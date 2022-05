പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ നേരിയ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ നേരിയ തീപിടിത്തം. ശനിയാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.35നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും പാർലമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീയണച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കില്ല.

20,000 കോടി രൂപയിലേറെ മുതൽമുടക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് സെൻട്രൽ വിസ്ത. 10 മന്ദിരം, അതിൽ 51 കേന്ദ്രസർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ 51,000 ജീവനക്കാർ. ഇവർക്കായി എല്ലാ മന്ദിരങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭൂഗർഭ മെട്രോ പാത. നിലവിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തോട് ഏകദേശം സാമ്യമുള്ളതാണു പുതിയ മന്ദിരവും. ഉയരവും തുല്യമാണ്.

English Summary: Minor Fire At New Parliament Building Today, None Hurt: Report