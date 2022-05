വ്യോമമന്ത്രാലയത്തിലെ റെയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ! ആരാണീ സിആർഎസ്? എന്തെല്ലാമാണ് ജോലി?

സിആർഎസ് വരുന്നു, സിആർഎസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്, സിആർഎസ് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു... ഏറ്റുമാനൂർ–ചിങ്ങവനം റെയിൽവേ ഇരട്ടപ്പാത നിർമാണ ജോലികൾക്കിടെ കേരളം ഇപ്പോൾ ദിനംപ്രതി കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിആർഎസ് എന്ന വാക്ക്. ഇരട്ടപ്പാത നിർമാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ അനുമതി നൽകിയതും സിആർഎസ് ആണ്. കോട്ടയം വഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇരട്ടപ്പാതയുടെ നിർമാണം. അതിനാൽത്തന്നെ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്കു മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാർക്കു മുന്നിലും കൗതുകമാവുകയാണ് ഈ വാക്ക്. ആരാണ് ഈ സിആർഎസ്? ഒറ്റവാചകത്തില്‍ പറഞ്ഞാൽ, റെയിൽവേ സുരക്ഷയുടെ അവസാന വാക്കെന്നു പറയാം. കമ്മിഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി എന്നാണ് സിആർഎസിന്റെ പൂർണരൂപം. എന്നാൽ സിആർഎസ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തെല്ലാമാണ് സിആർഎസിന്റെ ജോലിയും മറ്റു ചുമതലകളും? വിശദമാക്കുകയാണിവിടെ...

∙ എന്താണ് സിആർഎസിന്റ ജോലി?

റെയിൽവേ സുരക്ഷാ പരിശോധന സിആർഎസിന്റെ ചുമതലയാണ്. പുതിയ പാളങ്ങൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷാ അനുമതിക്കായി സിആർഎസ് പരിശോധന നടത്തണം. ഈ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം സുരക്ഷാ അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ പാളത്തിൽക്കൂടി ട്രെയിൻ ഗതാഗതം അനുവദിക്കൂ. സുരക്ഷിതമായി ‘പാളം കടക്കുവോളം’ സിആർഎസിന്റെ ഇടപെടൽ നിർബന്ധമെന്നു ചുരുക്കം. മെട്രോ റെയിൽ ലൈനുകൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. റെയിൽവേ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും സിആർഎസ് ആണ്. പാളം തെറ്റിയുള്ള അപകടങ്ങൾ നടന്നാൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സിആർഎസ് അന്വേഷണത്തിനാണ് ഉത്തരവിടുന്നത്.

പാളത്തിൽ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാർ അടക്കം പഠിച്ചാണ് ഇവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതത് ഡിവിഷന്റെ ജനറൽ മാനേജർക്കാണ് സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുക. കോട്ടയം പാതയിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർക്കായിരിക്കും സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുക. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലായാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അതോറിറ്റിയായ സിആർഎസ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ ആക്കിയത്.

∙ പരിശോധന നടത്തി വെറുതേ പോയാൽ പോരാ!

‘‘ആഴ്ചകളായി ഞാൻ ഈ ലൈൻ പഠിക്കുകയാണ്. ഇത് അതിന്റെ ഭാഗം മാത്രം’’– കോട്ടയം വഴിയുള്ള ഇരട്ടപ്പാതയുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയ സിആർഎസ് അഭയ്കുമാർ റായി ചിങ്ങവനത്ത് വച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറ‍ഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഒരു ദിവസം വന്ന് ലൈൻ കണ്ടു മടങ്ങുകയല്ല സിആർഎസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുന്നോടിയായി ഈ പാതയുടെ മുഴുവൻ ഡ്രോയിങ്ങും സിആർഎസിന് റെയിൽവേ നൽകും. അതു വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് പാതയിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്താൻ സിആർഎസ് നേരിട്ട് എത്തുന്നത്.

ഏറ്റുമാനൂർ–ചിങ്ങവനം റെയിൽവേ ഇരട്ടപ്പാതയിൽ സിആർഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പീഡ് ട്രയൽ നടത്തുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

പാളത്തിലെ വളവുകൾ, പാലങ്ങളിൽ ഭാരവണ്ടികൾ കയറുമ്പോഴുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം, ഓവർ ഹെഡ്‌ലൈനും റെയിൽപാളവും തമ്മിലുള്ള ഉയരം. മേൽപാലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുമായുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം തുടങ്ങി ഒരു പിടി ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളുമായാണു ഡ്രോയിങ് പഠിച്ച ശേഷം സിആർഎസ് പരിശോധനയ്ക്ക് പാളത്തിലേക്ക് എത്തുക. എല്ലാറ്റിലും റെയിൽവേ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന അളവിൽ ഉയരം, നീളം എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കും.

സിആർഎസിനൊപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവുമുണ്ട്. ഇവരാണ് അളക്കലും കുറിക്കലുമെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം നേരിൽക്കണ്ട ശേഷം സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. അതിൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തും. ഇൗ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അനുമതി നൽകിയോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. വെറുതെ പരിശോധിച്ചു മടങ്ങുന്നതിൽ മാത്രം സുരക്ഷാ പരിശോധന അവസാനിക്കില്ല. ഈ പാതയിൽ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സിആർഎസ് ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ വെറും പരിശോധനയല്ല അദ്ദേഹം നടത്തുകയെന്നു ചുരുക്കം.

ഏറ്റുമാനൂർ–ചിങ്ങവനം റെയിൽവേ ഇരട്ടപ്പാതയിൽ സിആർഎസ് പരിശോധനയ്ക്കായി നടത്തുന്ന ഒരുക്കം. ചിത്രം: മനോരമ

∙ സിആർഎസ് അവർ 9 പേർ

ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 9 സിആർഎസ് ഓഫിസുകളാണ് ഉള്ളത്. നിശ്ചിത റെയിൽവേ സോണുകൾ ഓരോ സിആർഎസിന്റെയും പരിധിയിൽ വരും. മുംബൈ (2 ഓഫിസുകൾ), കൊൽക്കത്ത (3 ഓഫിസുകൾ), ന്യൂഡൽഹി, ലക്നൗ, ബെംഗളൂരു, സെക്കന്തരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓഫിസുകൾ. കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ബെംഗളൂരു ഓഫിസിന് കീഴിലാണ്. 9 സിആർഎസ് ഓഫിസുകൾക്കും മുകളിൽ ചീഫ് കമ്മിഷണർ ഓഫ് റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി ഓഫിസ് (സിസിആർഎസ്) ലക്നൗവിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസർ പദവിയാണ് സിസിആർഎസിനുള്ളത്.

English Summary: All you Need to Know about Commission of Railway Safety (CRS)