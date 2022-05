തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം കല്ലറയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. തണ്ണിയത്ത് വിജയൻ, സിന്ധു എന്നിവരുടെ മകൾ അനന്യ (18) ആണ് മരിച്ചത്.

വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിക്കുള്ളിൽനിന്നും പതിവില്ലാത്ത ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ ആദ്യം വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ചെങ്കിലും തുറന്നില്ല. തുടർന്ന് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും വാതിൽ ചവിട്ടിത്തുറന്ന് അകത്തു കടന്നപ്പോഴാണ് സീലിങ് ഫാനിനു സമീപമുള്ള ഹുക്കിൽ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന നിലയിൽ അനന്യയെ കാണുന്നത്.

ഉടൻതന്നെ കെട്ടഴിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും അനന്യ ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം എന്താണെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഞായറാഴ്ച പാങ്ങോട് പൊലീസ് അനന്യയുടെ മുറി വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഭരതന്നൂർ ഗവ: ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു അനന്യ.



English Summary: Plus Two Student Found Dead at Thiruvananthapuram

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)