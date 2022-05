ശബരിഗിരി പദ്ധതിയുടെ ഒരു ജനറേറ്റര്‍ കൂടി തകരാറില്‍; ആകെ 175 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ്

പത്തനംതിട്ട ∙ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരിയില്‍ ഒരു ജനറേറ്റര്‍ കൂടി തകരാറില്‍. മൂന്നു ജനറേറ്ററുകൾ പണിമുടക്കിയതോടെ ഉല്‍പാദനത്തില്‍ 175 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവുണ്ടാകും. മഴ ശക്തമാകുന്നതിനു മുന്‍പ് പരമാവധി ഉല്‍പാദനമെന്ന കെഎസ്ഇബിയുടെ ശ്രമത്തിനു തിരിച്ചടിയാണിത്.

ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം നമ്പർ ജനറേറ്ററാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനരഹിതമായത്. അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടന്നു വരികയാണെന്നും ഞായറാഴ്ചയോടെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു. 55 മെഗാവാട്ടാണ് അഞ്ചാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ ഉൽപാദനശേഷി.

ഇത്തവണ കാലവർഷം മുൻപേ എത്തുമെന്ന സൂചനയുള്ളതിനാൽ ജലസംഭരണികളിൽ ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ്. നേരത്തേതന്നെ തകരാറിലായ 4, 6 ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതോൽപാദനം മാസങ്ങളോളം വൈകുമെന്നതിനാൽ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ 1, 2, 3, 5 ജനറേറ്ററുകളും പൂർണ ലോഡിലായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. ഇതിനിടെയാണ് അഞ്ചാം നമ്പർ ജനറേറ്റർ പണിമുടക്കിയത്. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തു വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.



