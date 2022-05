‘കഫ് സിറപ്പ്’ വഴി ലഹരിക്കടത്ത്; പിടിച്ചെടുത്തത് 8,640 കുപ്പികൾ, അറസ്റ്റ്

മുംബൈ∙ താനെയിൽ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകുപ്പിയിൽ നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ കോഡിൻ പിടിച്ചെടുത്തു. 8,640 കുപ്പികളിലാണ് കോഡിൻ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ശനിയാഴ്ച ആഗ്ര – മുംബൈ ഹൈവേയിൽ എത്തിയ കാർ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) ഒരു സംഘം തടയുകയായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ 60 പെട്ടികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 864 കിലോ വരുന്ന കോഡിൻ 8,640 കഫ് സിറപ്പ് കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തി. ഡ്രൈവറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാൾ നൽകിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ലഹരി വാങ്ങാനിരുന്നയാളെയും പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

