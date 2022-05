ജാതി സെൻസസ്: 27ന് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കാൻ നിതീഷ്; ബിജെപി പങ്കെടുക്കില്ല?

പട്ന∙ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയശേഷം ബിഹാറിൽ ജാതി സെൻസസ് എടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത്. മേയ് 27ന് ജാതി സെൻസസിനെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘യോഗത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് മന്ത്രിസഭയ്ക്കുമുന്നിൽ നിർദേശമായി വയ്ക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടികളുമായും ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.’ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ജാതി സെൻസസിനെ ബിജെപി അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിവിധ വശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന മറുപടിയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ തർകിഷോർ പ്രസാദ് നൽകിയത്. അതേസമയം, യോഗത്തിൽ ബിജെപി പങ്കെടുത്തേക്കില്ലെന്ന സൂചനയും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ നൽകുന്നു. ജാതി സെൻസസ് എന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തി എട്ടുമാസം മുൻപ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ല.

ജാതി സെൻസസ് വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനുള്ളത്. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ സെൻസസ് നടത്തണമെന്നാണ് ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളുടെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തേജസ്വി യാദവ് 10 ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപ് നിതീഷ് കുമാറിനെ കണ്ടിരുന്നു.

1931ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനം ജാതി സെൻസസ് നടന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണത്തിനു കീഴിൽ അന്ന് ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു മേഖലയായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ബി.ആർ. അംബേദ്ക‌ർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ നിഷ്പക്ഷമായ സമൂഹത്തിന് പ്രതികൂലമായ ഒന്നായിരിക്കും ജാതി സെൻസസ് എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ സെൻസസിൽ ആകെ പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് കണക്കിലാക്കിയിരുന്നത്.

English Summary: Bihar CM Nitish Kumar calls all-party meeting on the caste-based census on May 27