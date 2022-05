തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മാലദ്വീപിലേക്ക് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ; യാത്രക്കാർക്ക് നേട്ടം

തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് മാലദ്വീപിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. മാലദ്വീപിലെ ഹാനിമാധുവിലേക്ക് മാൽഡീവിയൻ എയർലൈൻസിന്റെ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു. സർവീസുകളുടെ എണ്ണം മേയ് 29 മുതൽ ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമായി വർധിക്കും.



ഹാനിമാധുവിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമാണ് സർവീസ്. ഞായർ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 2.40ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന വിമാനം 3.40ന് തിരിച്ചുപോകും. മാലെയിലേക്ക് നിലവിൽ തിങ്കൾ, വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് സർവീസ് ഉള്ളത്. ബുധൻ, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് പുതിയ സർവീസ് തുടങ്ങുന്നത്.

വൈകിട്ട് 4.15ന് എത്തുന്ന വിമാനം 5.15ന് തിരിച്ചുപോകും. മാലദ്വീപിൽനിന്ന് ചികിത്സാർഥം കേരളത്തിൽ എത്തുന്നവർക്കു പുറമേ കേരളം, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് മാലദ്വീപിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും സർവീസ് പ്രയോജനപ്പെടും.

English Summary: More flight services to Maldives from Trivandrum Airport