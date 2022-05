ഇടതിന്റെ തൃക്കാക്കര സ്വപ്നത്തിന്മേൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ് ‘പഞ്ചവടിപ്പാലം'; യന്ത്രമോ പ്രതി?

38 വർഷം മുൻപാണ് ഒരു പാലം കേരളത്തിൽ ചിരിയുടെ അലയൊലികൾ തീർത്തത്. മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ സംവിധായകനായ കെ.ജി.ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പഞ്ചവടിപ്പാലം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണു പാലം മലയാളിയുടെ ചിരി വിഭവമായി മാറിയത്. 1984 ലായിരുന്നു അത്. കലാകാരന്മാർക്കു പ്രവചന സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ അച്ചട്ടാണെന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടു പാലങ്ങൾ മലയാളികളുടെ ചർച്ചയിലേക്കു പിന്നീട് കടന്നു വന്നു. ആദ്യം പാലാരിവട്ടം പാലം. ഇപ്പോൾ ഇതാ കൂളിമാട് പാലവും. സിനിമയിലെ പാലം ചിരിക്കു വഴിമരുന്നിട്ടെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണു പാലാരിവട്ടം, കൂളിമാട് പാലങ്ങൾ. പാലാരിവട്ടത്തെ പാലം യുഡിഎഫിനുണ്ടാക്കിയ നാണക്കേട് ചില്ലറയല്ല. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരെയുണ്ടായി. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. വ്യക്തിപരമായ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഊർജസ്വലമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കയ്യടി നേടി. ആ തിളക്കത്തിലേക്കു വീണ കറയായിരിക്കുകയാണു കൂളിമാട് പാലത്തിന്റെ 3 ബീമുകൾ തകർന്നു വീണ സംഭവം. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക വേളയിൽ, തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കെയുണ്ടായ അപകടത്തിന് ആഘാതമേറെയാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിയുടെ യന്ത്രത്തകരാറാണു കാരണമെന്ന പ്രാഥമിക വിശദീകരണമെത്തിയെങ്കിലും കൂളിമാട് പാലം എൽഡിഎഫിനുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ ആഘാതം വലുതാണ്. പാലാരിവട്ടവും കൂളിമാടും താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പറന്നു നടക്കുന്നു.

എവിടെയാണു പാലം?

മലപ്പുറം– കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണു ചാലിയാറിനു കുറുകെ പാലം വരുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴക്കാടിനടുത്തുള്ള മപ്രത്തുനിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാവൂരിനടുത്തുള്ള കൂളിമാട്ടേക്കാണു പാലം. 2019 മാർച്ചിലാണു പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത്. കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ചു നിർമിക്കുന്ന പാലത്തിന് ആദ്യം 17 കോടി രൂപയാണു വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതു 25 കോടിയാക്കി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.

നിർമാണത്തിലിരിക്കെ തകർന്ന് കൂളിമാട് പാലം∙ ചിത്രം∙ ഫഹദ് മുനീർ

പണി എവിടെ വരെയായി?

പാലത്തിന്റെ 90% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ഇനി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമാണമാണു പ്രധാനമായും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. പാലത്തിനു 309 മീറ്റർ നീളവും 10 മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട്. 35 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഏഴു കൂറ്റൻ ബീമുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പാലം നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാലെണ്ണത്തിന്റെ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് നിർമാണം നേരത്തേ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ള നാലിൽ മൂന്നെണ്ണമാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർമാണത്തിനിടെ തകർന്നു വീണത്. ഇതിൽ ഒരു ബീം പൂർണമായി പുഴയിലേക്കു പതിച്ചു. മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

പഴി ജാക്കിക്ക്

ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കികളിൽ ഒന്ന് തകരാറിലായതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണു നിർമാണ ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ കമ്പനിയുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധന നടത്തിയ കിഫ്ബി സംഘവും ഇതു ശരിവച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ സംഘം കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ്. അന്വേഷണത്തിനു ശേഷവും ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിയുടെ വീഴ്ചയെന്ന റിപ്പോർട്ടിനു തന്നെയാണു സാധ്യത.

