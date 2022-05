അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടില്ലെന്ന് പി.ടി ഭയന്നു, അത് സംഭവിക്കുന്നു: ഉമ തോമസ്

കൊച്ചി∙ അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടില്ലെന്ന് പി.ടി.തോമസ് ഭയന്നിരുന്നുവെന്ന് തൃക്കാക്കരയിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസ്. ഇപ്പോഴത് സംഭവിക്കുകയാണ്. സംഭവം നടന്ന ദിവസം പി.ടി ഏറെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. സ്വന്തം മകള്‍ക്ക് സംഭവിച്ച പോലെയാണ് പി.ടി അന്ന് വേദനിച്ചത്. ഉറങ്ങിയിട്ടുപോലുമില്ല. കുറ്റക്കാർ ആരാണെങ്കിലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഉമ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ജഡ്ജി പിൻമാറി. ജസ്റ്റിസ് കൗസര്‍ എടപ്പഗത്താണ് പിൻമാറിയത്. കേസ് നാളെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷം പിൻവാങ്ങുകയാണെന്നും പാതിവഴിയിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടെന്നും നടി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തി, പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.

