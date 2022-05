കമ്യൂണിസ്റ്റുകളെ തുണച്ച് അഫ്ഗാനില്‍, നാണം കെട്ട് മടക്കം; യുക്രെയ്നിൽ ആവർത്തിക്കുമോ?

ഫിൻലൻഡും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തോളം സൈനിക നിഷ്പക്ഷത പുലർത്തുന്ന സ്വീഡനും നാറ്റോ പ്രവേശനത്തിനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൈനിക സഖ്യത്തിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിനോട് എതിർപ്പില്ലെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു സൈനിക വ്യാപനമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണെന്നു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പുട്ടിൻ. വൈരം വിതയ്ക്കാൻ യുഎസ് നാറ്റോയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും പുട്ടിൻ ആരോപിച്ചു. ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഫിൻലൻഡിനും സ്വീഡനും ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് നോർവേയും ഡെൻമാർക്കും ഐസ്‌ലൻഡും പ്രഖ്യാപിച്ചു. റഷ്യയുടെ പഴയ രൂപമായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 1949ൽ പിറവിയെടുത്ത നാറ്റോയിൽ നിലവിൽ 30 രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഹർകീവിൽ നിന്ന് റഷ്യയെ തുരത്തിയെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സേന അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 24ന് യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ റഷ്യയ്ക്ക് പ്രതാപം നശിക്കുകയാണോ എന്നു ലോകം സംശയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ചു നിർത്തണം എന്ന് റഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ശത്രുപാളയത്തിൽ അഭയം തേടുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നത്?. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിച്ച് ലോകം കീഴടക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട നേതാവായാണ് പുട്ടിൻ സ്വയം കാണുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വാതിൽക്കൽ പരാജയം മുട്ടിവിളിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ ?

വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ

ദയനീയമായ അധ്യായം

ആവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടാകണം. പരാജയത്തിന്റെ അത്തരം ഒരു ചരിത്രം പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കണക്കുപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ വാർഷികത്തിലൂടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അതി ദയനീയമായ ആ അധ്യായമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവർ നടത്തിയ ഇടപെടലും പിന്നീടുള്ള പിന്മാറ്റവും. 1979ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൈന്യത്തെ അയച്ചു. അയൽ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്പക്ഷ ഭരണകൂടത്തെ പിന്തുണയ്കുകയായിരുന്നു ആ സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1979 ഡിസംബർ മുതൽ എട്ടു വർഷം നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സേനയെ പിൻവലിക്കാൻ യുഎസ്എസ്ആർ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തന്നെ പതനത്തിനു തുടക്കമായി ആ പിന്മാറ്റം. 1988 മേയ് 15 നാണ് ആ പിൻമാറ്റം ആരംഭിച്ചത്. 1989 ഫെബ്രുവരി 15ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാനത്തെ പട്ടാളക്കാരനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു തിരിച്ചുപോന്നു.

സോവിയറ്റ് സൈനികർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെറാത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ടാങ്കിനു മുകളിൽ‌ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ‌. Photo: Aref Karimi / AFP

ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ ?

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആ തോൽവിയുടെ 34–ാം വാർഷികത്തിന്റെ പടിക്കൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ശത്രു ബലഹീനനാണെന്നുള്ള അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അതേ മനോഭാവമാണ് യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ റഷ്യ സ്വീകരിച്ചതും. വെറും സൈനിക നടപടി എന്നു പുട്ടിൻ നിസാരവൽക്കരിച്ച യുക്രെയ്ൻ കടന്നു കയറ്റത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിസ്സാരമായി ചെറുത്തു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ദുർബല രാഷ്ട്രമെന്നു കരുതിയിടത്തുനിന്ന് ലോകം കരുതിയതിലും വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പാണ് യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൈനികർക്കെതിരെ പോരാടിയ ആയുധധാരികൾ. Photo: AFP

