കൊല്ലം∙ ബിഎഎംഎസ് വിദ്യാർഥി വിസ്മയ (24) സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്നു ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് എസ്. കിരൺകുമാറിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്ന് വിധിക്കും. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സ്ത്രീധന മരണം, ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, സ്ത്രീധന പീഡനം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ പ്രകാരവും സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണു ശാസ്താംകോട്ട പോരുവഴി അമ്പലത്തുംഭാഗം ശാസ്താനട ചന്ദ്രാലയത്തിൽ കിരൺകുമാർ (31) കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഒന്നാം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ.എൻ.സുജിത്ത് വിധിച്ചത്. ജീവപര്യന്തം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം പ്രതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തി.

മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കേസില്‍ ജീവപര്യന്തത്തിനു വേണ്ടി പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദിക്കുമ്പോള്‍ ശിക്ഷ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനാവും പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുക. ഉച്ചയോടെ ശിക്ഷ അറിയാം. ശിക്ഷയിൽ മേലുള്ള വാദം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന കിരണ്‍ കുമാറിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോയെന്നു കിരൺകുമാറിനോട് കോടതി ചോദിക്കും, ഉച്ചയോടെയോ ഉച്ചക്ക് ശേഷമോ വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 304 (ബി) 306, 498 (എ) വകുപ്പുകള്‍ സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോടെ പരമാവധി ശിക്ഷയായ ജീവപര്യന്ത്യം നല്‍കണമെന്നാകും പ്രോസിക്യൂട്ടന്‍ വാദിക്കുക. പ്രതിയുടെ പ്രായവും സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയല്ല എന്നതും പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷ പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടും.

ശക്തമായ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നിർണായകമാകുമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി.മോഹൻരാജ് പറഞ്ഞു. പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ശിക്ഷാ വിധി സമൂഹത്തിനുള്ള സന്ദേശമാകും. വിചാരണ വേളയിലുണ്ടായ വൈകാരിക സംഭവങ്ങൾ മനസിൽ നിന്നും മായുന്നില്ലെന്നും ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ കോടതിയിൽ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ വിസ്മയയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയെന്നും ജി.മോഹൻരാജ് പറഞ്ഞു.

കേസിൽ അന്വേഷണം ഏറെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡിവൈഎസ്‌പി പി.രാജ്‌കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ഫോണ്‍ രേഖകള്‍ കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഏറെ നിര്‍ണായകമായി. കിരണ്‍കുമാറിന് പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പി. രാജ്‌കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീധന പീഡന മരണക്കേസുകളില്‍ അപൂര്‍വമായേ കീഴ്ക്കോടതികള്‍ വിധിക്കുന്ന ജീവപര്യന്തം സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്‍റെ ഏക പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ വിസ്മയയോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകള്‍ സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്നു കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം. പ്രതി സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായായിരുന്നതു പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാവും. പ്രതിയുടെ കുടുംബ സഹചര്യവും ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോള്‍ കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കാം.

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിൽ അസി. മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന കിരണിനെ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടതോടെ ജോലിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഉപദ്രവിക്കൽ (ഐപിസി 323), ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ (506 (1)) എന്നീ കുറ്റങ്ങളും ചുമത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

നിലമേൽ കൈതോട് കെകെഎംപി ഹൗസിൽ (സീ വില്ല) കെ.ത്രിവിക്രമൻ നായരുടെയും സജിതയുടെയും മകൾ വിസ്മയയെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 21 നാണു ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2020 മേയ് 30 നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. സംസ്ഥാനത്താകെ ചർച്ചയായ ഈ കേസിനെത്തുടർന്നാണ് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങില്ല എന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേരള ഗവർണർ നിർദേശിച്ചത്.

ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്പി പി.രാജ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം സംഭവം നടന്നു 80 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കിരൺകുമാറിന്റെ പിതാവ് സദാശിവൻപിള്ള, സഹോദരി കീർത്തി ഉൾപ്പെടെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളായ 5 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയിരുന്നു. മാർച്ച് 2നാണു കിരണിനു സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജി. മോഹൻ രാജ്, അഭിഭാഷകരായ നീരാവിൽ എസ്. അനിൽകുമാർ, ബി. അഖിൽ എന്നിവർ ഹാജരായി.

ചുമത്തപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയും

∙ സ്ത്രീധന മരണം (ഐപിസി 304–എ)– ജീവപര്യന്തം വരെ തടവുശിക്ഷ

∙ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ (306)– 10 വർഷം വരെ തടവ്.

∙ സ്ത്രീധന പീഡനം (498–എ) – 3 വർഷം വരെ തടവ്.

∙ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 3 (സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടൽ)– 5 വർഷം വരെ തടവ്

∙ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 4 (സ്ത്രീധനം വാങ്ങൽ)– 2 വർഷം വരെ തടവ്.

English Summary: Court Convicts Kiran Kumar Under Dowry Prohibition Act; Quantum of punishment to be announced