ഗ്യാൻവാപി: കേസ് ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വാരാണസിയിലെ ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിൽ ഹിന്ദു വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സുപ്രീം കോടതി, സിവിൽ ജഡ്ജിയിൽനിന്ന് ജില്ലാ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഗ്യാൻവാപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളും ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജില്ലാ കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർ കേസില്‍ വാദം കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. മുസ്‌ലിംകൾ പ്രാർഥിക്കുന്നത് തടയാതെ, ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവും കോടതി നീട്ടി. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യവും സമാധാനവുമാണ് കോടതിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.

ഗ്യാന്‍വാപി പള്ളിയില്‍ വിഡിയോ സര്‍വേ നടത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ മതിലിനോടു ചേർന്നുള്ള ശൃംഗർ ഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 5 വനിതകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ വിഡിയോ സർവേയ്ക്കു വാരാണസി കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

