‘കാര്‍ കണ്ടതും തന്റെ കിളി പറന്നു’; കാറിനെച്ചൊല്ലി കലഹം: കിരണിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

കൊല്ലം∙ സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് നിലമേൽ സ്വദേശി വിസ്മയ ഭർതൃവീട്ടിൽ ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ കൊല്ലം അഡിഷനൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയാനിരിക്കെ, വിസ്മയയ്ക്ക് സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച കാറിനെച്ചൊല്ലി ഭര്‍ത്താവ് കിരണ്‍കുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്.

ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്‍ ഹോണ്ട സിറ്റി, വില കൂടിയതിനാലാണ് വെന്റോ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് കിരണ്‍കുമാര്‍ പറയുന്നത് ശബ്ദരേഖയിൽ വ്യക്തമാണ്. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ശേഷവും മാറ്റിയെന്നും രാവിലെ കാര്‍ കണ്ടതും തന്റെ കിളി പറന്നെന്നും വിസ്മയയോട് കിരണ്‍ കുമാര്‍ പറയുന്നു. കിരണ്‍കുമാറിന്റെ ശബ്ദരേഖ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

വിസ്മയ ഭര്‍തൃവീട്ടില്‍ അനുഭവിച്ച് ദുരിതങ്ങളുടെ ശബ്ദരേഖകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണായകമാവുക. രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് കൊല്ലം ഒന്നാം അഡിഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ.എൻ. സുജിത്ത് വിധി പറയുക. 2020 മേയ് 30 നാണ് ബിഎഎംഎസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന വിസ്മയയെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കിരൺകുമാർ വിവാഹം ചെയ്തത്. കൊല്ലം പോരുവഴിയിലെ ഭർതൃവീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 21 നു വിസ്മയയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീധനമായി നൽകിയ കാറിൽ തൃപ്തനല്ലാത്തതിനാലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വർണം ലഭിക്കാത്തതിനാലും ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 9–ാംദിവസം വിസ്മയ, അച്ഛൻ ത്രിവിക്രമനോട് ഇങ്ങനെ തുടരാൻ വയ്യെന്നും താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോകുമെന്നും കരഞ്ഞു പറയുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സമാനമായ ഏതാനും ശബ്ദസന്ദേശം മരണത്തിനു ശേഷം പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിസ്മയയുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയതും കിരൺ അറസ്റ്റിലായതും. കിരണിനെ പിന്നീട് സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ടു.

101 പവൻ സ്വർണവും 1.2 ഏക്കർ സ്ഥലവും കാറും നൽകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ . കോവിഡ് കാരണം 80 പവൻ നൽകാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളുവെന്നും വിവാഹത്തിന്റെ തലേന്നു വീട്ടിലെത്തിയ കിരൺ വേറെ കാർ വേണമെന്നു വിസ്മയയോടു പറഞ്ഞതായും വി‌സ്മയുടെ പിതാവ് ത്രിവിക്രമൻനായർ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. വിവാഹശേഷം ‘പാട്ടക്കാറും വേസ്റ്റ് പെണ്ണും ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ’ എന്നു പറ‍ഞ്ഞ്, വിസ്മയ അണിയിച്ച മാല ഊരി തന്റെ മുഖത്ത് എറി‍ഞ്ഞശേഷം കിരൺ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നും ത്രിവിക്രമൻനായർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: One more audio of Kerala dowry victim Vismaya surfaces