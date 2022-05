ഗ്യാൻവാപി: സിവിൽസ്യൂട്ട് തള്ളണമെന്ന ഹർജി മേയ് 26ന് കേൾക്കാമെന്ന് കോടതി

വാരാണസി∙ ഗ്യാന്‍വാപിയിലെ മസ്ജിദ് കേസിൽ മുസ്‌ലിം വിഭാഗം നൽകിയ അപേക്ഷ മേയ് 26ന് പരിഗണിക്കുമെന്ന് വാരാണസി ജില്ലാ കോടതി അറിയിച്ചു. ഗ്യാൻവാപി പള്ളിക്കുമേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഹിന്ദു വിഭാഗം നൽകിയ സിവിൽ സ്യൂട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മിഷണറുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ഇരുവിഭാഗങ്ങളും നൽകണമെന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം സിവില്‍ കോടതിയിൽനിന്ന് ജില്ലാ കോടതിയിലേക്കു കേസ് രേഖകൾ മാറ്റി.

പ്രാർഥനയ്ക്ക് അനുവാദം തേടി ഹിന്ദു വിഭാഗം നൽകിയ ഹർജിയും 1991ലെ ആരാധനാലയ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കോടതിക്ക് കേസ് കേൾക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ വാദവുമാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. വാദം ആദ്യം കേൾക്കണമെന്നാണ് മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മറുവിഭാഗവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, വാരാണസി ജില്ലാ കോടതിക്കു സമീപം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. കോടതിക്കുള്ളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Gyanvapi Mosque Case: Varanasi court to hear on May 26 Muslim side’s plea seeking to reject Hindu petitioners’ civil suit