ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ

ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ 3 (1) വിജ്ഞാപനമിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കല്ലിടേണ്ടിവരില്ലെന്നാണു കെ റെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയോജനം. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടിയാൽ മാത്രം നടക്കേണ്ട ഒന്നാണു ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ എന്നിരിക്കേ, അന്നിടേണ്ട കല്ല് സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ മുൻകൂട്ടി സ്ഥാപിക്കുകയാണു കെ റെയിൽ ചെയ്തത്. കല്ലിട്ടു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ജിപിഎസ് വഴിയുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലും ഏജൻസികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കല്ല് പറിച്ചെറിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം, കല്ല് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജിപിഎസ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്തിന് കല്ലിട്ടു? ആർക്കും ഉത്തരമില്ല. കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ പിടിവാശി കാണിച്ച് ഇത്രയധികം ജനങ്ങളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും കേസിൽപെടുത്തുകയും ചെയ്തതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമില്ല.

∙ കല്ല് വീണതു നെഞ്ചിൽ

കല്ലിടുമ്പോൾ തന്നെ ജിപിഎസ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഭൂവുടമകൾ കല്ലിടുന്നതു തടഞ്ഞതെന്തിനാണ്? കല്ലു പറിച്ചെന്നു കരുതി അലൈൻമെന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ നടക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എളുപ്പമാണ്– സർവേക്കല്ല് അവരുടെ കഞ്ഞിയിൽ വീണ കല്ലാകും.

കല്ലിടുന്നു, പക്ഷേ കല്ലിട്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല എന്നു തന്നെയാണു വ്യക്തമായ ഉത്തരം. കല്ലിട്ട ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് സർക്കാർ നൽകണമെങ്കിൽ ആദ്യം പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടണം, അതിനു ശേഷം ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനു വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങണം. ഇതു സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ, ലാഭകരമായ ഒരു ക്രയവിക്രിയവും നടക്കാതെ ആ ഭൂമി അവിടെ കിടക്കും. ഉദാഹരണം ശബരി റെയിൽ പാതയുടെ രൂപത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മുൻപിലുണ്ട്.

സിൽവർലൈൻ സർവേക്കല്ല് പിഴുതെടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ. കോട്ടയത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: മനോരമ

15 വർഷം മുൻപു ശബരി പാതയ്ക്കായി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തവരാണ്, ഇന്നും വരാത്ത പദ്ധതിയുടെ ‘ഇരകൾ’ ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഭൂമി വിൽക്കാനോ, വായ്പ എടുക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണിവർ. ഏതുസമയവും ഇടിഞ്ഞുവീഴാവുന്ന വീടുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ശബരിപാതയ്ക്കായി അലൈൻമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വീടു നിർമാണത്തിനും മറ്റും വായ്പ എടുത്തവരാണു പലരും. എല്ലാവരും ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി നടപടി നേരിടുകയാണ്.

ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ആലോചന തുടങ്ങിയ ശബരി പാതയുടെ ഡിപിആറിന് ഇതുവരെ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. 10 വർഷം മുൻപു റെയിൽവേ മന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതിയാണു കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി. അതിനായി ഏറ്റെടുത്ത 236 ഏക്കർ ഭൂമി ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നു. ഇതുവരെ കെട്ടിയതു ചുറ്റുമതിൽ മാത്രം. അപ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ എതിർപ്പു നേരിടുന്ന, കേന്ദ്രം അനുകൂലമായി ഒരു പ്രതികരണവും നടത്താത്ത സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിനു മുൻപുതന്നെ കല്ലിട്ടു പോകുന്നത്. ഫലത്തിൽ ആ സ്ഥലം മരവിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

∙ വായ്പ കിട്ടുമെന്നു സർക്കാർ; ബഫർ സോണിന് ആരു വായ്പ തരും?

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനായി കല്ലിടുന്ന ഭൂമി വിൽക്കാനോ ആ ഭൂമിയിന്മേൽ വായ്പയെടുക്കാനോ ഉടമകൾക്കു കഴിയുമോയെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സർവേക്കായി കല്ലിട്ടെന്നു കരുതി സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും ഈടു വച്ചു വായ്പയെടുക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ലെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്. തടസ്സമില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ, സർക്കാർ തടയില്ലെന്നു മാത്രമേ അർഥമുള്ളൂ. അലൈൻമെന്റിൽപെടുന്ന ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ടുവരുമെന്നു സർക്കാർ പോലും കരുതുന്നില്ല.

സിൽവർലൈന്‍ സമരത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ സർവേക്കല്ല് പിഴുതപ്പോൾ. കോട്ടയത്തെ ദൃശ്യം. ചിത്രം: മനോരമ

ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്കു വലിയ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടു ഭൂമി ഈടായി സ്വീകരിച്ചു വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകൾക്കു സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതു സഹകരണ മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവനാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നു കരുതാം, എന്നാൽ അതിന്റെ വിപണി വില കുറച്ചല്ലാതെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കുകൾ ഈട് വാങ്ങുമോ? വായ്പാത്തുകയിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കുറവ് വരും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്കു മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരമുള്ളൂ. സിൽവർലൈൻ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും 30 മീറ്റർ ബഫർ സോൺ വിടണമെന്ന നിർദേശമാണു ഡിപിആറിലുള്ളത്. 10 മീറ്റർ മാത്രമേ ബഫർ സോൺ ഉള്ളൂവെന്നു കെറെയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു രേഖകളിൽ ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ബഫർ സോൺ ഭൂമി എങ്ങനെ വിൽക്കാനും ഈടുവയ്ക്കാനും കഴിയും? വാങ്ങാനോ, ഈടു വാങ്ങി വായ്പ നൽകാനോ ആരു തയാറാകും?

