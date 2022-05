അരികെ തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഓടിനടന്ന് വോട്ടുതേടി സ്ഥാനാർഥികൾ; എന്താകും ജനവിധി?

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം തുടരുകയാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അടുത്തതോടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മുന്നേറുന്നു. കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണനും സജീവമായുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയിലെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ? വിഡിയോ സ്റ്റോറി കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ...



കുടിവെള്ളവും വെള്ളക്കെട്ടും ഒരേ പോലെ പ്രശ്നമായുള്ള മണ്ഡലമാണു തൃക്കാക്കര. ഇപ്പോള്‍ സില്‍വർലൈന്‍ പദ്ധതിയെച്ചൊല്ലിയും പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും ‍തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർക്കു പറയാനുണ്ടാകുക? കാണാം എന്റെ വോട്ട് എങ്ങോട്ട് വി‍ഡിയോ...

English Summary: Who will win at Thrikkakara?, video story