അയല്‍ രാജ്യങ്ങൾ ‘പാഠമായി’; കേന്ദ്രം ഇന്ധന വില കുറച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇവ

വലുതെന്തോ വരാനുണ്ടോ? പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് നികുതി വെട്ടിക്കുറച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ ഉയർന്നുകേട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ധന വിലവർധനയിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ, കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളായ സാധാരണക്കാർ മുതൽ ട്രോളുൽപാദകർ വരെ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കാരണം വ്യക്തമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു സർക്കാർ നടപടി. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത്, കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ കണക്കുപ്രകാരം തന്നെ വർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാരിനു നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കു വരാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്തെന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉയരും. അതിനു വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട്. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുക– ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും നേരിട്ടുള്ളതുമായി നടപടിയാണിത്.



പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടി പോലുള്ള വളഞ്ഞവഴികൾ വേണ്ടത്ര ഫലിക്കാതെ വന്നതോടെയാണു നേരിട്ടു ഫലം നൽകുന്ന കടുത്ത നടപടിയിലേക്കു ധനമന്ത്രി കടന്നത്. മണ്ണിലിറങ്ങി നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണത്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ മുറിവുകളുണ്ടാകാം. രക്തമൊഴുകിയെന്നു വരാം. ഇവിടെ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒഴുക്കുന്ന ചോരയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം കോടി. യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ ആ രക്തം പാഴായില്ലെന്നു പറയാം. ചതുരംഗഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതു കരുക്കളെ കുരുതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കമാണ്. വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള കാലാൾക്കുരുതി. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വിലക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകാതെ കാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അറ്റകൈ ശ്രമമാണിത്.

സർക്കാർ ചെയ്തത്

കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി പെട്രോളിന് ലീറ്ററിന് എട്ടു രൂപയും ഡീസലിന് ആറു രൂപയും കുറയ്ക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്തത്. ആനുപാതികമായ സംസ്ഥാന നികുതി വിഹിതവും കുറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം പെട്രോളിന് കേരളത്തിലെ വിലയിൽ 9.48 രൂപയുടെയും ഡീസലിന് 7.36 രൂപയുടെയും കുറവുണ്ടായി. പുതിയ വില പെട്രോളിന് 105.72 (പഴയത് 115.20), ഡീസലിന് 94.72 (പഴയത് 102.08). ഡൽഹിയിൽ പുതിയ വില പെട്രോളിന് 96.72 രൂപയും ഡീസലിന് 89.62 രൂപയുമാണ്. അവിടെ മുൻപ് സംസ്ഥാന നികുതി കുറച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ഈ വിലവ്യത്യാസം.

ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലോറിയിൽ കയറ്റുന്ന തൊഴിലാളി. മുംബൈയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. Photo: Punit PARANJPE / AFP

ഇതോടൊപ്പം ദാരിദ്രരേഖയ്ക്കു താഴെയുള്ള വനിതകൾക്കായുള്ള ഉജ്വല പദ്ധതിപ്രകാരം പാചകവാതക കണക്‌ഷൻ ലഭിച്ചവർക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപ സബ്സിഡിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വളത്തിന്റെയും സിമന്റ് അടക്കമുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെയും വിലകുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളാണു മറ്റൊന്ന്. വളം സബ്സിഡിക്കായി നിലവിലുള്ള 1.05 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കു പുറമേ, 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. ആഭ്യന്തര സ്റ്റീൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ മൂന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചു. നികുതിയില്ലാതിരുന്ന 11 അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് 15% കയറ്റുമതി നികുതി ചുമത്തി കയറ്റുമതി കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഇരുമ്പയിര്, സ്റ്റീൽ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത കൂട്ടാനായി ഇരുമ്പയിര് പെല്ലറ്റുകൾക്ക് 45% നികുതി ചുമത്തി. സിമന്റിന്റെ ലഭ്യത കൂട്ടിയും വിതരണരീതി മെച്ചപ്പെടുത്തിയും വില കുറയ്ക്കാനുള്ള സഹായക നടപടികൾക്കും തീരുമാനമായി.

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനങ്ങളും നികുതിവിഹിതം കുറച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരണമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം നവംബറിൽ എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന നികുതിയും കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി കുറച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കുറി പക്ഷേ, നേരത്തേ നികുതി കുറച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ കുറവു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര ചെറിയ തോതിൽ നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

പേടിപ്പിച്ചു വിലക്കയറ്റം, പണപ്പെരുപ്പം

ജനങ്ങൾക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും വിലകുറച്ചു നൽകാനാണ് സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചതെന്നു കരുതിയാൽ തെറ്റി. നേരിട്ടുള്ള ഫലം അതാണെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ നടപടി പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനും വിലക്കയറ്റം തടയാനുമുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപെടലാണ്. സർക്കാരിനെയും ധനമന്ത്രാലയത്തെയും അതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതു കുതിച്ചുയരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും കൈവിട്ടുപോയ വിലക്കയറ്റവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലക്കയറ്റമാണു രാജ്യം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം 8.38 ശതമാനമാണ്. ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നാണ്യപ്പെരുപ്പം 7.79 ശതമാനവും. മൊത്തവില സൂചിക 15.08 ശതമാനത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം 21 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്.