∙ ഈ കല്ല് എല്ലാം മരവിപ്പിക്കും

കല്ലിടൽ എന്നാൽ ആ സ്ഥലം മരവിപ്പിച്ചതായി ഭൂമിയിലെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. നിയമതടസ്സം ഭയന്ന് അവിടെ ഒരു ക്രയവിക്രിയത്തിനും ആരും തയാറാകില്ല. അതേസമയം, ജിപിഎസ് വഴിയുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഭൂമിയിൽ നടത്താത്തതിനാൽ കല്ലിടുന്നത്രയും വലിയ ആശങ്ക ഭൂവുടമകൾക്കുണ്ടാകില്ല. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനായി കല്ലിടുന്നതുവരെ ഒരു തടസ്സവാദവുമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതു ചെയ്യാമല്ലോ. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനായി കല്ലിട്ടാൽ നഷ്ടപരിഹാരം കയ്യോടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കല്ലിടുകയും, പദ്ധതിയും ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു കല്ല് ഒരു പേടിസ്വപ്നമായി ഭൂവുടമകൾക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.

∙ ‘എന്റെ സർക്കാരേ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമരനായകരാക്കി’

സിൽവർലൈനിനു വേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കല്ലിടലിനു മുന്നിൽ കരിങ്കല്ലു പോലെ നിന്നവരുണ്ട്. തനി നാട്ടുകാർ. കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയാണ് നെഞ്ചു വിരിച്ച് സമരത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അവർക്കു തുണയായത്. ഒടുവിൽ ഈ ജനനായകർക്കു മുന്നിൽ സർക്കാരിന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. ആരെല്ലാമാണ് അവർ?

റോസ്‌ലീൻ ഫിലിപ്പ്

‘കല്ലിടുന്നത് നിർത്തിയോ എന്നതല്ല വിഷയം, സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം’– സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കല്ലിടുന്ന നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തോടു മാടപ്പള്ളിയിലെ സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ പര്യായമായി മാറിയ റോസ്‌ലീൻ ഫിലിപ്പിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ. മാടപ്പള്ളിയിൽ റോസ്‌ലീനെ പൊലീസ് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ മനസിലുണ്ട്. സമരം ശക്തമാകനും ആ കാഴ്ച വഴിയൊരുക്കി. ‘കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സാധാരണ വീട്ടമ്മ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. സ്വന്തം സ്ഥലവും വീടും പോകുന്നതിൽ ആശങ്കയുള്ള അനേകരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്ൻ. പൊലീസിനെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെയും ഭയത്തോടെ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് ആ ഭയം ഇല്ല. സമീപ ജില്ലകളിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിനായി ഇപ്പോൾ പോകാറുണ്ട്. സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പലരും വിളിക്കാറുണ്ട്’– റോസ്‌ലീന്‍ പറഞ്ഞു.

സൈമൺ തോമസ്

‘അടുക്കള വാതിൽ തുറന്നാൽ തൊട്ടു മുന്നിലെ മഞ്ഞക്കുറ്റി ഭീകര രൂപം പോലെ പേടിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കല്ലു കാണുമ്പോൾ ഹൃദയം നുറുങ്ങുകയാണ്. ദൈവാധീനത്താലാണ് ഹൃദയ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകാത്തത്. വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ചോറു കഴിക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തേയ്ക്ക് ഒന്നു നോട്ടം പാളിയാൽ മഞ്ഞക്കല്ലാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ വേദന ആരോട് പറയാനാണ്’– വിങ്ങുന്ന വാക്കുകളോടെ ചാത്തന്നൂർ കാരംകോട് എബസനർ ഹൗസിൽ സൈമൺ തോമസ് പറഞ്ഞു. സിൽവർലൈനിന് അതിർത്തി നിർണയിച്ചു കല്ലിടൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കലും ജില്ലയിൽ ആദ്യം നടന്നത് സൈമൻ തോമസിന്റെ വീട്ടു വളപ്പിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കെ റെയിൽ കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞത് സൈമൻ തോമസിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

സൈമൺ തോമസിന്റെ വീടിനു സമീപം കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അകത്തു കടത്താൻ വേണ്ടി പൊലീസ് മതിൽ ചാടിക്കടക്കുന്നു (ഫയൽ ചിത്രം)

അജയനും വിജയനും

കൊട്ടിയം∙ സിൽവർലൈന്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലത്തു രണ്ടു തവണ കല്ലിടൽ‍ നിർത്തേണ്ടി വന്നത് ആദിച്ചനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് 20ാം വാർഡ് തഴുത്തല തെക്ക് വഞ്ചിമുക്കിലാണ്. സഹോദരങ്ങളായ എൻ.അജയകുമാറും എൻ.വിജയകുമാറും ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയാണ് ഡിസംബർ 20നു നടന്ന ആദ്യ കല്ലിടൽ തടഞ്ഞത്. ഇരു കുടുംബക്കാരും പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുമായി വീട്ടിന് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ അധികൃതർക്കു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇവരുടെ വീടിന് സമീപത്തെ ഗോപകുമാറിന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് കല്ലിട്ടതോടെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തുടക്കം.

