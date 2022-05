തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്കുമായാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ലൈയിങ് അക്കാദമിയിൽ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിയായി എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച യുവതിയെ കാണാതായതായി കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പരിശീലകനില്‍നിന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ട്, കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി നാട്ടിൽനിന്നു പോയതെന്നു കുടുംബം പറയുന്നു. താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവതി മനോരമ ഓൺലൈനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

∙ തുടക്കം മുതൽ പരിശീലകന്റെ ശല്യം

‘ജനുവരി ഒന്നിനാണ് എന്നോട് ചീഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്. പഠനത്തിനായി ചേർന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ അശ്ലീല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇഷ്ടമില്ലെന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തിൽ കഴിവില്ലാത്തവളായി മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ഫോണിൽ രാത്രി വിളിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതും കാബിനിൽ വിളിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതും തുടർന്നു.

ജനുവരിയില്‍ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പറക്കലിനിടയിൽ വിമാനത്തിന്റെ കോക്‌പിറ്റിൽ വച്ച് പരിശീലകൻ കയറിപ്പിടിച്ചു. ഭയന്നുപോയ ഞാൻ എതിർക്കുകയും ഒച്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പകയിൽ എന്റെ ഫ്ലൈയിങ് ശരിയല്ലെന്നും പൈലറ്റ് ആകാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നു സ്ഥാപനത്തിലും ഒപ്പം രക്ഷകർത്താക്കളെയും അറിയിക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഞാൻ പഠനം നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സ്ഥാപനം മാറുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ആലോചിച്ചു.

വീട്ടിലും അക്കാദമിയിലെ ചുമതലക്കാരെയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്റെ പരാതി കേട്ട മാനേജ്മെന്റ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, അധ്യാപകനെതിരെയുള്ള പരാതി രേഖാമൂലം എവിടെയും നൽകരുതെന്നു നിർദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആരും മോശമായി പെരുമാറില്ലെന്നും ഇൻസ്ട്രക്റ്ററോടൊപ്പം പറക്കുമ്പോൾ കൂടെ കോക്ക്പിറ്റിൽ സഹ അധ്യാപകനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠനം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു’.

∙ സ്റ്റുഡന്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ

‘അക്കാദമിക്കു തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിലെ ഉടമ അന്വേഷിക്കുന്നതായി സീനിയറായ വിദ്യാർഥിയാണ് എന്നോടു പറഞ്ഞത്. കടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ കരിയറിലെ വിലപ്പെട്ട രേഖകളായ സ്റ്റുഡന്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസും എഫ്ആർടിഒഎൽ ലൈസൻസും മെഡിക്കൽ രേഖകളും എന്നെ എൽപ്പിച്ചു. അവർക്കു വേസ്റ്റിടുന്ന പെട്ടിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചാക്കയിൽ പേയിങ് ഗസ്റ്റായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ റൂമിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ രേഖകൾ. റൂമിലെത്തി അലമാര പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രേഖകൾക്കൊപ്പം ഒന്നര പവന്റെ മാലയും കാണാനില്ലെന്നു മനസ്സിലായി.

വീട്ടിൽ അറിയിച്ചശേഷം പേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കടക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകിയില്ല. പിറ്റേന്ന് എല്ലാവരോടും പേട്ട സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വിദ്യാർഥി എത്തി രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചത് സഹപാഠിയായ വിദ്യാർഥിയാണെന്നും അവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായും പറഞ്ഞു.

പരാതി നൽകാതെ അക്കാദമിയിലേക്കെത്താൻ അധ്യാപകർ നിർദേശിച്ചതായി അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി. സഹപാഠിയാണ് രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്നും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അവർ അനുഭവിക്കണമെന്നുമാണ് അക്കാദമിയിലെ അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. പരിശീലകനെതിരായ പരാതി മോഷണക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തരുതെന്നും നിർദേശിച്ചു’.

∙ രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചത് അധ്യാപകൻ അറിഞ്ഞ്

‘പിറ്റേന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോൾ രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ച കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളാണ് രേഖകൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്നും പരിശീലകൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നും കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. പേടിച്ച് വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു. അവർ ഉടനെ പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ കേസ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് പേട്ട സിഐ പറഞ്ഞത്. മോഷണക്കേസ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ലേ പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും അക്കാദമിയിലേക്കു വിട്ടത് എന്തിനാണെന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇത് അവിടെ തീർക്കണമെന്നും ഈ കേസിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു സിഐയുടെ മറുപടി.

എന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നപ്പോള്‍ അക്കാദമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർമാനു പരാതി കൊടുത്തു. സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകി. പിറ്റേന്നു വലിയതുറ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു. പിന്നീട് എന്നെ വീട്ടുകാർ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനിടെ എന്റെ പരാതിക്കെതിരെ പരിശീലകൻ കോടതിയെ സമീപിച്ച് മേയ് 31വരെ അറസ്റ്റു പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് നേടി’.

∙ തിരികെയെത്തിയപ്പോൾ പ്രതികാര നടപടികൾ

‘ക്ലാസ് തുടരാമെന്ന് അക്കാദമിയിൽനിന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർച്ച് അവസാനം വീട്ടിൽനിന്ന് തിരികെ വന്നു. എനിക്കു ശരിയായ പരിശീലനം തരാൻ അധികൃതരിൽ ചിലർ തയാറായില്ല. പ്രതികാര നടപടികൾ തുടങ്ങി. നന്നായി വിമാനം പറത്തിയാലും, ആരോപണ വിധേയനായ ചീഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാതെ പൈലറ്റ് ആകാനാകില്ല. മോഷണം നടത്തിയ കുട്ടി മേയ് മാസത്തിൽ അക്കാദമിയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവളും പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ മാനസികമായി തളർന്നു.

ക്ലാസിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടു സഹപാഠികൾ ഞാൻ പരാതിയിൽ എഴുതിക്കാടുത്ത പീഡനങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിച്ചു പരിഹസിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും അധികൃതരോടു പരാതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ക്ലാസിലെ പരിഹാസം തുടർന്നു. അക്കാദമി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിലെ കാര്യങ്ങളും വായിച്ചു പരിഹസിച്ചു. അന്വേഷണ സമിതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെയിലായാണ് അയച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതു പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മെയിലയച്ചു. പിന്നീടു നേരിട്ടു അക്കാദമി സെക്രട്ടറിക്കു പരാതി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് സ്ഥലം വിട്ടത്. വനിതാ കമ്മിഷനും യൂത്ത് കമ്മിഷനും പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പരാതി നൽകി. പരിശീലകൻ മോശമായി പെരുമാറിയതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ട്.’.