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അഭ്യന്തര പോരാട്ടം

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇസ്‌ലാമിക മതമൗലികവാദികൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര പോരാട്ടം തീവ്രമാക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ഡോ. നജീബുള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പിന്തുണയോടെ അഫ്ഗാൻ പട്ടാളവും മുസ്‌ലിം വിമതരും തമ്മിലുള്ള വർഷങ്ങൾ നീണ്ട യുദ്ധത്തിൽ ഇരുപക്ഷത്തും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കലാപകാരികളുടെ കരുത്തിനെക്കുറിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം പിഴച്ചുപോയ കാഴ്ചയാണു പിന്നീടു ചരിത്രം കണ്ടത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കരുതിയതിലും ശക്തരായിരുന്നു എതിരാളികൾ. നിസ്സാരമായി ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരുകൂട്ടം കലാപകാരികൾ എന്നുള്ള മുൻവിധിയായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനായാസ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചു കടന്നു കൂടിയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് 15000 പട്ടാളക്കാരെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നഷ്ടമായെന്നാണു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമായി സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനു താങ്ങാനാകുന്നതിലും വലുതായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കടന്നു കയറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. മുഹമ്മദ് നജീബുള്ള. Photo: DANIEL JANIN / AFP

ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അമേരിക്കയുമായി മെച്ചപ്പെട്ടരീതിയിൽ ഉടലെടുത്ത നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴാനും ഈ കടന്നു കയറ്റം വഴിവച്ചു. ആണവനിരായുധീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നിലച്ചു. 1980ലെ മോസ്കോ ഒളിംപിക്സ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയമായും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വികാരം തങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു പുറത്തു കടന്നാൽ മതിയെന്ന ഗതിയായി.

യുഎസ്എസ്ആറിന്റെ വിയറ്റ്നാം

1973ൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിനു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നതോടെ യുഎസ്എസ്ആറിന്റെ വിയറ്റ്നാം എന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവ് സോവിയറ്റ് പട്ടാളത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു ഘട്ടംഘട്ടമായി പിൻവലിക്കാൻ 1986ൽ തീരുമാനമെടുത്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സൈനിക നീക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് സോവിയറ്റ് സൈനികർ മടങ്ങുന്നു. Photo: Douglas CURRAN / AFP

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പീപ്പിൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന ഡോ.മുഹമ്മദ് നജിബുള്ളയുമായി മോസ്കോയിൽ വച്ച് ഗോർബച്ചേവ് ചർച്ച നടത്തി പിന്മ‍ാറ്റത്തിനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചു. രണ്ടുകൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ വിമതരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ രമ്യതയിൽ പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നിർദേശം.

1988 ഏപ്രിൽ 14നുണ്ടായ ജനീവ കരാറിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാക്കിസ്ഥാനും കക്ഷികളായി. സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യുഎസും കരാറിനുവേണ്ട പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി. കരാറിന് ഒരാഴ്ച മുൻപുതന്നെ സോവിയറ്റ് 40–ാം സേന പിൻവാങ്ങൽ നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതോടെ ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിച്ചു. മുസ്‌ലിം മതമൗലികവാദികൾ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലെത്തി.

അട്ടിമറിയും കീഴടക്കലും

അഫ്ഗാൻ രാജകുടുംബാംഗമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഖാൻ തന്റെ ബന്ധുവും രാജാവുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സഹീർ ഷായെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് 1973ൽ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം കയ്യേറുകയും ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സഖ്യ കക്ഷികളാക്കിയ മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഖാൻ പിന്നീടവരെ തള്ളിപ്പറയുകയും ശത്രുക്കളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും നിണചരിതം രചിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ദാവൂദിനെയും കുടുംബത്തെയും വധിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ 1978ൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സൈനികർക്കെതിരെ പോരാടിയ ആയുധധാരികൾ. Photo: AFP

ഈ അട്ടമിറിയാണ് സോർ വിപ്ലവം എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ആരംഭിച്ചതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായം കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ തേടുന്നതും അവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സേനാ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതും.

English Summary: Defeat of the Soviet Union in Afghanistan