തകർന്ന മപ്രം–കൂളിമാട് പാലത്തിൽ വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നു.

കമ്പനിയുടെ വാദം

നിർമാണച്ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്: ‘‘മുൻകൂട്ടി വാർത്ത ബീമുകൾ തൂണുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ബെയറിങ്ങിനു മുകളിലാണ്. അതിനായി ബീം ഉയർത്തി നിർത്തും. എന്നിട്ട് അതിനടിയിൽ ബെയറിങ് പാഡ് വച്ച് കാസ്റ്റിങ്ങും സ്ട്രെസ്സിങ്ങും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ബീം മെല്ലെ താഴ്ത്തി അതിനു മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് രീതി. ജാക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീം ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതും തിരികെ താഴ്ത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നതും.

പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്

അങ്ങനെ ഉയർത്തി നിർത്തിയ ഒരു ബീം ഉറപ്പിക്കാനായി താഴ്ത്തുന്നതിനിടെ അതിനെ താങ്ങിനിർത്തിയിരുന്ന ജാക്കികളിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. മാനുഷികമോ നിർമാണപരമോ ആയ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗർഡറുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് പാലം നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും.’’ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിയുടെ യന്ത്രത്തകരാർ മാത്രമാണു പ്രശ്നമായതെന്നും മറ്റൊരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തന്നെയാണു വിശദീകരണത്തിന്റെ കാതൽ .

പാലം, പാലം, വീണ്ടും പാലം...

കോഴിക്കോട്– മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ചാലിയാറിനു കുറുകെ പാലങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ബീമുകൾ തകർന്നു വീണു വിവാദത്തിലായ പാലത്തിന്റെ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ മറ്റൊരു പാലം നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഈയിടെയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായത്തോടെ 35 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം 23നാണ്. രണ്ടു പാലങ്ങളും നിർമാണം തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്താണ്.

ഈ പ്രദേശത്ത് 10–15 കി.മീ. ചുറ്റളവിൽ ചാലിയാറിനു കുറുകെ ഇപ്പോൾ പാലങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തിനടുത്തായി. ഇതിൽ ചിലതു കോഴിക്കോ‍ട്– മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചിലത് അതാതതു ജില്ലകളിൽ ചാലിയാറിന്റെ ഇരു കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും ചില പാലങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഞങ്ങടെ പാലം, ഞങ്ങടെ അന്വേഷണം...

നിർമാണത്തിലിരിക്കെ തകർന്ന കൂളിമാട് പാലം. ചിത്രം∙ ഫഹദ് മുനീർ

പാലാരിവട്ടം പാലവും കൂളിമാട് പാലവും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതു കുറച്ചു കടന്ന കയ്യാണ്. നിർമിച്ച്, ജനത്തിനു തുറന്നു കൊടുത്ത ശേഷമാണു പാലാരിവട്ടം പാലത്തിനു വിള്ളൽ വന്നതും അതുവഴി അഴിമതിയുടെ കഥകൾ ഊർന്നു വീണതും. കൂളിമാട് പാലത്തിൽ നിർമാണത്തിലെ വീഴ്ച ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിയുടെ യന്ത്രത്തകരാർ എന്ന കാരണത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇതു പാലം നിർമാണം വൈകാനോ മറ്റോ കാരണമാകില്ല. എന്നാൽ, ഏറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ സംഭവം അന്വേഷിച്ച രീതി വിമർശന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.

പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം(ഫയൽ ചിത്രം)

പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിനു കീഴിൽ നടക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ വീഴ്ച അന്വേഷിക്കുന്നതു വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള വിലിജൻസ് സംവിധാനമാണ്. സ്വന്തം വീഴ്ച അന്വേഷിക്കാൻ സ്വന്തം പൊലീസെന്ന ഈ നയമാണു വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്. കൂളിമാട് പാലത്തിന്റെ തകർന്ന ബീമുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടിവരില്ല. എന്നാൽ, അതിന്റെ വീഴ്ചയുണ്ടാക്കിയ ഓളം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ ഏറെ നാൾ അതേപടിയുണ്ടാകും.

English Summary : Koolimadu bridge collapse and how it affect LDF government politically