വിലക്കയറ്റം; പട്യാലയിൽ ആനപ്പുറത്തേറി നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ പ്രതിഷേധം

ന്യൂഡൽഹി∙ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ആനപ്പുറത്തേറി പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. പട്യാല നഗരത്തിലാണ് ആനപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്ത് സിദ്ദു പ്രതിഷേധിച്ചത്. ആനപ്പുറത്ത് കൊടിയും പോസ്റ്ററുകളും വീശി സിദ്ദുവെത്തിയതോടെ ആളുകളും ചുറ്റുംകൂടി.

പട്യാലയിൽ നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആനപ്പുറത്തേറിയുള്ള പ്രതിഷേധം. Photo: ANI@Twitter

ഇന്ധനം, പാചക വാതകം തുടങ്ങി അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം വില കുതിച്ചു കയറിയതോടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണു വിവിധ കോണുകളിൽനിന്നും ഉയരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ചയും പാചക വാതകത്തിന്റെ വില കൂടി. മേയിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് എൽപിജി വില വർധനവ് ഉണ്ടായത്. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 3.50 രൂപയും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് എട്ടു രൂപയുമാണു വർധിച്ചത്.

English Summary: Navjot Singh Sidhu rides elephant in Patiala to protest against rising inflation