പഞ്ചാബിലെ മില്ലിൽ ഗോതമ്പ് ചാക്ക് തലയിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന തൊഴിലാളികൾ. Photo: Sajjad HUSSAIN / AFP

ഇതെല്ലാം കണക്കുകളാണെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭാരമാണ്. ഭക്ഷ്യഉൽപന്നങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കുമെല്ലാം വില കുതിച്ചുകയറി. ഇന്ധന വിലവർധന നേരിട്ടും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം അതിനുപുറമേയും ജനങ്ങളുടെ ചുമലിൽ വന്നു പതിച്ചു. യുപിയടക്കം അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ധന വിലവർധന 137 ദിവസം പിടിച്ചുനിർത്തിയ ശേഷം, മാർച്ച് 22ന് വർധന പുനരാരംഭിച്ച് 16 ദിവസംകൊണ്ട് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലീറ്ററിന് 10 രൂപയോളമാണു വില കൂടിയത്.

വിലക്കയറ്റം കൈവിട്ടുപോവുകയാണെന്നും ഇതു രാഷ്ട്രീയമായും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നുമുള്ള ബോധ്യം ബിജെപിക്കുമുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും അഞ്ചുമാസം കഴിഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടതാണെന്നും വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തിയേ തീരൂ എന്നും ബിജെപിയുടെ ജയ്പുർ നേതൃയോഗത്തിലടക്കം അഭിപ്രായമുയരുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമേയാണ് അയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്തകർച്ച ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന സ്ഥിതി കൂടി മുന്നറിയിപ്പായി ഉയർന്നുവരുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദിലെ പച്ചക്കറി ചന്ത.Photo: SAM PANTHAKY / AFP

ആഗോളനില, അയൽനില

രണ്ടു വർഷം നീണ്ട കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു മുക്തമാകും മുൻപേയാണു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമേൽ വലിയ ആഘാതമായി റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ധനവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമടക്കമുള്ളവയുടെ വിതരണശൃംഖല തകരുകയും വില കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധത്തിന്റെ ആഘാതം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളാണു കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നത്. തൊട്ടയൽപക്കത്ത് ശ്രീലങ്ക, സാമ്പത്തികമായി തകർന്നടിയുകയും പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടിനു തീയിടുന്നതിനുവരെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലാപത്തിലേക്കു ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനം അക്ഷരാർഥത്തിൽ പട്ടിണിയിലായി. ഭക്ഷണത്തിനും ഇന്ധനത്തിനും വേണ്ടി തെരുവിൽ വരിനിൽക്കേണ്ടിവന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നും നേപ്പാളിൽനിന്നുമൊക്കെ സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയുടെ കഥകൾ വന്നുതുടങ്ങി.

ശ്രീലങ്കയില്‍ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാന്‍ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർ

ഇതേ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തിനകത്തും വിലക്കയറ്റം കൈവിട്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു വന്നത്. വിലക്കയറ്റം കനത്ത വിപണിമാന്ദ്യത്തിലേക്കും രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയാണെന്ന ആശങ്കയുയർന്നു. നിർമാണ മേഖലയും വാഹനമേഖലയുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽശേഷി കുറഞ്ഞതോടെ വിപണി കിതച്ചു തുടങ്ങി. ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കമ്പനികൾ ഉൽപാദനം കുറച്ചു. കോവിഡ് കാലത്തും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്കു പോകാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും കരുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർച്ചയിലേക്കു പോകാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രം സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയിലേക്കു നീങ്ങുകയും ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഏതുവിധേനയും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

സർക്കാർ ഇടപെടുന്നു

പണപ്പെരുപ്പവും അതുവഴി വിലക്കയറ്റവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരമ്പരാഗത വഴിയായ പലിശനിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ നടപടികളുടെ ആദ്യ പടിയായിട്ടായിരുന്നു. ഈ മാസമാദ്യം റിപ്പോ നിരക്ക് 0.4% കൂട്ടി 4.4 ആക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്തത്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്തു കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന പലിശനിരക്ക് രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണു വർധിപ്പിച്ചത്. ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെയടക്കം പലിശനിരക്ക് ഉയരാൻ നടപടി കാരണമായി.

യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇതിനു മുൻപുതന്നെ പലിശനിരക്ക് അര ശതമാനം ഉയർത്തിയിരുന്നു. 22 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധനയാണ് അമേരിക്കയിലുണ്ടായത്. കോവിഡിനു ശേഷം ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തികനില ഭദ്രത നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽപോലും പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താൻ രാജ്യങ്ങളെ നിർബന്ധിതമാക്കിയതു യുദ്ധവും അതുകാരണമുണ്ടായ വിലക്കയറ്റവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പലിശനിരക്കിലെ വർധന പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ ഫലം ചെയ്തില്ല. വിലക്കയറ്റത്തിലും കുറവൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതു കുതിച്ചുകയറുന്നതു തുടർന്നു. തുടർന്നാണ് പരോക്ഷമാർഗങ്ങളിലൂടെയല്ലാതെ അവശ്യസാധന വിലയെ നേരിട്ടുബാധിക്കുന്ന ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവു വരുത്തുകയെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കു ധനമന്ത്രാലയം എത്തുന്നത്.

പഞ്ചാബിലെ മില്ലിൽ ഗോതമ്പ് ചാക്ക് തലയിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന തൊഴിലാളി. Photo: Sajjad HUSSAIN / AFP

ഇന്ധനവില, പ്രത്യേകിച്ച് ഡീസൽ വില കുറയുന്നതു ചരക്കുഗതാഗതത്തിനുള്ള ചെലവു കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളടക്കമുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നു വ്യക്തമാണ്. വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ തന്നെ കത്തിവയ്ക്കുക എന്നതു മാത്രമാണു പരിഹാരമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവിടെ സർക്കാരിനുണ്ടായത്. യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള ഇന്ധനവില ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വില കുറയ്ക്കാൻ നികുതി കുറയ്ക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണു കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ വാർഷിക ധനനഷ്ടം സർക്കാര്‍ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുറപ്പാണ്. എന്നാൽ എന്തു നഷ്ടം സഹിച്ചും അത്തരമൊരു കടുത്ത നടപടിയിലേക്കു പോയില്ലെങ്കിൽ വിപണിമാന്ദ്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന തകർച്ചയും അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണുണ്ടാക്കുക എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സർക്കാരിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.‌

പെട്രോൾ വില എട്ടു രൂപയും ഡീസൽ വില ആറു രൂപയുമാണ് കുറച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ തുകയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു പ്രാധാന്യം. നേരത്തേ 2020 മാർച്ച്–മേയ് കാലത്തു കേന്ദ്രം എക്സൈസ് നികുതി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും യഥാക്രമം 13, 16 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ധന വിലവർധന രാജ്യത്താകെ വിമർശനത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയതോടെ കഴിഞ്ഞ നവംബർ നാലിന് പെട്രോളിന് അഞ്ചു രൂപയും ഡീസലിന് 10 രൂപയും നികുതി കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ എട്ടും ആറും രൂപ കുറച്ചതോടെ ആകെ കുറവ് 13, 16 രൂപയായി. അതായത് 2020ൽ കേന്ദ്രം കൂട്ടിയ അതേ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചിരിക്കുന്നതെന്നർഥം. അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷം വർധിപ്പിച്ചതിൽനിന്നു കുറച്ചു എന്നതിനപ്പുറം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു വിമർശിക്കുന്നത്.

പ്രതീക്ഷ, ആശങ്ക

ഏതായാലും ഇന്ധനവില കുറച്ച നടപടിക്കു ഫലമുണ്ടാകുമെന്നു തന്നെയാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. ജൂൺ മാസത്തോടെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ 20 ബേസ് പോയിന്റ് കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ധനവില കുറച്ചതിനൊപ്പം സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് വില കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർമാണ മേഖലയ്ക്കും വിപണിക്കാകെയും ഉണർവു നൽകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. രാസവളം വിലയിൽ കുറവുണ്ടായാൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും സഹായകമാകും. വിപണി മാന്ദ്യത്തിൽനിന്ന് കരകയറിയാൽ വാഹന മേഖലയടക്കം എല്ലാ ഉൽപാദ മേഖലകൾക്കും അതു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക, ജനജീവിതം കൂടുതൽ ആയാസരഹിതമാക്കുക, വിപണിയെ ഉണർത്തുക എന്നീ മൂന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഉത്തേജന നടപടിയായി ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കത്തെ വിലയിരുത്താം.

ആഗോള ഇന്ധനവില ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്ന കാര്യം. ആഗോളവില ഇനിയുമുയർന്നാൽ ആനുപാതികമായി ഇവിടെയും വില ഉയരുകയും റോക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ വില പഴയനിരക്കിലേക്കും വരികയും ചെയ്യുമോ എന്ന ആശങ്ക വിപണിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളുടെ ഗുണം നഷ്ടമാകുന്ന സ്ഥിതി വരും. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ അയവുണ്ടാവുകയും വിതരണശൃംഖലകൾ സുഗമമാകുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണു ലോകത്തിനെന്ന പോലെ ഇന്ത്യയുടെയും പ്രതീക്ഷ.