ജയകുമാറും കുടുംബവും പെട്രോളൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കുന്നു (ഫയൽചിത്രം)

എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് ഗോപകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ കല്ലിട്ട ശേഷമാണ് സഹോദരങ്ങളായ വിജയകുമാറിന്റെയും അജയകുമാറിന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് പൊലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയത്. എന്നാൽ ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനു മുൻപേ ഇവർ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ കല്ലിടൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. 28 വർഷം വിദേശത്തു പോയി കഷ്ടപ്പെട്ടു കെട്ടി ഉയർത്തിയ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മരണം മാത്രമാണ് മുന്നിലെന്ന് അജയകുമാർ പറയുന്നു. ‘സിൽവർലൈൻ കല്ലിടാൻ അധികൃതർ എത്തിയപ്പോൾ മരിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് അന്ന് ഞാനും ഭാര്യയും മകളും ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്’– വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

സിൽവർലൈൻ സമരത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായ എ.പി.നസീമ.

എ.പി. നസീമ

സിൽവർലൈൻ കല്ലിടൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തിരൂർ നഗരസഭാധ്യക്ഷ എ.പി.നസീമ പറയുന്നു. അടയാളക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടയുന്നതിനിടെ പൊലീസിന്റെ മർദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നവരാണിവർ. 2022 മാർച്ച് 17നാണ് സംഭവം. തിരൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേന ഓഫിസിനു സമീപത്തുള്ള വീടുകൾക്കു മുൻപിൽ കല്ലിടുന്ന വിവരമറിഞ്ഞാണ് നസീമ ഓടിയെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച കല്ലുകൾ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പൊലീസ് നഗരസഭാധ്യക്ഷയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഗരസഭയിലെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാലാണ് മുന്നുംപിന്നും നോക്കാതെ ഇടപെട്ടതെന്ന് എ.പി.നസീമ പറയുന്നു.

റംലത്ത് ബീവി

കേരളത്തിൽ സിൽവർലൈൻ സർവേ നിർത്തിവച്ചത് തോട്ടത്തിൽ റംലത്ത് ബീവിയെന്ന 79കാരിയുടെ കണ്ണീരിനു മുൻപിൽ തോറ്റിട്ടാണ്. ധർമടം പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു സർവേക്കല്ലുപോലും സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കല്ലിടീലിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയ തന്റെ സ്ഥലത്ത് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകളും കൂപ്പുകൈകളുമായി സർവേക്കല്ലിനെക്കാൾ ഉറപ്പുള്ള പാറപോലെ തോട്ടത്തിൽ റംലത്ത് ബീവി മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ ഇരിപ്പ് തുടർന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ കെറെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് മേഖലയിലെ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി ധർമടം പഞ്ചായത്തിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടുകാർ വലിയ തോതിൽ തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കല്ലിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പല സ്ഥലങ്ങളും മാറിമാറി നോക്കിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്കായി പോയതു മുതൽ റംലത്ത് ബീവി ധർമടം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തുള്ള തന്റെ പുരയിടത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. കാൽമുട്ട് തേയ്മാനം മൂലം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത റംലത്ത് ബീവി വോക്കറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അവിടെ എത്തിയത്.

കാട്ടിലപ്പീടിക സമര സമിതി

സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിനെതിരായി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ സമരം തുടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടിലപ്പീടിക സമര സമിതിയാണ്. മേയ് 24ന് സമരത്തിന്റെ 600–ാം ദിവസമാണ്. ചേമഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന 162 കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണു സമരം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഇവരോടൊപ്പം സമരത്തിൽ ചേർന്നു. ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാനും പേരുടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കു വഴിവയ്ക്കുന്നതാണു പദ്ധതിയെന്ന് ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കാട്ടിലപ്പീടിക സമര സമിതിയാണ്.

സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാട്ടിലപ്പീടികയിൽ മേധാപട്കർ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

വെറും കവലപ്രസംഗത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ വിവരാവകാശ രേഖകൾ ശേഖരിച്ചും ലഭ്യമായ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്തും ഓരോ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടു. കാട്ടിലപ്പീടിക സമര സമിതി ചേർന്ന് ആദ്യം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നു മറ്റു ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സമിതികളും തുടർന്നു സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ സംസ്ഥാന സമിതിയുമുണ്ടായി. ദേശീയ സമര നായകരായ മേധ പട്കർ, ദയാഭായി, പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ, എസ്.പി. ഉദയകുമാർ, രാജേന്ദ്ര സിങ് റാണ അടക്കമുള്ളവരെയും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെയും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചിരുന്നു.

