ചൈന പാലം നിർമിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ട്: നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിനു സമീപം പാംഗോങ് തടാകത്തിനു കുറുകെ ചൈന രണ്ടാമത്തെ പാലം നിർമിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചു നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി. പാലം നിർമിക്കുന്നതായി പറയുന്ന പ്രദേശം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനയുടെ അധിനിവേശത്തിൻ കീഴിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘ചൈന പാലം നിർമിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും റിപ്പോർട്ടുകളും കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ പാലം നിർമിക്കുന്നതാണെന്നും, ആദ്യത്തെ പാലം വികസിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനയുടെ അധിനിവേശത്തിൻ കീഴിലാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര, സൈനിക തലങ്ങളിൽ ചൈനയുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതു തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സേനാ ടാങ്കുകൾക്കു നീങ്ങാൻ വലിപ്പമുള്ള പാലമാണ് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർമിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പാംഗോങ് തടാകത്തിന്റെ ഇരുവശത്തു നിന്നും പാലം നിർമിക്കുന്നതിന്റെ ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സൈനികർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറുപാലത്തിന്റെ നിർമാണം കഴിഞ്ഞ മാസം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു സമീപമാണു രണ്ടാമത്തെ പാലം നിർമിക്കുന്നത്.

