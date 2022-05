ആലപ്പുഴ∙ വീടിനു മുകളിൽ കടിപിടി കൂടിയ പൂച്ചകളെ ഓടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ കാൽ തെറ്റി താഴെ വീണു പരുക്കേറ്റ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് തകിടിവെളിയിൽ സാജു (52) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം.

Content Highlight: Alappuzha, Man fell off from top of the house